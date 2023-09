Wojna zwalnia. Tak jest, przyznajemy to. Wszystkie procesy stają się coraz trudniejsze i wolniejsze - od sankcji po przekazanie broni - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji Jałtańska Strategia Europejska. Do 73 wzrosła liczba rannych w rosyjskim ostrzale Krzywego Rogu w środkowej Ukrainie - poinformowały w piątek władze obwodu dniepropietrowskiego. Wcześniej informowano o 54 rannych. Jedna osoba zginęła. Piątek to 562. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 08.09.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Rosyjski atak na Krzywy Róg / DNIPROPETROVSK REGIONAL MILITARY ADMINISTRATION HANDOUT / PAP/EPA 19:10 Personel składu amunicji w Szkocji, skąd m.in. wysyłane są na Ukrainę pociski Brimstone i Storm Shadow, rozpocznie w poniedziałek dwutygodniowy strajk. Brytyjskie ministerstwo obrony zapewnia jednak, że nie wpłynie on na dostawy broni dla Kijowa. 19:07 W kuluarach toczą się tajne rozmowy między przedstawicielami ONZ i Rosji. Stawką ma być wznowienie umowy zbożowej w zamian za ominięcie głównych sankcji zachodnich nałożonych na Moskwę - donosi niemiecki "Bild". Zobacz również: Tajne negocjacje za plecami Ukrainy. Czy ONZ dogaduje się z Ławrowem? 18:23 Do 73 wzrosła liczba rannych w rosyjskim ostrzale Krzywego Rogu w środkowej Ukrainie - poinformowały w piątek władze obwodu dniepropietrowskiego. Wcześniej informowano o 54 rannych. Jedna osoba zginęła. 35 osób rannych w ostrzale przebywa w szpitalu. Stan trzech poszkodowanych oceniany jest jako ciężki. Wskutek ostrzału uszkodzonych zostało ponad 60 wielokondygnacyjnych budynków, kilka domów oraz ponad 50 samochodów. Ostrzał, który nastąpił w piątek rano, zniszczył doszczętnie budynek policji.

18:04 Ukraińskie kroki w ramach prowadzonej kontrofensywy są szybsze, niż nakładanie nowych sankcji na Rosję - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, cytowany przez swoje biuro. Szef państwa mówił o tym podczas konferencji Jałtańska Strategia Europejska (YES). Wojna zwalnia. Tak jest, przyznajemy to. Wszystkie procesy stają się coraz trudniejsze i wolniejsze - od sankcji po przekazanie broni - powiedział Zełenski. Kiedy niektórzy partnerzy mówią - co z kontrofensywą, kiedy będzie następny krok? Moja odpowiedź: na dziś nasze kroki na pewno są szybsze, niż nowe pakiety sankcji - oświadczył. 16:58 W ostatnich dwóch miesiącach znacząco zmniejszyła się liczebność wojsk rosyjskich na Białorusi - informuje Radio Swoboda, powołując się na projekt Biełaruski Hajun. Z kraju wycofano rosyjski kontyngent tzw. regionalnego zgrupowania wojsk Rosji i Białorusi, utworzonego w ubiegłym roku. 15:52 UE nałożyła sankcje na sześć osób, odpowiedzialnych za poważne pogwałcenie praw człowieka w Federacji Rosyjskiej i na terytoriach Ukrainy tymczasowo okupowanych przez Rosję, w tym naruszenia wolności opinii i wypowiedzi. Wśród tych osób znajdują się prokuratorzy i sędziowie, pracujący w sądach utworzonych przez rosyjskie siły okupacyjne na nielegalnie zaanektowanym Krymie. Brali oni udział w politycznie umotywowanym postępowaniu sądowym przeciwko dziennikarzowi Władysławowi Jesypence, który został skazany na 6 lat więzienia i Tatarowi krymskiemu Narimanowi Dżelałowowi. 15:48 Mówimy jednoznacznie "nie" wszystkim ukraińskim oligarchom, którzy chcą zdestabilizować polski rynek rolny - oświadczył w Dołhobyczowie w woj. lubelskim premier Mateusz Morawiecki. Powtórzył, że Polska utrzyma zakaz importu zbóż z Ukrainy niezależnie od decyzji KE. Mówimy jednoznacznie i jasno "nie" wszystkim ukraińskim oligarchom, którzy chcą zdestabilizować polski rynek rolny. Mówimy "tak" eksportowi przez terytorium Polski, który w ostatnich miesiącach rośnie - podkreślił Morawiecki podczas konferencji prasowej na przejściu granicznym z Ukrainą w Dołhobyczowie. Jak dodał, rząd "zdecydowanie" sprzeciwia się rozchwianiu polskiego rynku rolnego.

