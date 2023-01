Decydują się losy Sołedaru. Ukraińcy przekazują, że nadal mają kontrolę nad miasteczkiem. "Rosyjskie oświadczenia o zdobyciu Sołedaru w obwodzie donieckim nie są zgodne z prawdą" - powiadomił rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty, cytowany przez portal Suspilne. Zdaniem brytyjskiego wywiadu Rosjanie prawdopodobnie przejęli większość miasta, ale nie jego cały obszar. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar przekazała, że Rosjanie wciąż atakują Bachmut. Najważniejsze wydarzenia związane z 322. dniem wojny zbieraliśmy dla Was w naszej relacji z 11.01.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

/ ALESSANDRO GUERRA / PAP/EPA

18:33

Prezydent Zełenski zapewnił w oświadczeniu, że wbrew twierdzeniom Rosji walki o Sołedar wciąż trwają.

17:28

Białoruska prywatna firma ochroniarska GardService - jedyna, której dekretem Alaksandra Łukaszenki pozwolono na posiadanie broni palnej - znacznie zwiększyła swoje siły i przygotowuje się do udziału w działaniach wojennych - powiedział w rozmowie z "Deutsche Welle" przedstawiciel opozycjonistki Swiatłany Cichanouskiej Walerij Sachaszczyk.

17:08

Minister obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu mianował szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Walerija Gierasimowa nowym dowódcą wojsk rosyjskich w Ukrainie. Dotychczasowy głównodowodzący Siergiej Surowikin będzie od teraz zastępcą Gierasimowa.

16:00

Ukraina nie stanie się członkiem Unii Europejskiej, dopóki na jej terytorium są rosyjscy żołnierze - powiedział w rozmowie z niemiecką telewizją Deutsche Welle wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Należy zrobić wszystko, by Ukraina wyszła z konfliktu zwycięsko - dodał.

15:17

"Jestem wdzięczny Polsce i Litwie za decyzje o wsparciu militarnym; pokazuje to, że jesteśmy partnerami i przyjaciółmi" - oświadczył we Lwowie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentami Polski i Litwy: Andrzejem Dudą i Gitanasem Nausėdą. Głowy państw trzech krajów spotkali się, by podpisać Wspólną Deklarację Prezydentów Trójkąta Lubelskiego. Potem prezydent Duda ogłosił, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard.

14:36

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wraz z włodarzami Bratysławy, Pragi i Budapesztu są w drodze do Kijowa.

"Pakt Wolnych Miast w drodze do wolnego, dumnego Kijowa. Stolicy dumnej, wolnej Ukrainy" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Warszawy. Zamieścił też zdjęcie z pociągu, na którym są czterej włodarze stolic europejskich: Zdeněk Hřib - Pragi, Gergely Karácsony - Budapesztu, Rafał Trzaskowski - Warszawy i Matúš Vallo - Bratysławy.