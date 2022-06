To już 118. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W szturmowanym przez wojska rosyjskie Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim walki toczą się już w strefie przemysłowej. "Ukraińscy obrońcy miasta kontrolują tylko teren zakładów chemicznych Azot" - poinformował szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Nadal ostrzeliwany jest Charków. W regionie zginęły trzy osoby. Najnowsze informacje ze 118. dnia rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji.

Charków / PAP/EPA/SERGEY KOZLOV /

05:41

Zdaniem Zełenskiego europejskie aspiracje Ukrainy bardzo denerwują Rosję. Rosyjskim ostrzałom i brutalnym atakom na wschodzie i południu Ukrainy można przeciwstawić się jedynie na polu bitwy - powiedział Zełenski.



Podkreślił, że odpierając rosyjską agresję chodzi także o to, by zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na cierpienia Ukraińców i zmobilizować ją do dalszej pomocy. Im dłużej trwa ta wojna, tym trudniej będzie konkurować o uwagę setek milionów ludzi w różnych krajach - ocenił Zełenski.



Będę jednak robił wszystko, by zainteresowanie Ukrainą nie osłabło - zapewnił.

05:39

Zaatakowana przez Rosję Ukraina każdego dnia udowadnia, że już jest częścią zjednoczonej Europy i jej systemu wartości - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w nocy nagraniu wideo.



Komisja Europejska w piątek wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą państwa członkowskie UE.

05:33

W szturmowanym przez wojska rosyjskie Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim walki toczą się już w strefie przemysłowej; ukraińscy obrońcy miasta kontrolują tylko teren zakładów chemicznych Azot - poinformował w poniedziałek szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

05:30

Redaktor naczelny rosyjskiej "Nowej Gaziety" Dmitrij Muratow, laureat Pokojowej Nagrodą Nobla, sprzedał na aukcji w USA swój noblowski medal za rekordową sumę 103,5 mln dolarów. Pieniądze te przekaże na pomoc dla ukraińskich dzieci, które uciekły przed rosyjską agresją.

05:15

Ukraińskie wojsko w walkach na południu Ukrainy zniszczyło trzy rosyjskie składy amunicji oraz stację łączności.

W walkach tam zginęło 25 rosyjskich żołnierzy.