Podczas międzynarodowej konferencji darczyńców w Paryżu uzgodniono przekazanie 1 mld euro na pomoc dla Ukrainy. Odwołanie konferencji prasowej prezydenta Rosji Władimira Putina, która odbywa się tradycyjnie pod koniec roku, jest niemal na pewno spowodowane obawami, że mogłaby się ona przerodzić w niekontrolowaną dyskusję o "specjalnej operacji wojskowej" i wzrostem antywojennych nastrojów - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Stany Zjednoczone przygotowują się do ogłoszenia nowej pomocy dla Ukrainy. Węgry w poniedziałek wieczorem odblokowały weto wobec 18 mld euro wsparcia makrofinansowego UE dla Ukrainy – przekazało PAP źródło unijne. W Michalovcach we wschodniej Słowacji rozpoczęła się naprawa sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie. Iran planuje sprzedać Rosji rakiety balistyczne Fateh-110, ale zmodyfikuje ich zasięg poniżej 300 km, by nie łamać ograniczeń nałożonych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Najważniejsze informacje związane z 293. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 13.12.2022 r.

Mariupol zniszczony w rosyjskich ostrzałach / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

14:52

Rada Unii Europejskiej pochwaliła we wtorek Ukrainę za wysiłek podejmowany w ostatnich miesiącach na rzecz osiągnięcia celów, od których zależy członkostwo tego kraju w UE.

Rada UE z zadowoleniem przyjmuje wysiłki reformatorskie Ukrainy w tak trudnych czasach i zachęca ten kraj, by podążał tą drogą i spełniał warunki określone w opinii Komisji (Europejskiej) w sprawie jej wniosku o członkostwo, aby zbliżyć się do przyszłego członkostwa w UE. (...) Rada zwraca się do Komisji, by przygotowała plan działania określający kolejne kroki, które ułatwią Ukrainie dostęp do jednolitego rynku UE, wykorzystując w pełni potencjał układu o stowarzyszeniu oraz pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA) z Ukrainą - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Radę UE.

23 czerwca unijni przywódcy zgromadzeni na Radzie Europejskiej zdecydowali o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydata do UE.

14:34

Ambasador Ukrainy w RFN Ołeksij Makiejew wyraził zadowolenie, że Niemcy wzięły na siebie wiodącą rolę podczas swojej prezydencji w grupie G7.

Niemcy zmobilizowały kraje G7 do wsparcia Ukrainy. Deklaracja szefów państw i rządów G7 jasno pokazała, że Zachód będzie wspierał Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne; że Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności i że Ukraina będzie nadal wspierana środkami finansowymi, ale także bronią - powiedział we wtorek ambasador Makiejew w niemieckim radiu rbb24-Inforadio.

W związku ze wtorkową międzynarodową konferencją darczyńców w Paryżu Makiejew zaapelował o konkretną pomoc zimową dla swojego kraju. Pilnie potrzebne są transformatory i generatory - powiedział.

14:21

Francuska minister spraw zagranicznych Catherine Colonna poinformowałą, że uczestnicy międzynarodowej konferencji, która zebrała się w Paryżu, postanowili przeznaczyć 1 mld euro na wsparcie Ukrainy. Zwracając się do uczestników spotkania prezydent Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że na odbudowę zniszczonej przez Rosję infrastruktury energetycznej Ukraina potrzebuje co najmniej 800 mln euro.

14:07

Prezydent Białorusi Aleskandr Łukaszenka mianował nowego ministra spraw zagranicznych. Następcą Uładzimira Makieja został Siarhiej Alejnik, dotychczasowy wiceszef resortu. Uładzimir Makiej zmarł nagle i w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach 26 listopada br.

13:45

Na terytorium całej Ukrainy ogłoszony został alarm bombowy - informuje Agencja Reutera, która powołuje się na lokalne władze. Ostrzeżenie dotyczy groźby kolejnej fali ataków rakietowych i z użyciem dronów na infrastrukturę krytyczną Ukrainy.

13:31

Wspólne śledztwo Agencji Reutera i Royal United Services Institute (RUSI), londyńskiego think tank zajmującego się obronnością, ujawniło szczegóły globalnego łańcucha dostaw, dzięki któremu Rosja jest nadal zaopatrywana w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy i elektronikę. Dochodzenie wykazało , że dostawy objętych sankcjami półprzewodników i innych technologii nadal docierają do Rosji z Hongkongu, Turcji i innych miejsc na świecie.

13:04

Aktywna faza agresji na Ukrainę prawdopodobnie potrwa do wiosny, a reżim Władimira Putina może utrzymać się jeszcze przez około 3-4 lata. Kremlowskie elity wiedzą już jednak, że wojna jest przegrana i powoli oczekują końca obecnych władz - oznajmił rosyjski opozycjonista Stanisław Biełkowski.



Putin ma przy tym rozumieć, że klęska w wojnie będzie oznaczała również koniec jego prezydentury, a może też życia.

13:00

W związku z wojną, którą Rosja prowadzi na Ukrainie, Sejm Litwy przedłużył we wtorek do 16 marca 2022 roku stan wyjątkowy na granicach z Rosją i Białorusią. Stan wyjątkowy został wprowadzony 24 lutego po ataku Rosji na Ukrainę.

Premier Ingrida Szimonyte, występując w Sejmie, zaznaczyła, że "sytuacja w sąsiedztwie Litwy nie uległa zmianie, agresja Rosji na Ukrainę trwa".

12:55

Unia Europejska chroni przed sankcjami rosyjskiego oligarchę Władimira Lisina, związanego z przemysłem zbrojeniowym, w tym produkcją broni atomowej. Oligarcha posiada biznesy i posiadłości we Francji, Włoszech i Belgii - pisze francuski portal śledczy Disclose w opublikowanym śledztwie dziennikarskim.

12:40

Proszę naszych partnerów o udzielenie nam jak najszybszego wsparcia w celu utrzymania funkcjonowania ukraińskiego systemu energetycznego w okresie zimowym - zaapelował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas międzynarodowej konferencji "Solidarni z narodem ukraińskim" w Paryżu.

12:32

W tymczasowo okupowanym Mariupolu nadal przemieszczają się rosyjskie konwoje wojskowe - powiedział doradca burmistrza Mariupola Petro Andruszczenko.