Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył wieczorem do Turcji na rozmowy z przywódcą tego kraju Recepem Tayyipem Erdoganem. Rozmawiano m.in. o inicjatywie zbożowej, szczycie NATO, gwarancjach bezpieczeństwa i kontraktach obronnych. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan ogłosił, że USA po raz pierwszy dostarczą Ukrainie artyleryjską amunicję kasetową DPICM. Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Lwów, do którego doszło w czwartek w nocy, wzrosła do 10. Piątek to 499. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zza naszej wschodniej granicy zbieraliśmy w relacji z 07.07.2023 r.

Wołodymyr Zełenski i Recep Tayyip Erdogan

23:33

W odpowiednim czasie, na dużą skalę i bardzo potrzebny - tak określił Wołodymyr Zełenski najnowszy amerykański pakiet pomocy militarnej dla Kijowa. Prezydent Ukrainy na Twitterze podziękował prezydentowi USA Joe Bidenowi za wsparcie, które obejmuje m.in. broń kasetową.

"Terminowy, szeroko zakrojony i bardzo potrzebny pakiet pomocy obronnej ze strony USA. Jesteśmy wdzięczni narodowi amerykańskiemu i prezydentowi Josephowi Bidenowi za zdecydowane kroki, które przybliżają Ukrainę do zwycięstwa nad wrogiem, a demokrację do zwycięstwa nad dyktaturą. Rozbudowa zdolności obronnych Ukrainy dostarczy nowych narzędzi do deokupacji naszych ziem i przybliżenia pokoju" - napisał Zełenski.

22:32

Prezydent USA Joe Biden powiedział w wywiadzie dla CNN, że decyzja o przekazaniu Ukrainie broni kasetowej była bardzo trudna, ale ocenił, że Kijów potrzebuje tej amunicji, by uniemożliwić Rosji zatrzymanie kontrofensywy.

22:00

Administracja USA ogłosiła w piątek nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, wart 800 mln dol., w tym po raz pierwszy artyleryjską amunicję kasetową DPICM. Poza nią w pakiecie znalazły się też dodatkowe haubice, wozy Bradley i Stryker, rakiety lotnicze i amunicja do systemów obrony powietrznej.

Jak podał w komunikacie Departament Stanu, nowy pakiet - już 42. od początku rosyjskiej inwazji - po raz pierwszy zawiera DPICM, wysoce skuteczną amunicję artyleryjską do atakowania celów na szerokim obszarze, "której Stany Zjednoczone dotąd nie dostarczały Ukrainie". Poza tym w pakiecie znalazły się też precyzyjne rakiety lotnicze, amunicja do systemów HIMARS, dodatkowe haubice kalibru 155mm wraz z amunicją, rakiety do systemów obrony powietrznej, rakiety przeciwpancerne i wozy opancerzone Bradley i Stryker.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan stwierdził, że decyzja o przekazaniu Ukrainie amunicji kasetowej nie została podjęta łatwo, z uwagi na potencjalne szkody wyrządzone przez niewybuchy bomb rozsiewanych przez ten typ broni. Zaznaczył jednak, że było to konieczne m.in. ze względu na kurczące się zapasy zwykłej amunicji artyleryjskiej i że amunicja kasetowa będzie stanowiła "pomost" do czasu zwiększenia produkcji pocisków przez przemysł zbrojeniowy.

21:57

Przez rosyjski ostrzał Lwowa dach nad głową straciło ok. 60 rodzin - poinformował mer tego miasta na zachodzie Ukrainy Andrij Sadowy. Zapowiedział odbudowanie zniszczonego w ataku zabytkowego budynku.

"Odbudujemy zniszczony zabytkowy budynek. Ale to nie będzie jutro" - podkreślił mer. Zaznaczył, że osoby poszkodowane otrzymają wsparcie od miasta w znalezieniu zakwaterowania. Sadowy poinformował też, że Ukraiński Uniwersytet Katolicki ogłosił zbiórkę pomocową dla poszkodowanych w ataku. Uczelnia wpłaciła na ten cel milion hrywien.

W wyniku rosyjskiego ataku pociskami manewrującymi typu Kalibr na Lwów w nocy z 5 na 6 czerwca zginęło 10 osób, a ponad 40 zostało rannych.

21:50

"To, że kraj w stanie wojny nie może zostać członkiem NATO, wiedzą wszyscy. Najważniejsze jest jednak to, jakie jest stanowisko rządu federalnego na czas powojenny. (...) Niemcy są ponownie jednym z krajów NATO, który nie udziela Ukrainie ważnego i możliwego wsparcia" - powiedział ekspert ds. polityki zagranicznej Norbert Roettgen (CDU) w wywiadzie dla portalu RTL/ntv. Roettgen zarzucił niemieckiemu rządowi brak jasnego stanowiska ws. Ukrainy.

