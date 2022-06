"Nie jesteśmy gotowi oddać żadnych terytoriów, ponieważ to są nasze terytoria. To nasza niepodległość, nasza suwerenność, o to w tym chodzi" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańskim serwisem Newsmax. "Sytuacja jest bardzo trudna. Tracimy 60-100 żołnierzy dziennie" - przyznał. "Nie będę naciskał na ukraiński rząd - prywatnie ani publicznie - by czynił jakiekolwiek ustępstwa terytorialne. To byłoby niesłuszne i sprzeczne z ugruntowanymi zasadami" - napisał prezydent USA Joe Biden w artykule dla "New York Timesa". Od początku wojny funkcjonariusze straży granicznej odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,749 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 22,5 tys. osób. Najważniejsze informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Naprawa zniszczonego przez bombardowania budynku w Odessie / STEPAN FRANKO / PAP/EPA 10:22 Rząd Szwajcarii nie zgodził się, by Dania przekazała Ukrainie pojazdy opancerzone produkcji szwajcarskiej w celu wzmocnienia obrony przed rosyjską inwazją. Jako powód podano politykę neutralności - podała stacja Sky News, cytując szwajcarską stację SRF. Szwajcarski państwowy sekretariat ds. gospodarczych (SECO) odrzucił wniosek Danii dotyczący przekazania Ukrainie 20 bojowych pojazdów piechoty typu Piranha III, uzasadniając to polityką niedostarczania broni na tereny ogarnięte konfliktami. Szwajcaria wymaga od państw, którym sprzedaje broń, aby ubiegały się o jej zgodę, jeśli chcą tę broń reeksportować. W kwietniu szwajcarski rząd zawetował taki wniosek dotyczący produkowanej w Szwajcarii amunicji do czołgów. Odrzucił również wniosek Polski o uzbrojenie, by pomóc Ukrainie - podaje Sky News. 10:18 Siły rosyjskie kontrolują 70 proc. Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy, ale walki trwają - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie.



"Część wojsk ukraińskich odeszła na korzystniejsze, wcześniej przygotowane pozycje. Część kontynuuje walkę w centrum miasta" - napisał Hajdaj. Ewakuacja została wstrzymana i nie możliwości dostarczania konwojów humanitarnych do Siewierodoniecka. Według Hajdaja szpital w mieście ma jednak wystarczającą ilość leków i środków medycznych, a w sztabach humanitarnych są zapasy produktów na pewien czas. 10:10 Siły zbrojne Ukrainy odpowiadają na działania agresora, koncentrując się na Donbasie, sytuacja jest bardzo trudna, jednak obrońcy są dalecy od utraty kontroli w walce - powiedział PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. 10:00 Od 24 lutego potwierdziliśmy już śmierć 243 dzieci, a 446 innych osób poniżej 18. roku życia zostało rannych - poinformowała ukraińska Prokuratura Generalna. W komunikacie podkreślono, że są to dane niepełne, ponieważ nie obejmują miejsc, gdzie trwają aktywne działania wojenne. 09:46 Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 30,7 tys. żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby - ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Minionej doby Rosja straciła też śmigłowiec, trzy czołgi, 41 pojazdów opancerzonych, 10 systemów artylerii, system przeciwlotniczy i cztery drony - wynika z komunikatu sztabu. 09:13 Sytuacja jest bardzo trudna. Tracimy 60-100 żołnierzy dziennie, którzy giną w działaniach bojowych, a około 500 zostaje rannych - przyznał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańskim serwisem Newsmax. Jak podkreślił, najtrudniejsza sytuacja panuje na wschodzie Ukrainy, w obwodach donieckim i ługańskim. 09:05 Od 24 lutego, gdy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, zabitych zostało tam już 32 dziennikarzy - podała stacja Sky News, cytując obliczenia ukraińskiego parlamentu. Sky News przypomina, że w tym tygodniu zginął francuski reporter stacji BMF TV Frederic Leclerc-Imhoff, który został trafiony odłamkiem w czasie relacjonowania operacji ewakuacyjnej w pobliżu Siewierdoniecka w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy. Wcześniej na Ukrainie zginął również m.in. francusko-irlandzki operator Fox News Pierre Zakrzewski, operator telewizji LIVE Jewhen Sakun, fotograf Maksym Łewin, były korespondent dziennika "New York Times" Brent Renaud, dziennikarka Ołeksandra Kuwszynowa i korespondentka "The Insider" Oksana Baulina. 08:47 Aktywnie współpracujemy z rządem polskim, z premierem Morawieckim. Jutro przeprowadzimy konsultacje międzyrządowe pierwsze w naszej historii w takim szerokim formacie, kiedy dwa rządy usiądą i będą omawiały cały szereg kwestii, podpisując dokumenty - poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal w rozmowie z TVP Info. Premier Ukrainy dopytywany, jakie to będą dokumenty, odparł, że współpraca międzyrządowa między naszymi krajami ma już własną historię. Rzecz jasna, że w ciągu kilkudziesięciu lat się spotykaliśmy, ale format, kiedy dwa rządy spotykają się na konsultacjach międzyrządowych per analogiam do konsultacji rządów międzyeuropejskich na terenie Ukrainy - to odbędzie się po raz pierwszy - zaznaczył. Bardzo ważne jest to, że inicjatywa tego spotkania nadeszła od rządu polskiego, prezydenta Polski i my z przyjemnością zgodziliśmy się przeprowadzić spotkanie w tym formacie - wyjaśnił. 08:33 Od początku wojny funkcjonariusze straży granicznej odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,749 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 22,5 tys. osób. 08:28 Rosyjskie okręty nadal blokują porty oraz intensyfikują działania wokół Wyspy Węży. Rozmieszczenie na niej sprzętu wskazuje na zamiar ochrony wrogich okrętów - poinformował rzecznik dowództwa operacyjnego Południe Władysław Nazarow. Zdaniem dowództwa nie ma na razie jasnych oznak przygotowywania się do operacji desantowej w obwodzie odeskim. Możliwe jest natomiast podjęcie próby wyjścia dywersantów na położony nad Morzem Czarnym brzeg lub w pobliżu ujścia Dunaju, jak też ostrzały rejonów nabrzeżnych. 08:24 Rosja nie będzie w stanie kontrolować całej Ukrainy w najbliższej przyszłości. Więc jest tylko jedno wyjście: okupacja przy użyciu siły. Może dojść do negocjacji, ale musi być rozsądek, po stronie Rosji musi być skłonność do tych negocjacji. Więc nie jesteśmy gotowi przyjąć żadnego ultimatum - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańskim serwisem Newsmax. Zełenski podkreślił, że broń dalekiego zasięgu, o jaką pilnie apeluje Ukraina, ma służyć wyłącznie do obrony przed rosyjską agresją, a nie do atakowania Rosji na jej terytorium. Nie interesuje nas, co dzieje się w Rosji. Jesteśmy tylko zainteresowani naszym terytorium na Ukrainie - zaznaczył. 08:22 Siły rosyjskie wysadziły mosty przez rzekę Ingulec, starając się przeciwdziałać ukraińskiej kontrofensywie na południu kraju - poinformowało dowództwo operacyjne Południe. 08:20 Siły rosyjskie kontynuują działania ofensywne w Donbasie, a okręty Floty Czarnomorskiej izolują teren działań bojowych i blokują ruch statków na południu Ukrainy - podał sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Wojsko rosyjskie prowadziło szturm na północne, południowe i wschodnie dzielnice Siewierodoniecka oraz umocniło się w centrum miasta.



