Putin ostrzegł Zachód, że bezpośredni konflikt zbrojny między Rosją a NATO oznaczałby, że ludzkość stoi o krok od III wojny światowej. Poniedziałek jest 754. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy dla was w raporcie dnia. Informacje w nim podawane są na bieżąco.

18:31

Szybka decyzja Kongresu Stanów Zjednoczonych w sprawie odblokowania pomocy dla Ukrainy ma krytyczne znaczenie - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z amerykańskim senatorem Lindseyem Grahamem.

17:39

Zamrożone rosyjskie aktywa lepiej przeznaczyć na zapobieganie skutkom agresji, na obronę Ukrainy, a nie już na jej odbudowę - powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w poniedziałek w Brukseli po zakończeniu spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej.

17:36

Kolejna kadencja prezydencka Władimira Putina jeszcze bardziej rozwiąże mu ręce, możliwa jest nowa fala mobilizacji i większe ataki na Ukrainę - uważa łotewski politolog Karlis Bukovskis, szef Łotewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.



16:40

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz podjął słuszną decyzję, odmawiając dostarczenia Ukrainie pocisków manewrujących Taurus i odrzucając wysłanie tam zachodnich wojsk lądowych - skomentował były szef niemieckiego rządu Gerhard Schroeder, krytykowany z powodu bliskich kontaktów z Władimirem Putinem.

16:39

Okazało się, że Polska miała rację w kwestii ostrzeżeń przed Rosją, więc teraz musimy wyciągnąć wnioski - powiedział doradca szefa NATO Boris Ruge. Zapewnił o maksymalnym wsparciu Ukrainy przez Sojusz.

16:30

Pomysł Władimira Putina, by stworzyć strefę buforową wewnątrz terytorium Ukrainy, jasno pokazuje, że Moskwa zamierza eskalować wojnę na Ukrainie - powiedział w poniedziałek doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak agencji Reutera.

15:22

Na borykającej się z problemami gospodarczymi Kubie nasila się obecność biznesowa Rosjan - podała w poniedziałek państwowa agencja prasowa Prensa Latina, zaznaczając, że od stycznia 2023 roku utworzyli oni na karaibskiej wyspie około 100 spółek.

15:12

Ukraina kontynuuje budowę umocnień fortyfikacyjnych przy linii frontu wojny z Rosją - poinformował w poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski po naradzie najwyższego kierownictwa państwa z dowództwem wojskowym.



14:57

Zakończone w niedzielę wybory prezydenckie w Rosji to nie były prawdziwe wolne wybory, a pokaz władzy i "rosyjski cyrk państwowy", pozbawiony przeciwników politycznych i wolnych mediów - podkreślił niemiecki portal RND. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" wskazał, że Władimir Putin ma szansę rządzić Rosją dłużej niż Stalin.



14:37

Jest zgoda ministrów spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej na sankcje wobec Rosji związane ze śmiercią opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Jak dowiedziała się brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, procedura zostanie sfinalizowana w najbliższych dniach.

13:49

Premier Ukrainy Denys Szmyhal poinformował, że dodatkowe 5 miliardów hrywien (ok. 505 mln złotych) przeznaczono na obronę, a fundusze te zostaną wykorzystane na zakup dronów potrzebnych na pierwszej linii frontu.

13:47

Przywódcy UE muszą myśleć nieszablonowo i wymyślić nowe finansowe sposoby na zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy i wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego - powiedział w poniedziałek w Brukseli szef MSZ Łotwy Kriszjanis Karinsz. "Rosja nie zatrzyma się, można ją jedynie zatrzymać" - dodał.



12:00

Jak wynika z oficjalnych wyników wyborów prezydenckich w Rosji, Władimir Putin będzie rządził na Kremlu przez kolejnych sześć lat. Co można zrobić, by była to jego ostatnia kadencja? Rozwiązanie jest jedno - uniemożliwienie mu wygranej w wojnie z Ukrainą.

11:38

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell wyraził nadzieję, że ministrowie spraw zagranicznych państw UE zatwierdzą w poniedziałek pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 5 miliardów euro. Dzięki niemu na Ukrainę ma trafić m.in. amunicja artyleryjska, której brakuje ukraińskiej armii

11:01

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała dwóch obywateli swego kraju, ojca i syna, którzy na zlecenie rosyjskiej FSB namierzali cele do ataków rakietowych w rejonie Kijowa oraz zbierali i chowali szczątki zabitych żołnierzy armii okupacyjnej.

"Przekazywali m.in. geolokacje miejsc bazowania Sił Obrony (...)" oraz "przekazywali Federalnej Służbie Bezpieczeństwa współrzędne przedsiębiorstw produkujących ukraińskie drony" - poinformowała SBU na Telegramie.

SBU powiadomiła, że zwerbowani przez Rosjan Ukraińcy pracowali wcześniej w policji.

09:07

"Myślę, że Rosjanie śpią. Nie wiedzą, że istnieją. Nie wiedzą, że życie się toczy, że człowiek ma prawo wyboru, że może coś powiedzieć" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Iwan Wyrypajew - reżyser i dramaturg rosyjskiego pochodzenia. "Może jest faszystowski, a może po prostu bandycki, gangsterski" - mówił o reżimie na Kremlu. "Oni raczej są bandytami" - dodał.

09:01

Władimir Putin ostrzegł Zachód, że bezpośredni konflikt zbrojny między Rosją a NATO oznaczałby, że ludzkość stoi o krok od III wojny światowej. Dodał, że prawie nikt nie chciałby takiego scenariusza.

Putin dodał przy tym, że personel wojskowy NATO był już obecny na Ukrainie i stwierdził, że Rosja nauczyła się mówić na polu bitwy zarówno po angielsku, jak i po francusku. "Nie ma w tym nic dobrego, przede wszystkim dla nich, bo tam umierają i to masowo" - stwierdził.

06:53

Ukraiński system obrony powietrznej zniszczył 17 z 22 wstrzelonych w nocy przez Rosję dronów. Moskwa odpaliła też 7 pocisków rakietowych. Nie podano informacji o ewentualnych zniszczeniach.

06:46

W Brukseli odbędzie się spotkanie szefów dyplomacji Unii Europejskiej, którzy będą rozmawiać za pomocą łączy wideo z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem. Następnie podobną rozmowę odbędą z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą. Główne tematy tego spotkania to Rosja i nowe sankcje, Ukraina i Bliski Wschód.