Potwierdził, że błędem było pozbawienie Ukrainy w 2008 roku perspektywy akcesji do NATO. "To, co wydarzyło się w Bukareszcie w 2008 roku, było dla Ukrainy najgorszym, co ją mogło spotkać. Z jednej strony drzwi NATO zostały uchylone na Ukrainę, co Putin mógł odebrać jako prowokację. A z drugiej strony nie zrobiono nic, by zbliżyć Ukrainę do tego celu, a tym samym uchronić ją przed Rosją. (...) To był naprawdę kardynalnym błędem" - podkreślił polityk.

20:49

Polska i jej sąsiedzi mają ostateczną gwarancję bezpieczeństwa w postaci artykułu V NATO - powiedział doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, odnosząc się do listu prezydentów Polski, Litwy i Łotwy. Jak dodał, zagrożenia związane z Białorusią były głównym tematem jego rozmów z ministrem Marcinem Przydaczem.

Zapytany podczas piątkowego briefingu prasowego o piątkowy list prezydentów Polski, Litwy i Łotwy domagający się dodatkowych działań NATO w sprawie zagrożeń płynących z Białorusi, Sullivan stwierdził, że Polska i jej sąsiedzi mają "ostateczne gwarancje bezpieczeństwa" w postaci artykułu V traktatu waszyngtońskiego. Dodał, że był to główny przedmiot jego rozmów z Przydaczem.

Doradca prezydenta Bidena stwierdził, że USA "stale przyglądają się rozmieszczeniu swoich sił" oraz magazynów sprzętu i dodał, że Wilno "nie będzie ostatnim słowem w tej kwestii".

20:45

Ukraina odzyskała ciała żołnierzy, którzy zginęli w ataku na obóz jeniecki w Ołeniwce latem ubiegłego roku - poinformował Dmytro Łubinec, ukraiński rzecznik praw człowieka.

"Atak terrorystyczny w Ołeniwce: Ukrainie udało się odzyskać ciała ukraińskich obrońców. Większość z nich jest zidentyfikowana" - napisał rzecznik w mediach społecznościowych. Zaznaczył, że ofiary ataku w Ołeniwce to osoby posiadające oficjalny status jeńców wojskowych.

20:35

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan ogłosił, że USA po raz pierwszy dostarczą Ukrainie artyleryjską amunicję kasetową DPICM. Jak powiedział Sullivan, artyleria jest kluczowa w walce na froncie, zaś decyzja jest podyktowana zmniejszającymi się zasobami pocisków artyleryjskich.

Podczas briefingu w Białym Domu, Sullivan potwierdził doniesienia prasy o tym, że USA zamierzają przekazać Ukrainie amunicję kasetową. Jak stwierdził, Ukraina od dawna starała się o tę broń, zaś w obliczu zmniejszających się zapasów zwykłej amunicji artyleryjskiej, będzie stanowiła ona "pomost" do czasu zwiększenia produkcji.

Zwrócił też uwagę, że Rosja stosuje takie pociski od początku konfliktu, zaś pozwolenie Rosji na przewagę na froncie spowoduje większą szkodę dla cywilów, niż niewybuchy pozostawione przez amunicję kasetową stosowaną przez Ukrainę. Sullivan stwierdził, że amerykańska amunicja kasetowa, która zostanie przekazana Ukrainie, cechuje się maksymalną liczbę niewybuchów na poziomie 2,5 proc., podczas gdy w przypadku rosyjskiej jest to 30-40 proc.

20:07

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował wieczorem, że przybył do Turcji, gdzie będzie rozmawiał z przywódcą tego kraju Recepem Tayyipem Erdoganem m.in. o szczycie NATO, gwarancjach bezpieczeństwa i kontraktach obronnych.

"Kończymy ten aktywny dzień w Turcji. Rozmowy z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Koordynacja stanowisk w sprawie formuły pokojowej, szczytu NATO, gwarancji bezpieczeństwa i inicjatywy zbożowej. Odbudowa Ukrainy, kontrakty obronne między naszymi przedsiębiorstwami" - napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Wcześniej ukraiński prezydent złożył wizytę w Bułgarii, Czechach i na Słowacji.

