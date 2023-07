05:56

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał w wywiadzie dla CNN, że chciał, aby kontrofensywa jego wojsk rozpoczęła się "znacznie wcześniej", żeby uprzedzić rosyjską obronę. Potrzebował jednak do tego większej ilości broni.

Zełenski powiedział, że ukraińska kontrofensywa została "spowolniona" przez umocnioną rosyjską obronę. Dodał, że żałuje, że dostawy broni z Zachodu nie pozwoliły na rozpoczęcie działań zbrojnych "znacznie wcześniej".

"Chcieliśmy rozpocząć naszą kontrofensywę wcześniej, ale potrzebowaliśmy do tego większej ilości broni" - przyznał Zełenski w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNN.

"Jeśli będzie się ona rozwijała wolniej, to większa część Ukrainy zostanie zaminowana. Dajemy naszemu wrogowi czas na rozmieszczenie min i przygotowanie linii obrony. Na niektórych kierunkach frontu nie możemy nawet myśleć o przeprowadzeniu kontrofensywy, ponieważ nie mamy odpowiedniej ilości broni" - dodał Zełenski.

Prezydent Ukrainy podziękował także wszystkim sojusznikom za wsparcie zbrojne i humanitarne.

05:46

W nocy z środy na czwartek w całej Ukrainie ogłoszono alarm lotniczy - podały ukraińskie media. Istnieje zagrożenie atakiem pociskami manewrującymi Kalibr.

Na początku alarm powietrzny ogłoszono w obwodach kijowskim, sumskim, połtawskim, żytomierskim, czernihowskim, winnickim, czerkaskim i charkowskim. Następnie rozszerzono go na wszystkie regiony centralne oraz zachodnie Ukrainy. Później alarmem został objęty cały kraj.

Siły zbrojne Ukrainy ostrzegają ponadto przed atakiem pociskami manewrującymi Kalibr.

Jak zauważono, kilka pocisków miało lecieć na północ znad Morza Czarnego.

05:30

Trzy osoby nie żyją, a co najmniej cztery zostały ranne w wyniku nocnego ostrzału rakietowego na blok mieszkalny we Lwowie. Jedna z osób poszkodowanych w stanie ciężkim została przewieziona karetką do szpitala.