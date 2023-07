"Wszyscy sojusznicy zgodzili się, że przyszłość Ukrainy jest w NATO" - stwierdził w Wilnie prezydent USA Jor Biden. W Wilnie trwa szczyt NATO. Wołodymyr Zełenski przekazał, że w rozmowie z Olafem Scholzem i premierem Australii ustalono przekazanie Ukrainie kolejnych systemów Patriot. W środę w Kijowie i wielu regionach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Istniało zagrożenie ze strony Rosjan użycia dronów szturmowych - informowały Siły Powietrzne Ukrainy. Brytyjski rząd poinformował natomiast, że w ramach kolejnego pakietu wsparcia militarnego przekaże Ukrainie ponad 70 pojazdów bojowych i logistycznych oraz tysiące sztuk amunicji do czołgów Challenger 2. W artykule podsumowujemy najważniejsze wydarzenia związane z 504. dniem wojny w Ukrainie.

Wołodymyr Zełenski / Valdemar Doveiko / PAP

19:22

Nie jesteśmy zainteresowani rozmieszczeniem obcych wojsk na naszym terytorium. (...) To my możemy zapewnić bezpieczeństwo na terytorium innych państw - powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej podczas szczytu NATO w Wilnie.

Chcę szczerze powiedzieć, że nikt nie jest zainteresowany tym zagadnieniem. Kraje NATO nie są zainteresowane, my też - dopóki nie jesteśmy w NATO - by stacjonowały u nas takie czy inne obce siły zbrojne - powiedział ukraiński przywódca, cytowany przez portal Interfax-Ukraina.

Wręcz przeciwnie, nasi partnerzy rozumieją, że mamy potężną armię, a kiedy będziemy w NATO, naszych żołnierzy, którzy zdobyli doświadczenie wojskowe, będzie można zaprosić (...), by zapewnili bezpieczeństwo na terytoriach innych krajów. Jestem tego pewien - dodał Zełenski.

18:45

Szef rosyjskiego wywiadu Siergiej Naryszkin powiedział w środę, że z dyrektorem CIA Williamem Burnsem omawiali "co zrobić z Ukrainą" - podała agencja TASS. Do rozmowy doszło 30 czerwca br.

Amerykańskie dzienniki "New York Times" i "Wall Street Journal" podały wcześniej, że 30 czerwca Burns zadzwonił do Naryszkina, aby zapewnić Kreml, że Stany Zjednoczone nie odegrały żadnej roli w puczu z 24 czerwca podległej Jewgienijowi Prigożynowowi Grupie Wagnera.

18:04

Prezydent Rosji Władimir Putin nie planuje obecnie spotkania Tayyipem Erdoganem - poinformowała w środę rosyjska agencja TASS.

Turecki prezydent przemawiając na konferencji prasowej po szczycie NATO w Wilnie stwierdził, że Turcja może działać jako mediator między Moskwą a Kijowem, aby doprowadzić do zakończenia rosyjskiej agresji trwającej od 22 lutego 2022 r. Putin miał odwiedzić Turcję w sierpniu.

17:38

Rakiety ATACMS są świetnym systemem, który dałby Ukrainie większy zasięg i byłby dla niej przydatny w wojnie obronnej z Rosją - powiedział w środę w Senacie generał Randy George, nominowany na szefa Sztabu US Army, czyli sił lądowych USA. Ukraina od dawna stara się o te pociski o zasięgu 300 km.

ATACMS oczywiście są świetne. Ta rakieta to świetny system, dodaje zasięgu. Więc głównie to, co by wnosiła, to danie zdolności do rażenia głębszych celów - powiedział George podczas przesłuchania przed senacką komisją ds. sił zbrojnych.

Pytany o to, czy wystrzeliwane z wyrzutni HIMARS pociski o zasięgu 300 km byłyby Ukrainie przydatne, odpowiedział twierdząco.