18:38

Przekażemy Ukrainie 16 haubic Zuzana-2 i pomożemy w rozminowywaniu tego przeciwstawiającego się rosyjskiej inwazji kraju - oświadczyła na konferencji prasowej w Bratysławie prezydent Słowacji Zuzana Czaputova po rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Jesteśmy jednym z krajów, które pomogły militarnie Ukrainie. Dostarczaliśmy sprzęt obrony przeciwlotniczej, dostarczyliśmy samoloty bojowe. A współpraca w tej dziedzinie stopniowo przechodzi do współpracy w innych obszarach. Udało nam się podpisać umowę na dostawę 16 Zuzan na Ukrainę i dojdzie do tego bardzo szybko. Wspólnie opracujemy nowy typ haubic, rozpocznie się wspólna produkcja amunicji, a nasze siły będą rozminowywać terytorium Ukrainy" - powiedziała Czaputova.

Według Czaputovej Ukraina to "obiecujący członek Unii Europejskiej".

18:06

Rozwinięte demokracje są przyzwyczajone do ustępstw wobec dyktatur. Zapomniały, że państwa, które zabijają dziennikarzy, więżą działaczy czy rozbijają pokojowe protesty, stanowią zagrożenie nie tylko dla własnych obywateli - pisze w dzienniku "Le Figaro" Oleksandra Matwiejczuk, ukraińska prawniczka walcząca o prawa człowieka, szefowa uhonorowanej pokojowym Noblem organizacji Centrum Wolności Obywatelskiej.

17:29

Są już pewne decyzje na temat warunków, na jakich Ukraina ma wstąpić do NATO i kiedy miałoby to nastąpić - powiedział w Waszyngtonie szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz. Prezydencki minister spotkał się w Białym Domu z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake'iem Sullivanem i rozmawiał na temat nadchodzącego szczytu NATO w Wilnie.

Przydacz odpowiedział w ten sposób podczas briefingu prasowego na pytanie PAP o stosunek Białego Domu do akcesji Ukrainy do NATO.

"Dyskusja na ten temat trwa na poziomie NATO-wskim. Wszyscy mamy w pamięci rok 2008 i dyskusje na temat rozpoczęcia procesu wstąpiena Ukrainy do NATO. Dziś ta dyskusja jest zupełnie na innym poziomie, mając także świadomość błędów podjętych w Bukareszcie. Gdyby wówczas podjęto decyzję dotyczącą MAP-u (Planów Działania na rzecz Członkostwa - przyp.PAP) , być może nie byłoby inwazji na Gruzję i na Krym" - powiedział Przydacz.

16:17

Nie powinniśmy pytać, "czy" Ukraina wstąpi do NATO, ale "kiedy" to się stanie - oświadczyła na konferencji prasowej w Bratysławie prezydent Słowacji Zuzana Czaputova po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Czaputova zdecydowanie zapewniła, że Słowacja opowiada się za członkostwem Ukrainy w NATO.

Na wspólnej konferencji prasowej Zełenski stwierdził, że oczekuje jedności wśród członków NATO na szczycie w Wilnie i chciałby ujrzeć "konkretne kroki" w stronę włączenia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

16:05

W rosyjskiej niewoli prawdopodobnie przebywa ponad 25 tys. cywilów z Ukrainy; jeśli nie zostanie wypracowany międzynarodowy mechanizm na rzecz uwolnienia tych osób, powroty naszych obywateli do ojczyzny mogą trwać nawet kilkadziesiąt lat - oznajmił ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.

Dotychczas do kraju powróciło 2576 osób więzionych w Rosji, lecz tylko 144 spośród nich to cywile. Udało się też uwolnić 382 dzieci. Jak widać, bez wypracowania odpowiedniego mechanizmu proces powrotu naszych obywateli będzie ciągnął się bardzo długo. Nie mamy tyle czasu. Już tyle razy zwracaliśmy się w tej sprawie do organizacji międzynarodowych, lecz bezskutecznie - podkreślił Łubinec, cytowany przez agencję UNIAN.Rzecznik praw człowieka przypomniał, że sam podejmował inicjatywy na rzecz stworzenia procedur, które ułatwiłyby powrót ukraińskich cywilów z rosyjskiej niewoli.

16:01

Bułgaria nie wyśle walczącej z Rosją Ukrainie sprzętu wojskowego, który jest potrzebny w naszym kraju - zapewnił w parlamencie premier Bułgarii Nikołaj Denkow.

15:38

Przewodniczący parlamentów Polski, krajów bałtyckich i Ukrainy będą w poniedziałek w Rydze rozmawiać o bezpieczeństwie w regionie i wsparciu dla Ukrainy na jej ścieżce ku członkostwu w NATO i Unii Europejskiej - poinformowało biuro prasowe łotewskiego Sejmu.

