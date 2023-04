Siły rosyjskie zaatakowały w prawosławną Wielkanoc obwód zaporoski - poinformował na Telegramie gubernator obwodu zaporoskiego Jurij Małaszko. W wyniku ataku sił rosyjskich uszkodzona została miejscowa cerkiew w osadzie Komyszuwacha. Informacje o ofiarach i zniszczeniach nie są jeszcze dostępne. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Najważniejsze wydarzenia związane z 417. dniem wojny zbieramy w relacji z 16.04.2023.

Całonocne nabożeństwa rezurekcyjne w kijowskich świątyniach odbywały się mimo obowiązującej w stolicy Ukrainy godziny policyjnej, która trwa od północy do piątej rano. By móc uczestniczyć w modłach, wierni musieli odpowiednio wcześniej przybyć do świątyń.

Nabożeństwa rezurekcyjne zaczęły się już w sobotę po godz. 23 czasu kijowskiego, a w ukraińskiej telewizji publicznej była możliwość obejrzenia transmisji nabożeństwa z Monastyru św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach, które poprowadził zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, metropolita kijowski i całej Ukrainy Epifaniusz.

W wyniku ataku sił rosyjskich uszkodzona została miejscowa cerkiew w osadzie Komyszuwacha.

W trakcie ataku nie odbywały się tam nabożeństwa - powiedział Małaszko, ponadto zostały także uszkodzone pobliskie budynki - dodał.

Informacje o ofiarach i zniszczeniach nie są jeszcze dostępne. Na miejscu pracują służby ratunkowe.

W przeddzień prawosławnej Wielkanocy Rosja zaatakowała obwody sumski i czernihowski.