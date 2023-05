Prezydent Ukrainy składa wizytę w Holandii. Wołodymyr Zełenski wygłosił w Hadze przemówienie skierowane do narodu holenderskiego. "Tylko w kwietniu Rosjanie popełnili 6139 zbrodni wojennych, w których zginęło 207 cywilów, w tym 11 dzieci" – mówił Zełenski. Rosja z kolei przygotowuje się do obrony położonego nad Morzem Azowskim okupowanego Mariupola. Czwartek jest 435. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią zbieramy w relacji na żywo z 04.05.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Wołodymyr Zełenski jest w Holandii. Na tym zdjęciu widać Ukraińców przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Instytucja niedawno wydała w marcu nakaz aresztowania Władimira Putina. / PHIL NIJHUIS / PAP/EPA

12:33

Aleksandr Rawin, szef departamentu bezpieczeństwa publicznego w Sankt Petersburgu, przekazał, że nad Sankt Petersburgiem wprowadzono strefę zakazu lotów dla dronów. Zgodę na lot drona za każdym razem musi od teraz wydawać miejski Komitet Transportu. "Przez pewien czas takie zgody nie będą wydawane mieszkańcom" - zapowiedział jednocześnie Rawin. Zakaz ma obowiązywać przynajmniej do połowy maja.

12:26

Decyzje o celach ataków Ukraińców zapadają w Waszyngtonie - w ten sposób administracja prezydenta Rosji odnosi się do rzekomego ataku dronów na siedzibę Władimira Putina. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną uważa z kolei, że była to inscenizacja.

12:18

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił w Hadze przemówienie do narodu holenderskiego. "Chcemy tutaj w Hadze zobaczyć Władimira Putina, który zostanie osądzony za zbrodnie wojenne i wierzę, że tak właśnie się stanie" - mówił ukraiński przywódca, nawiązując do nakazu aresztowania Putina wydanego w ostatnich miesiącach przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Przeczytaj więcej o przemówieniu: Zełenski w Hadze: Chcemy tutaj zobaczyć Putina

11:44

"Dziękuję wam za uwagę i szacunek dla Ukrainy, który dziś odczułem. To uwaga i szacunek ludzi, którzy cenią sobie wolność i nie tolerują tyranii, podobnie jak my na Ukrainie" - powiedział Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do narodu holenderskiego wygłoszonym w Hadze. "My się nie boimy - to agresor musi zacząć się bać pełnej siły sprawiedliwości, tylko on powinien odczuwać lęk" - podkreślił ukraiński przywódca.

11:38

"Tylko w kwietniu Rosjanie popełnili 6139 zbrodni wojennych, w których zginęło 207 cywilów, w tym 11 dzieci" - mówił prezydent Ukrainy w Hadze.

11:26

"Tutaj w Hadze chcemy zobaczyć Władimira Putina, który zostanie osądzony za zbrodnie wojenne i wierzę, że tak właśnie się stanie" - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze.

11:10

Philippe Klose, burmistrz Brukseli, przekazał merowi Kijowa dwie nowoczesne karetki pogotowia.

Telegram

11:06

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest dziś w Holandii. Polityk spotkał się już m.in. z Janem Anthonie Bruijnem, marszałekiem holenderskiego Senatu, a także Verą Bergkamp, przewodniczącą Izby Reprezentantów.