15:16

W ostatnich dniach władze Warszawy przekazały nam sześć kolejnych wagonów metra; dotychczas otrzymaliśmy z Polski 18 takich wagonów, a do końca 2023 roku planowana jest dostawa jeszcze 42 - powiadomiła administracja Kijowa,.

14:18

Podczas szczytu NATO w Wilnie chcemy poruszyć temat zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej flance w związku z przemieszczaniem najemników Grupy Wagnera na Białoruś i relokacji broni jądrowej do tego państwa - zapowiedział prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej w Kłajpedzie na Litwie.

13:38

Nie ma już w ramach NATO sporów czy dyskusji na temat planów obrony regionu Morza Bałtyckiego; jest też szansa na sformułowanie wstępnej treści komunikatu dotyczącego tych planów przed samym szczytem w Wilnie - powiedział minister obrony Estonii Hanno Pevkur.

13:19

Odwiedzam dzisiaj Słowację. Moje rozmowy w tym kraju będą dotyczyły m.in. wsparcia obrony Ukrainy w wojnie z Rosją, integracji naszego kraju z Unią Europejską i NATO, a także nadchodzącego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie - powiadomił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, który do godzin porannych przebywał z wizytą w Czechach.

13:10

Na szczycie w Wilnie utworzymy Radę NATO-Ukraina, by zacieśnić naszą współpracę z Kijowem - powiedział sekretarz generalny NATO.

12:30

Do eksplozji doszło w zakładach produkujących materiały wybuchowe dla górnictwa w Czapajewsku w obwodzie samarskim w europejskiej części Rosji; sześciu pracowników fabryki zginęło, a dwóch zostało rannych - podało Radio Swoboda za rosyjskimi mediami i kanałami na Telegramie.

11:23

Przekażemy Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej, obejmujący śmigłowce bojowe, 100 tys. sztuk amunicji oraz symulator lotów na amerykańskich samolotach wielozadaniowych F-16 - poinformował w Pradze premier Czech Petr Fiala po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

10:53

Rosyjskie i chińskie służby specjalne coraz częściej próbują inwigilować Bundeswehrę i to stanowi poważne zagrożenie - ostrzega w swoim rocznym raporcie niemiecki kontrwywiad wojskowy MAD.

10:50

Właściciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn, który w czerwcu wszczął bunt przeciwko Kremlowi, nie wywiązuje się z umowy zawartej z Władimirem Putinem i Alaksandrem Łukaszenką. Szef wagnerowców prawdopodobnie nie wyjechał na Białoruś i wciąż przebywa w Rosji - uważa Instytut Studiów nad Wojną.

10:09

Grupa byłych urzędników USA prowadziła nieoficjalne rozmowy z niektórymi przedstawicielami Kremla. Chcieli w ten sposób przygotować grunt pod negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Głos w tej sprawie zabrał Biały Dom i Kreml.

10:00

Międzynarodowe firmy zapłaciły Kremlowi 3,5 miliarda dolarów podatków od zysków w 2022 roku - pisze portal informacyjny The Brussels Times, powołując się na statystyki związku organizacji pozarządowych B4Ukraine i Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej (KSE).

09:30

Trzy osoby zginęły w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodach dniepropietrowskim i donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowały rano władze tych regionów.

09:29

W dniu 1 lipca 2023 roku rosyjska marynarka wojenna utworzyła nowy Azowski Okręg Marynarki Wojennej z siedzibą w okupowanym ukraińskim mieście portowym Mariupol - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:48

Nasi inspektorzy uzyskali dostęp do kilku miejsc na terenie okupowanej przez Rosję Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy, ale nie do dachów obiektów, na których - według strony ukraińskiej - wojska rosyjskie mogły rozmieścić ładunki wybuchowe - oznajmił dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi.

07:27

W ataku zginęło 10 osób, a ranne zostały 42, w tym troje dzieci. Doszczętnie zniszczone zostały dwa budynki.

"Właśnie znaleziono dziesiąte ciało. To kobieta. Ratownicy wydobywają teraz zmarłą spod gruzów" - napisał mer miasta Andrij Sadowy w serwisie Telegram dodając, że postanowiono już zakończyć akcję poszukiwawczo-ratunkową. W mieście ogłoszono żałobę.

07:13

Kyiv Independent: Liczba ofiar śmiertelnych ataku na Lwów wzrosła do 10.