17:21

Ukraina powinna pamiętać, że kraje przekazujące jej broń, oddają ją z własnych zapasów i dobrze byłoby, by widziały wdzięczność, a nie tylko kolejne żądania - zauważył w środę podczas odbywającego się w Wilnie szczytu NATO brytyjski minister obrony Ben Wallace. Jak dodał, "nie jesteśmy Amazonem".

17:08

"Prezydent (Wołodymyr) Zełenski ma prawo stawiać żądania w sprawie obrony terytorium i ludności swojego kraju" przed inwazją Rosji - stwierdził francuski przywódca.

Kraje G7, jak głosi deklaracja cytowana przez AFP, zobowiązały się we wspólnej deklaracji do udzielenia długoterminowego wsparcia militarnego Ukrainie oraz gwarancji bezpieczeństwa dla tego kraju w celu obrony przed obecną inwazją rosyjską i powstrzymania takiej agresji w przyszłości.

16:39

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało w środę, że najemnicy z Grupy Wagnera kończą zdawanie do magazynów wojskowych uzbrojenia, które otrzymali od armii na wyposażenie.

15:55

Dwóch ukraińskich wojskowych zginęło, a czterech zostało rannych w wybuchu podczas minowania terenu w obwodzie rówieńskim na zachodzie Ukrainy - informuje w środę portal Ukrainska Prawda.

Według śledczych w poniedziałek podczas zaminowywania terenu w ramach działań obronnych eksplodował jeden z zakładanych ładunków.

15:34

Wszyscy sojusznicy zgodzili się, że przyszłość Ukrainy jest w NATO - stwierdził w Wilnie prezydent USA Jor Biden, ogłaszając deklarację G7 na temat wsparcia Ukrainy.

Mam nadzieję, że w końcu rozstrzygnęliśmy kwestię, tego, czy Ukraina jest mile widziana w NATO - to się stanie. Idziemy w dobrym kierunku. Myślę, to tylko kwestia przejścia przez następne kilka miesięcy - oświadczył prezydent USA na początku spotkania z prezydentem Ukrainy na marginesie szczytu NATO. Zapewnił, że wyczekuje dnia, w którym Ukraina dołączy do Sojuszu.

15:07

Całe wybrzeże od Mariupola aż po granicę z obwodem zaporoskim jest (dosłownie) zawalone Rosjanami - cywilami, którzy przyjechali tam na odpoczynek. Bardzo dziwnie to wygląda. Jadą tam i są zdumieni, gdy słyszą głośne wystrzały z wyrzutni (obsługiwanych przez siły) obrony powietrznej. (...) To dla nich niespodzianka, ponieważ dali sobie wmówić, że wybierają się na głębokie zaplecze frontu, a (zniszczony przez rosyjskie wojska) Mariupol jakoby "odbudowuje się" - relacjonuje doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko na antenie Radia Swoboda.

Wojska agresora oblegały 430-tysięczny Mariupol od lutego 2022 roku i ostatecznie zdobyły to miasto w maju, po blisko trzech miesiącach walk. Rosjanie niemal doszczętnie zrównali miejscowość z ziemią i popełnili tam zbrodnie na ludności cywilnej. Brak dokładnych danych o łącznej liczbie ofiar oblężenia Mariupola. Władze w Kijowie szacują, że mogło tam zginąć co najmniej 22 tys. osób.

W okupowanym mieście wciąż panuje bardzo trudna sytuacja humanitarna. Brakuje m.in. żywności, wody, lekarstw, środków higienicznych i łączności.

15:00

Atak rakietowy na Zaporoże. Doniesienia ukraińskich mediów mówią o 5 rannych. Ucierpieć miało także dziecko.

14:53

Norwegia przekaże Ukrainie dodatkowych 1000 małych dronów Black Hornet przeznaczonych do prac zwiadowczych; wcześniej sprawdziły się już w działaniu na polu walki - podało w środę norweskie Ministerstwo Obrony. We wtorek Norwegowie ogłosili, że zamierzają zwiększyć wydatki na pomoc wojskową dla Ukrainy.