05:20

Na przełomie września i października skończymy zaporę elektroniczną na granicy z Rosją, będziemy mieli pełen monitoring granicy - powiedział w środę szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jak zaznaczył, jeszcze w tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę zapory wzdłuż Bugu.

Budowa zapory elektronicznej na granicy z obwodem królewieckim Federacji Rosyjskiej rozpoczęła się w kwietniu. Będzie to system składający się m.in. z ponad 3 tysięcy kamer i 200 km kabli detekcyjnych zainstalowanych na ok. 199 km z Centrum Nadzoru w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Koszt inwestycji to ponad 373 mln złotych.