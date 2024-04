"Dzisiejsze poparcie Komisji Europejskiej dla 'Planu dla Ukrainy' jest dużym krokiem naprzód. Otwiera drogę do regularnych płatności w ramach instrumentu finansowego na rzecz Ukrainy o wartości 50 miliardów euro" - przekazała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Czterech mężczyzn w wieku 36-38 lat zginęło w wyniku rosyjskiego ataku na ukraiński Siewiersk. Patrioty rozmieszczone w Polsce mogłyby chronić zachodnią Ukrainę, ale pod uwagę brane są bardzo różne rozwiązania - stwierdził minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Poniedziałek jest 782. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 15.04.2024 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ursula von der Leyen / TOMS KALNINS / PAP/EPA

21:19

Kiedy nastała wiosna, wydawało się, że najgorsze już za Ukraińcami. Nasz wschodni sąsiad przetrwał kolejną rosyjską kampanię uderzeń rakietowych wymierzonych w infrastrukturę energetyczną. Trzeba przyznać, że było ich relatywnie niewiele, co - jak się okazało - było tylko preludium do tego, co obserwujemy obecnie. Rosjanie w ostatnich tygodniach zmienili taktykę i atakują bardziej precyzyjnie, wykorzystując do tego większą liczbę środków. To kolejny z problemów, z którymi muszą się mierzyć władze w Kijowie.

20:57

Wołodymyr Zełenski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Norwegii. "Jak zawsze w przypadku Norwegii, sensowne i całkiem praktyczne" - napisał prezydent Ukrainy na platformie X.