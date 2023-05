Na wyzwolonych z rąk sił rosyjskich terytoriach Ukrainy w minionym miesiącu znaleziono 50 ciał osób, które były uznane za zaginione - poinformował pełnomocnik ds. osób zaginionych Ołeh Kotenko. "Ukraińscy piloci rozpoczęli szkolenie na F-16. Mam nadzieję, że wkrótce rozpoczną się dostawy tych myśliwców do Ukrainy" - przekazał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Ukraińskie Siły Zbrojne zapewniają, że wojsko tego kraju wciąż jest w Bachmucie. Najważniejsze wydarzenia związane z 453. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 22.05.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Miasto Dniepr i zniszczenia po rosyjskim ostrzale. / STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT / PAP/EPA

17:59

Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy płk Jurij Ihnat odniósł się do niedzielnych doniesień dotyczących strącenia rosyjskiego myśliwca. Nie sprecyzowaliśmy, że siły powietrzne zniszczyły wrogi Su-35. Doznał niepowodzenia przy starcie. Okoliczności są wyjaśniane - powiedział rzecznik cytowany przez Interfax-Ukraina.

Będziemy obserwować i słuchać, co na ten temat mają do powiedzenia okupanci. Być może rosyjski system obrony powietrznej, ten krymski, znów zadziałał. Nie wiemy, poczekamy - dodał Ihnat.

17:28

Na wyzwolonych z rąk sił rosyjskich terytoriach Ukrainy w minionym miesiącu znaleziono 50 ciał osób, które były uznane za zaginione - poinformował pełnomocnik ds. osób zaginionych Ołeh Kotenko.

Pełnomocnik opublikował zdjęcia przedstawiające prace poszukiwawcze w miejscach możliwych pochówków na wyzwolonych terytoriach.

Telegram

Zgodnie z danymi przedstawionymi na początku maja przez MSW ok. 23 tys. osób na Ukrainie oficjalnie uznano za zaginione wskutek działań zbrojnych.

17:05

Już od ponad roku kremlowski reżim nie może osiągnąć żadnego celu wyznaczonego na początku wtargnięcia na Ukrainę. Zwracam się do rosyjskich wojskowych, do tych, którym udało się przeżyć podczas "mięsnych szturmów" i w rozbitych okopach - będzie jeszcze gorzej - powiedział Budanow na nagraniu.

Macie wybór - umrzeć albo uratować swoje życie - kontynuował szef HUR.

Wezwał rosyjskich żołnierzy do oddawania się do ukraińskiej niewoli i wyjaśnił, w jaki sposób mogą to zrobić m.in. w ramach programu "Chcę żyć".

Poinformował, że ukraińskie siły przeprowadziły już przez linię frontu setki rosyjskich żołnierzy, którzy zgłosili chęć oddania się do niewoli.

16:47

Trwają dyskusje na temat porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa, które wzmocniłoby Ukrainę, dając jej priorytet w dostępie do zachodniej broni i technologii wojskowej - powiedział dziennikowi "Wall Street Journal" prezydent RP Andrzej Duda. Według gazety, porozumienie ma być wzorowane na "modelu izraelskim" i ma zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo w trakcie jej starań o wejście do NATO.

Rosja musi dziś zrozumieć, że Ukraina ma te gwarancje bezpieczeństwa i że one nie wygasną z czasem albo w wyniku zmęczenia Zachodu - oświadczył Duda, cytowany przez "WSJ".

Prezydent miał dodać, że takie porozumienie nie byłoby powiązane z negocjacjami pokojowymi między Ukrainą i Rosją. Według źródeł dziennika, miałoby natomiast łączyć się z procesem dążenia Ukrainy do członkostwa w NATO, lecz jednocześnie nie wciągać Sojuszu w konflikt z Rosją.

16:19

Odpowiedzialność za działania dywersyjne w graniczącym z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim wzięły na siebie walczące po stronie ukraińskiej rosyjski korpus ochotniczy oraz legion "Wolność Rosji" - poinformował przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow, cytowany przez portal Hromadske.

Doradca prezydenta skomentował, że Ukraina nie ma z tym nic wspólnego.

15:52

Wiceszefowa MON Ukrainy Hanna Malar opublikowała na Facebooku informację o dostawie mundurów dla ukraińskich żołnierzy.

15:30

Zgromadzenie Parlamentarne NATO uznało rosyjskie zbrodnie w Ukrainie za ludobójstwo - podaje Kyiv Independent.