To już 117. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent Wołodymir Zełenski ostrzega, że należy spodziewać się nasilenia wrogiej aktywności Rosji, również w Europie. "Zaczyna się historyczny tydzień. Jeden z najważniejszych od 1991 roku. Tydzień, w którym usłyszymy odpowiedź Unii Europejskiej w sprawie statusu kandydata dla Ukrainy" - powiedział ukraiński przywódca. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował w niemieckiej telewizji o dostawy broni z Zachodu. "Jeśli jej nie dostaniemy, to w porządku, będziemy walczyć łopatami" - zapowiedział. Najnowsze informacje z rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Siewierodonieck / PAP/EPA/OLEKSANDR RATUSHNIAK /

06:11

Rząd Włoch rozważa możliwość ogłoszenia stanu alarmowego w związku z notowanym od kilku dni zmniejszeniem dostaw rosyjskiego gazu - podała Ansa. Zaznacza się, że sytuacja obecnie nie budzi obaw, a konsekwencje nie są odczuwalne, lecz trzeba przygotować się do zimy.

05:37

"W tym tygodniu należy spodziewać się także nasilenia wrogiej aktywności Rosji. Nie tylko przeciwko Ukrainie, ale także przeciwko Europie. Przygotowujemy się i ostrzegamy partnerów" - ostrzegł w zamieszczonym na mediach społecznościowych nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

05:30

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział w talk-show w niemieckiej telewizji publicznej, że Ukraina będzie nadal walczyć z Rosją, nawet jeśli zakończą się dostawy broni z Zachodu.



Jeśli nie dostaniemy broni, to w porządku, będziemy walczyć łopatami, ale będziemy się bronić, bo ta wojna jest wojną o naszą egzystencję - stwierdził.

05:10

Na krótko przed szczytem Unii Europejskiej w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wywiadzie dla niemieckiej telewizji publicznej wyraziła optymizm co do perspektywy uzyskania przez Ukrainę statusu kandydata do UE.

Jestem głęboko przekonana, że otrzymamy pozytywną decyzję, że otrzymamy wsparcie. Kurs został już wyznaczony - oświadczyła von der Leyen w talk-show "Anne Will" i dodała: Oczywiście, jest to historyczna decyzja, którą musi teraz podjąć Rada Europejska, ale przygotowania są dobre.