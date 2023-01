Niemieckie „ja” dla dostaw czołgów do Ukrainy ma dziś wybrzmieć w Berlinie. Według dziennika „Der Spiegel” po miesiącach wahania kanclerz Olaf Scholz w końcu podjął oczekiwaną decyzję. Do Ukrainy pojedzie przynajmniej jedna kompania leopardów drugiej generacji. Z kolei Biały Dom ma ogłosić wysłanie czołgów M1 Abrams – podał „New York Times”. Dostarczenie przez państwa zachodnie czołgów Ukrainie wzmocni jej wojska zmechanizowane, pomoże w pokonaniu sił rosyjskich i w wyzwoleniu okupowanego terytorium kraju - podkreśla amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Środa jest 336. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszej relacji dnia. Informacje są tu aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

/ OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

10:28

Ambasadorowie państw członkowskich przy UE dali zielone światło na przedłużenie na kolejne sześć miesięcy wszystkich unijnych sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję.

Decyzja musi zostać formalnie potwierdzona przez Radę UE.

10:26

Norweski rząd rozważa wysłanie Ukrainie czołgów Leopard 2, a władze Szwecji nie wykluczają takiego kroku w przyszłości - piszą skandynawskie media.

Według gazety "Dagens Naeringsliv" Norwegia skłonna jest wysłać cztery lub osiem czołgów spośród 36 sztuk, jakie posiada.

Z kolei minister obrony Szwecji Pal Jonson w wypowiedzi dla dziennika "Svenska Dagbladet" nie wykluczył, że rząd "w przyszłości" przekaże Ukrainie czołgi 122, będące szwedzką modyfikacją niemieckiego Leoparda 2. Szwedzkie siły zbrojne posiadają ok. 120 takich czołgów.

08:51

Alarm powietrzny ogłoszono dla całej Ukrainy. We wszystkich obwodach zawyły syreny. Jest zagrożenie atakiem rakietowym z północy. W niebo wzbił się najpierw stacjonujący na Białorusi rosyjski samolot rozpoznawczy A-50U, którym wojska Putina określają cele ataków. Następnie wystartowały dwa MiGi-31 zdolne przenosić hipersoniczne pociski Kindżał.

08:13

Władze Rosji werbują do swojej armii uwięzionych obywateli Ukrainy, którzy nakłaniani są m.in. do służby w najemniczej Grupie Wagnera - powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

08:09

Amerykański Departament Obrony zamierza zwiększyć produkcję pocisków artyleryjskich o 500 proc. w ciągu dwóch lat - informuje "New York Times". Produkcja amunicji konwencjonalnej wzrośnie do poziomu nienotowanego od czasów wojny koreańskiej. Jak przekazuje portal, ma to na celu uzupełnienie niedoborów spowodowanych wsparciem militarnym Ukrainy oraz zbudowanie zapasu na ewentualne przyszłe konflikty zbrojne.

08:08

Amerykańscy i zachodni urzędnicy wzywają swoich ukraińskich odpowiedników do odejścia od brutalnej, trwającej już kilka miesięcy walki o Bachmut w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Priorytetem - ich zdaniem - powinna być ofensywa w południowej części kraju z wykorzystaniem nowego, wartego miliardy dolarów sprzętu wojskowego przekazywanego przez sojuszników. Ma to mieć związek m.in. z kolejną falą mobilizacji, którą może rozważać prezydent Rosji Władimir Putin.

08:07

Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny otrzymał w spadku od Amerykanina ukraińskiego pochodzenia milion dolarów. Wszystkie pieniądze przeznaczył na ukraińską armię.

08:04

Dostarczenie przez państwa zachodnie czołgów Ukrainie wzmocni jej wojska zmechanizowane, pomoże w pokonaniu sił rosyjskich i w wyzwoleniu okupowanego terytorium kraju - podkreśla amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Think tank już wcześniej oceniał, że Zachód poprzez powolne lub ograniczone dostawy uzbrojenia dla Ukrainy przyczynił się do niezdolności wojsk tego państwa do rozbicia sił rosyjskich, które ugrzęzły pod Bachmutem w obwodzie donieckim, ponieważ nowy sprzęt umożliwiłby przeprowadzenie dużej kontrofensywy.

