To był dobry dzień na froncie - powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Stwierdził też, że "wojna wraca na terytorium Rosji i jest to sprawiedliwe". Dziś doszło do ataku dronów na Moskwę. Według komunikatu ministerstwa obrony Rosji, cytowanego przez agencję TASS, ataku dokonały nad ranem trzy drony. Jedna osoba została ranna. Papież Franciszek zaapelował do Rosji o powrót do inicjatywy czarnomorskiej w sprawie zboża. Podczas spotkania z wiernymi mówił, że niszczenie zboża jest "ciężką zniewagą dla Boga". Niedziela 30 lipca 2023 r. jest 522. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia zbieramy w naszej relacji.

Zniszczenia po ataku dronów / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

17:11

To był dobry dzień na froncie - powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Podkreślił też, że "wojna wraca na terytorium Rosji i jest to sprawiedliwe".



Dziękuję wszystkim za ten dzień na froncie - to dobry dzień, mocny. Kierunek bachmucki, inne gorące i bolesne kierunki w Donbasie - Awdijiwka, Marjinka - oraz oczywiście południowe kierunki - powiedział na nagraniu prezydent.



Stwierdził, że rosyjska agresja "zbankrutowała" na polu bitwy. Dziś już 522. dzień tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, którą rosyjskie władze obliczyły na tydzień - dwa. Ukraina staje się silniejsza - podkreślił Zełenski.



Jak dodał, "stopniowo wojna wraca na terytorium Rosji - do jej symbolicznych centrów i baz wojskowych i jest to nieunikniony, naturalny i w pełni sprawiedliwy proces".

16:00

Wołodymir Zełenski przeprowadził posiedzenie kongresu władz miejscowych i regionalnych.

To bardzo ważne posiedzenie właśnie teraz, gdy jest czas, by przygotować się do zimowego okresu zarówno na poziomie państwa, jak i obwodów i hromad (gmin - PAP). Musimy być świadomi, że rosyjscy terroryści spróbują kontynuować ataki na ukraińską energetykę, na normalne życie ludzi. Ale nasza niezłomność zwycięży - podkreślił.



Prezydent odwiedził w szpitalu w Iwano-Frankiwsku rannych ukraińskich żołnierzy. Ukraińscy wojskowi powinni codziennie odczuwać naszą wdzięczność i wsparcie - wskazał.

15:10

Na kierunku taurydzkim (część frontu na południu Ukrainy) nasze wojska posuwają się do przodu; przeciwnik w ciągu doby stracił dwie kompanie - poinformował dowódca Sił Obrony na kierunku taurydzkim, gen. Ołeksandr Tarnawski.



Zniszczyliśmy ponad 20 jednostek sprzętu wojskowego przeciwnika - powiadomił gen. Ołeksandr Tarnawski, dowódca na kierunku taurydzkim (obwód zaporoski i zachodnia część obwodu donieckiego).



Rosjanie stracili m.in. dwa czołgi, sześć bojowych wozów piechoty, dron Orłan-10, trzy zestawy artyleryjskie i moździerze, przenośny radar Sobolatnik i samochody. Ukraińcy zlikwidowali także dwa magazyny z amunicją.

14:15

"Na Białorusi pojawili się wagnerowcy. Tego zagrożenia nie lekceważymy, ale to nie oznacza, że zamierzamy zatrzymać nasze demokratyczne procesy. Wybory odbędą się w terminie" - powiedział w wielkopolskim Połajewie prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński.

12:59

Papież Franciszek zaapelował do Rosji o powrót do inicjatywy czarnomorskiej w sprawie zboża. Podczas spotkania z wiernymi mówił, że niszczenie zboża jest "ciężką zniewagą dla Boga".

Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych do Watykanu na południową modlitwę Anioł Pański papież powiedział: "Nie ustawajmy w modlitwie za umęczoną Ukrainę, gdzie wojna niszczy wszystko, także zboże. To jest ciężka zniewaga dla Boga, bo zboże jest jego darem, by nakarmić ludzkość".

Następnie Franciszek powiedział: "Wołanie milionów braci i sióstr, którzy cierpią głód, wznosi się aż do nieba".

Kieruję apel do moich braci, do władz Federacji Rosyjskiej o wznowienie inicjatywy czarnomorskiej, by zboże można było bezpiecznie transportować - mówił papież.



11:47

Dwie osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Sumy, w północno-wschodniej części Ukrainy. Liczba rannych w ataku, do którego doszło w sobotę wieczorem, wzrosła do 20 - powiadomiły władze lokalne.

Trzy osoby są w szpitalu.

Rosyjska rakieta trafiła w sobotę wieczorem w placówkę edukacyjną. Uszkodzone zostały także dwa akademiki.

Na miejscu trwa operacja służb ratunkowych i usuwanie gruzów.