Na kierunku donieckim siły rosyjskie przy wsparciu lotnictwa koncentrują się na działaniach ofensywnych, na całej linii frontu prowadząc ostrzał moździerzowy, z artylerii lufowej oraz wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. 07:40 Nie jesteśmy gotowi oddać żadnych terytoriów, ponieważ to są nasze terytoria. To nasza niepodległość, nasza suwerenność, o to w tym chodzi - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańskim serwisem Newsmax. Istnieją pewne problemy z niektórymi terytoriami, są pewne szczegóły, ale wszystkie te trudności mogą być omówione, a te dyskusje będą konieczne, by powstrzymać wojnę - tłumaczył Zełenski. Zaznaczył, że pozwolenie na siłowe zajęcie obwodów donieckiego i ługańskiego nie wchodzi w grę, a zamiast tego trudności trzeba rozwiązać kanałami dyplomatycznymi. 05:15 "Działamy szybko, by wysyłać Ukrainie znaczącą ilość broni i amunicji, aby mogła ona walczyć na polu bitwy i być w najsilniejszej możliwej pozycji przy stole negocjacyjnym. Dlatego zdecydowałem, że dostarczymy Ukraińcom bardziej zaawansowane systemy rakietowe i amunicję, która umożliwi im bardziej precyzyjne uderzanie w kluczowe cele na polu bitwy na Ukrainie" - napisał prezydent USA Joe Biden na łamach "New York Timesa". Jak wyjaśnili podczas telefonicznej konferencji prasowej wysocy rangą przedstawiciele Białego Domu, chodzi o systemy artylerii rakietowej HIMARS wraz z rakietami o zasięgu ok. 80 km. Jeden z urzędników zaznaczył przy tym, że Ukraińcy dali USA gwarancję, że nie użyją nowych systemów do uderzenia na terytorium Rosji. Według Białego Domu nowy, jedenasty już pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy będzie wart łącznie 700 mln dol. i oprócz HIMARS będzie zawierał również m.in. radary obrony powietrznej, radary przeciwartyleryjskie, śmigłowce, amunicję oraz części do haubic M777, dodatkowe pociski przeciwpancerne Javelin i pojazdy opancerzone.

"Nie będę naciskał na ukraiński rząd - prywatnie ani publicznie - by czynił jakiekolwiek ustępstwa terytorialne. To byłoby niesłuszne i sprzeczne z ugruntowanymi zasadami" - napisał Biden. 05:00 Rosja może wkrótce starać się zaanektować Chersoń lub stworzyć "Chersońską Republikę Ludową", choć jej władze okupacyjne poniosły porażkę w uzyskaniu legitymacji miejscowych mieszkańców - ocenił rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.