15:36 Mamy informację, że Władimir Putin zabił Jewgienija Prigożyna, szefa najemniczej Grupy Wagnera - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, cytowany przez agencją Reutera. Putin zabił Prigożyna - przynajmniej taką informację wszyscy mamy; to pokazuje również jego stan psychiczny, że wysiadł i jest słaby - oświadczył w Kijowie Zełenski. Szef państwa nie sprecyzował, o jakie informacje chodzi. Na Ukrainie nie było żałoby, kiedy zabrakło Prigożyna. To dla nas jeden terrorysta mniej - dodał.

Zobacz również: Zełenski: Putin wydał rozkaz zabicia Prigożyna. "Nie zapłakaliśmy" 15:02 Misja pokojowa Watykanu w wojnie z Rosją nie jest obecnie możliwa ze względu na niedawne słowa papieża Franciszka o Rosji - ocenił Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zobacz również: Ukraina już nie liczy na pomoc Watykanu po słowach papieża 13:50 Do 54 wzrosła liczba osób rannych w ostrzale rakietowym ukraińskiego miasta Krzywy Róg; akcję poszukiwawczą zakończono - poinformował szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko. Dziewięciu rannych to policjanci: rosyjski pocisk uderzył w budynek policji, niszcząc go całkowicie. Jak wcześniej informowano, w ostrzale zginął funkcjonariusz ochrony. Trzech policjantów wyciągniętych spod gruzów jest w stanie ciężkim. Większość rannych to zwykli obywatele. Ostrzał zniszczył doszczętnie budynek policji i uszkodził ponad 30 okolicznych budynków, zarówno mieszkalnych, jak i administracyjnych, a także ponad 40 samochodów.

13:00 Polska wyraża ubolewanie z powodu opóźnień KE w pracach nad wykorzystaniem zamrożonych aktywów Rosji, które powinny zostać przekazane na odbudowę Ukrainy. Chodzi o około 200 miliardów euro zamrożonych w krajach UE - głównie w Belgii. Zobacz również: Co z rosyjskimi aktywami zamrożonymi w krajach UE? "W tej sprawie nie dzieje się nic" 12:30 Połowę namiotów zdemontowano w obozie najemniczej Grupy Wagnera pod Osipowiczami na Białorusi - podał w piątek niezależny portal Nasza Niwa, powołując się na oceny kanału Biełaruski Hajun. Dotychczas rozebrano już 160 namiotów z blisko 300. Pozostało ich jeszcze 130. Gdy demontaż się rozpoczynał, obóz liczył 292 namioty. Stopniowa likwidacja obozu rozpoczęła się na przełomie lipca i sierpnia - jak zauważano - na długo przed katastrofą samolotu w Rosji, w której 23 sierpnia zginął właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn. 12:00 Władze Ukrainy rozpoczęły zabiegi o objęcie sankcjami międzynarodowymi osób odpowiedzialnych za organizację rosyjskich pseudowyborów regionalnych na terenach okupowanych przez Rosję - poinformowało w piątek MSZ w Kijowie. "Osoby zamieszane w organizację tych pseudowyborów - w tym władze Federacji Rosyjskiej, przedstawiciele administracji okupacyjnych i struktur wyborczych - powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Inicjujemy objęcie ich nowymi sankcjami międzynarodowymi" - oświadczyło MSZ w komunikacie na stronie internetowej. 11:00 Celem ataku z użyciem dronów w Briańsku były zapewne zakłady Kriemnyj Eł, jeden z największych w Rosji producentów mikroelektroniki, w tym na potrzeby wojskowe - podała ukraińska agencja UNIAN. To drugi atak na zakłady w Briańsku w ostatnich dniach. 10:30 Rosyjskie wojska przeprowadziły w piątek rano atak rakietowy na miasto Krzywy Róg na południu Ukrainy. Zginęła co najmniej jedna osoba, a 25 zostało rannych - poinformowali gubernator władz obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak i szef ukraińskiego MSW Ihor Kłymenko. 09:30 Rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko wyraził w piątek oburzenie z powodu wykonania przez chińską śpiewaczkę operową sowieckiej piosenki żołnierskiej "Katiusza" w ruinach teatru w okupowanym Mariupolu, gdzie w marcu 2022 roku siły rosyjskie zabiły ponad 600 osób. "Wykonanie piosenki +Katiusza+ przez chińską +śpiewaczkę operową+ Wang Fang w ruinach teatru dramatycznego w Mariupolu, gdzie rosyjska armia zabiła ponad 600 niewinnych ludzi, jest przykładem całkowitej degradacji moralnej" - oświadczył Nikołenko.

