W Kramatorsku w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy zatrzymano adwokata, który od marca 2023 roku współpracował z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa (FSB); prawnik przekazywał wrogowi informacje o pozycjach naszych wojsk i obiektach infrastruktury krytycznej - powiadomiła w poniedziałek ukraińska Prokuratura Generalna.

Kolaborant kontaktował się z funkcjonariuszem FSB za pośrednictwem komunikatora Telegram, przekazując mu informacje, które przyczyniły się nie tylko do śmierci naszych żołnierzy, ale również cywilów. Rosjanom szczególnie zależało na danych dotyczących m.in. ukraińskich fortyfikacji i posterunków wojskowych - przekazała prokuratura.

Wobec przedłużającej się wojny na Ukrainie Rosja rozbudowuje swoje struktury wojskowe i bardzo prawdopodobne jest utworzenie nowej formacji - 18. Armii Ogólnowojskowej - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej przekazano, że armia ta powstanie prawdopodobnie z połączenia i wzmocnienia innych jednostek działających obecnie w obwodzie chersońskim, w tym 22. Korpusu Armijnego, który zwykle stanowi rosyjski garnizon na okupowanym Krymie. Prawdopodobnie będzie się ona składać głównie ze zmobilizowanego personelu i skupi się na defensywnych operacjach na południu Ukrainy.

Zatrzymano mieszkańca Kijowa, który podpalał samochody ukraińskich żołnierzy - poinformowała w poniedziałek ukraińska policja. Swoje czyny mężczyzna argumentował negatywnym stosunkiem do wojskowych.

Policja ustaliła, że mężczyzna spalił 12 samochodów należących do żołnierzy albo innych osób związanych z ukraińskimi siłami obrony. Został złapany na gorącym uczynku podczas próby podpalenia 13. pojazdu.

35-letni podejrzany podpalał auta, kiedy w mieście były przerwy w dostawie prądu i oświetleniu ulic podczas rosyjskich ostrzałów.

W niedzielę do portu w zniszczonym i okupowanym przez Rosjan Mariupolu nad Morzem Azowskim po raz pierwszy wpłynął okręt wojenny wroga; można zatem oficjalnie przyznać, że w tym mieście utworzono bazę rosyjskiej floty - oznajmił w poniedziałek lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

Wojska agresora oblegały 430-tysięczny Mariupol od lutego 2022 roku i ostatecznie zdobyły to miasto w maju, po blisko trzech miesiącach walk.

W niedzielę z Ukrainy do Polski przyjechało 34,8 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 38 tys. osób - poinformowała w poniedziałek Straż Graniczna.

Od 24 lutego ub. roku, czyli od dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała ponad 14,814 mln wjazdów do Polski i 13,072 mln wyjazdów na Ukrainę.

Wznowiono już loty z moskiewskiego lotnika Wnukowo.

Po Wnukowie problemy także na moskiewskim lotnisku Domodiedowo. Władze portu poinformowały właśnie, że ograniczają liczbę startów i lądowań samolotów.

Rosyjskie ministerstwo obrony o poranku poinformowało o ukraińskim dronie przechwyconym w rejonie Moskwy.

Ukraińskie ataki na tyły Rosjan wywołują niezadowolenie w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej i krytykę pod adresem rosyjskiego dowództwa - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Jak dodaje, zapewne taki właśnie jest cel strony ukraińskiej.

Część rosyjskich tzw. blogerów wojskowych skarży się, że rosyjskie siły nie bronią terytorium Rosji przed atakami - podkreśla ISW. Jak powiadomiło rosyjskie źródło, nocą z 19 na 20 sierpnia obrona przeciwlotnicza Rosji nie aktywizowała się, by obronić przed atakiem dworzec kolejowy w Kursku.

Brytyjskie ministerstwo obrony zwróciło uwagę, że dowództwo rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych najprawdopodobniej jest pod silną presją, by poprawić obronę powietrzną nad zachodnią Rosją, bo w ostatnich miesiącach zwiększył się zakres zagrożeń penetrujących jej terytorium.

ISW pisze też o złości części rosyjskich tzw. blogerów wojskowych wywołanej niedawnymi ukraińskimi atakami na most prowadzący na anektowany Krym. "Blogerzy" wezwali rosyjskie wojska do ataków na rodziny i domy przedstawicieli ukraińskich władz, co według nich miałoby zapobiec dalszym atakom na rosyjskie tyły.

Rosyjskie ministerstwo obrony informuje o ukraińskim dronie przechwyconym w rejonie Moskwy. Niemal w tej samej chwili przekazano informację, że starty i lądowania wstrzymalo stołeczne lotnisko Wnukowo.

Nie popełniajmy błędów z historii, bo razem musimy stawić opór Rosji. Resztę załatwimy później - mówi Iryna Wereszczuk, wicepremier Ukrainy i minister ds. okupowanych terytoriów w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Poniedziałkowa "Rzeczpospolita" w rozmowie z wicepremier Ukrainy i minister ds. okupowanych terytoriów Iryną Wereszczuk przypomniała, że "niedawno relacje polsko-ukraińskie nieco się ochłodziły". "Oburzenie w Polsce wywołał m.in. wpis ukraińskiego premiera Denysa Szmyhala na Twitterze, w którym zestawił agresywne działania Rosji na Morzu Czarnym z działaniami polskiego rządu, który w obronie interesów rolników zakazał importu zbóż z Ukrainy. Czy Kijów nie popełnił błędu w komunikacji ze swoim najważniejszym sojusznikiem w Europie?" - zapytała gazeta.

Iryna Wereszczuk powiedziała, że "nie męczy mnie dziękowanie Polsce, mamy za co dziękować Polakom". "Nie zapominajmy o roli Polski i Polaków, zwłaszcza w pierwszych dniach wojny. Nikt mi nie musi tego opowiadać, widziałam to na własne oczy. Zajmowałam się ewakuacją i wiem, jak Polska podała nam dłoń. To już pozostanie w naszej pamięci na długo, wpisze się do naszej wspólnej historii" - dodała.

Od dwóch tygodni upały w Kijowie uniemożliwiają wielu mieszkańcom ukraińskiej stolicy normalny sen, który i tak dodatkowo jest przerywany częstymi alarmami przeciwlotniczymi. Jednak mimo wysokich temperatur kijowianie myślą już o tym, jak będą ogrzewać mieszkania za kilka miesięcy w warunkach rosyjskiej inwazji.

Prognozowana jest kolejna ostra zima, ostrzega przed nią również szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. W rezultacie klienci kijowskich sklepów pytają o grzejniki, latarki, generatory i powerbanki.