06:27

11 miesięcy wojny na Ukrainie zakłóciło edukację ponad pięciu milionów chłopców i dziewcząt - ocenił Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF). Jak przypominają źródła ONZ tysiące szkół, przedszkoli i innych obiektów edukacyjnych na Ukrainie zostało uszkodzonych lub zniszczonych w czasie wojny. Wielu rodziców i opiekunów niechętnie posyła też dzieci do szkoły w obawie o ich bezpieczeństwo.

UNICEF zapewnia, że współpracuje z rządem, aby pomóc dzieciom w powrocie do nauki w klasach i poprzez alternatywne rozwiązania. Sytuację pogorszyły ostatnie ataki na infrastrukturę energetyczną, powodując rozległe przerwy w dostawie prądu.

"W rezultacie prawie każde dziecko na Ukrainie zostało pozbawione stałego dostępu do elektryczności, co oznacza, że nawet uczęszczanie na wirtualne zajęcia jest ciągłym wyzwaniem" - zwraca uwagę UNICEF.

Według ocen agencji ONZ, dwoje na troje dzieci ukraińskich uchodźców nie jest zintegrowanych z systemami edukacji w krajach przyjmujących. Przypisuje to m.in. wybraniu przez wiele rodzin nauki online w nadziei na szybki powrót do domu.

06:00

Po decyzji Niemiec o wysłaniu czołgów Leopard na Ukrainę, holenderski rząd rozważa również zakup dotychczas dzierżawionych niemieckich czołgów i wysłanie ich na Ukrainę, powiedział premier Mark Rutte w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

05:58

Dwaj brytyjscy wolontariusze, którzy zaginęli w okolicach Sołedaru we wschodniej Ukrainie, zginęli, gdy pomagali prowadzić ewakuację z tego miasta - poinformowała w oświadczeniu rodzina jednego z nich.

48-letni Andrew Bagshaw, który mieszkał w Nowej Zelandii, i 28-letni Christopher Parry z Truro w Kornwalii, byli zaginieni od 7 stycznia. Już kilka dni później rosyjska najemnicza Grupa Wagnera przekazała informację o odnalezieniu ciała jednego z Brytyjczyków, ale nie wskazała, o którego z nich chodzi.

05:48

W okupowanym Berdiańsku na południu Ukrainy eksplodowało auto kobiety podejrzanej o przekazywanie Rosjanom danych. Kobieta jest w szpitalu, jej stan nie jest znany.

Latem 2022 roku Prokuratura Generalna poinformowała oficjalnie, iż Walentyna Mamaj jest podejrzana o zdradę stanu. Śledczy twierdzą, że od końca lutego 2022 r. Mamaj była informatorką rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), jawnie popierała powołane przez Rosjan władze okupacyjne. Informowała też wojskowych Rosji o miejscach stacjonowania żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy.

05:44

Administracja Joe Bidena planuje wysłać czołgi M1 Abrams na Ukrainę. "New York Times" powołując się na pragnących zachować anonimowość urzędników, zaznaczył, że Biały Dom może już dziś zapowiedzieć wysłanie ok. 30 czołgów.

05:32

Olaf Scholz ogłosi wysłanie leopardów na Ukrainę najprawdopodobniej podczas wystąpienia w Bundestagu. Według nieoficjalnych informacji do Ukrainy trafi kompania Leopardów 2A6, to najnowsza wersja czołgów, nowsza od tych które ma chociażby polska armia. Będą pochodzić z zasobów Bundeswehry, ale według Spiegla, w grę wchodzą też dostawy średnio i długoterminowe czołgów z tzw. zasobów przemysłowych. Chodzi o czołgi, które wymagałyby najpierw naprawy. Według niemieckich mediów za zgodą na dostawy z Niemiec ma iść też zielone światło, by to samo zrobiły inne kraje posiadające leopardy. Chcą to zrobić Polska, Finlandia, Łotwa i Holandia.