09:00 Do okupowanego Doniecka przybyły dodatkowe oddziały rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), armia rosyjska zmusza mieszkańców do udziału w nielegalnych wyborach regionalnych 10 września - oświadczył w piątek rzecznik ukraińskiego Sztabu Generalnego, Andrij Kowalow.



08:44 Rosyjski terror na Ukrainie napędzany jest też poczuciem bezkarności; aby ukarać te zbrodnie potrzebne jest skrupulatne i dokładne kompletowanie dowodów i determinacja, żeby uniknąć błędów z Jugosławii i Syrii - ostrzega Janine di Giovanni pisarka, dziennikarka i korespondentka wojenna na łamach magazynu "Foreign Affairs". Di Giovanni zauważa, że w przeszłości stawianie zbrodniarzy wojennych przed wymiarem sprawiedliwości było utrudnione przez wyzwania związane z dokumentowaniem przestępstw w sposób, który spełniałby międzynarodowe normy prawne. 08:00 Przedstawiciel amerykańskiego wywiadu wojskowego (DIA) Trent Maul ocenia, że istnieje "realna możliwość", iż do końca roku siły ukraińskie przedrą się przez wszystkie linie obrony wojsk rosyjskich na południu frontu - podał w najnowszej analizie waszyngtoński Instytut Studiów nad Wojną (ISW). ISW cytuje wypowiedź Maula, szefa działu analiz DIA, dla tygodnika "Economist". Odnosząc się do niedawnych postępów sił ukraińskich na północny zachód od Werbowego, w zachodniej części obwodu zaporoskiego, Maul ocenił, że Ukraińcy przesunęli się ku drugiej linii obrony Rosjan. Uznał, że przełamanie pierwszej z trzech linii obrony rosyjskiej sprawia, iż realistyczne jest pokonanie pozostałych dwóch linii do końca tego roku.

06:30 "Zarejestrowano odpalenie 20 Shahedów w kierunku obwodu odeskiego. Podczas pracy bojowej zniszczono 16 Shahedów 136/131 w granicach obwodów odeskiego i mikołajowskiego" - głosi oświadczenie lotnictwa wojskowego Ukrainy. Jak uściślono, Rosjanie zaatakowali obwód odeski z kierunku południowo-wschodniego - z Primorsko-Achtarska na terenie Rosji nad Morzem Azowskim i z okupowanego Krymu. Alarm przeciwlotniczy w związku z atakiem dronów ogłoszono w obwodzie odeskim po północy czasu polskiego. Rosjanie przeprowadzili też w nocy z czwartku na piątek atak rakietowy na inne regiony Ukrainy - obwód zaporoski na południu i sumski na północy. Urszula Gwiazda