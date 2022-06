Od początku wojny funkcjonariusze straży granicznej odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,771 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 21,4 tys. osób. "Rosja prowadzi konsekwentną, zbrodniczą politykę deportacji naszych rodaków. Przymusowo deportuje zarówno dorosłych, jak i dzieci. Jest to jedna z najohydniejszych zbrodni wojennych Rosji. Do tej pory deportowano łącznie ponad 200 tys. ukraińskich dzieci" - stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska w wywiadzie dla ABC News stwierdziła, że nawet gdyby Ukraina zdecydowała się oddać część terytorium Rosji, nie powstrzymałoby to trwającej wojny. "Nie można oddać części terytorium. To byłoby jak oddanie wolności" - podkreśliła. Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Do tej pory deportowano łącznie ponad 200 tys. ukraińskich dzieci - stwierdził w opublikowanym w mediach społecznościowych wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wojsko rosyjskie zniszczyło lub uszkodziło 20 proc. szkół i przedszkoli na Ukrainie - powiedział zastępca szefa administracji prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

Rosja wpada w kryzys gospodarczy - uważa Polski Instytut Ekonomiczny. Według analityków w kwietniu dochody z podatku VAT tego państwa spadły do 192 mld rubli i były o 54 proc. mniejsze niż w 2021 r., co oznacza silny spadek aktywności gospodarczej i recesję.



Rosja okupuje obecnie około 20 procent terytorium Ukrainy, bronimy się przed niemal całą rosyjską armią - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim wystąpieniu przed parlamentarzystami Luksemburga, które wygłosił za pośrednictwem łącza wideo.

Musimy się bronić przed niemal całą rosyjską armią. Wszystkie rosyjskie formacje wojskowe znajdujące się w gotowości bojowej są zaangażowane w tę inwazję - poinformował Zełenski.

Ukraiński prezydent dodał, że linia frontu ciągnie się przez ponad tysiąc kilometrów.

Papież Franciszek spotkał się z nuncjuszem apostolskim w Rosji arcybiskupem Giovannim d'Aniello. O audiencji poinformował Watykan w codziennym biuletynie. To pierwsze takie spotkanie od najazdu Rosji na Ukrainę.

Francja zachowuje dyskrecję w kwestii dostaw broni, co jest związane z jej pozycją dyplomatyczną jako "kraju równowagi"; mimo zapewnień szefów MSZ o zwiększaniu dostaw broni, wsparcie sprzętowe dla Ukrainy pozostaje skromne w porównaniu z dostawami innych europejskich partnerów - pisze dziennik "Le Monde".

Francja wysłała na Ukrainę pociski przeciwpancerne Milan i działa dalekiego zasięgu Cezar (155 mm). Źródła wojskowe wskazują również na pociski rakietowe krótkiego zasięgu Mistral, transportery personelu, lornetki z noktowizorami. itp. - podaje "Le Monde", powołując się na źródła wojskowe i wypowiedzi prezydenta Emmanuela Macrona.

Okupacyjne władze Mariupola próbują jak najszybciej znaleźć lokale, w których będą wydawać świadectwa o miejscu zamieszkania i przyjmować wnioski w sprawie wydania rosyjskich paszportów; ma to związek z zapowiedziami, że Rosja chciałaby anektować Mariupol już w lipcu - poinformował doradca mera miasta Petro Andriuszczenko.

Były dowódca Wojsk Lądowych gen. Waldemar Skrzypczak pytany przez PAP o straty rosyjskiej armii poniesione w czasie inwazji na Ukrainę i bezpieczeństwo Polski zaznaczył, że dziś możemy czuć się bezpiecznie. Putin nie ma jakiejkolwiek możliwości zaczęcia awantury militarnej z kimkolwiek - powiedział. Jak ocenił, "Rosja przez najbliższych pięć lat nie będzie zdolna do jakiejkolwiek wojny". Straty, które poniosła armia rosyjska w sprzęcie, będą o wymagały odtwarzania tego sprzętu, zdolności rosyjskich przez wiele, wiele lat - zapewnił Skrzypczak.

Wojsko rosyjskie zniszczyło lub uszkodziło 20 proc. szkół i przedszkoli na Ukrainie - powiedział zastępca szefa administracji prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

Są szkoły, w których okna czy dachy są po prostu uszkodzone, można to naprawić w półtora miesiąca. Przed nami są też jednak bardziej złożone prace, takie jak renowacja murów i całych budynków - wyjaśnił urzędnik kancelarii ukraińskiego prezydenta.

Przestrzegam osoby, które mówią, że ukraińskie zboże zaleje Europę i świat. Trzeba po prostu je spokojnie i mądrze wywieźć i nakarmić ludzi, którzy są w tym momencie głodni. Udrożnić te kanały, aby również dbać o polskiego rolnika, który wtedy będzie mógł po dobrych cenach sprzedawać swoje zboże - mówi Norbert Kaczmarczyk. Wiceminister rolnictwa był gościem Tomasza Weryńskiego w programie "7 pytań o 7:07" w Radiu RMF24.

Z ogromnymi utrudnieniami muszą liczyć pasażerowie ukraińskich kolei, w tym korzystający z połączeń międzynarodowych. Ruch pociągów osobowych i towarowych w zachodniej części kraju został właściwie wstrzymany po tym, jak w nocy Rosjanie ostrzelali infrastrukturę kolejową.

Celem był przede wszystkim Beskidzki Tunel Kolejowy, przez który przejeżdża około 70 proc. ładunków trafiających do Ukrainy. Także koleją transportowane są dostawy broni i sprzętu dla walczących na wschodzie.

Tunel znajduje się w południowej części obwodu lwowskiego, ale skutki ataku są odczuwalne w całym kraju. Nie kursują zarówno pociągi międzynarodowe na trasach Przemyśl-Odessa i Przemyśl-Kijów, jak i krajowe.

W wyniku ataku rannych zostało co najmniej 5 osób.

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska w wywiadzie dla ABC News stwierdziła, że nawet gdyby Ukraina zdecydowała się oddać część terytorium Rosji, nie powstrzymałoby to trwającej wojny. Nie można oddać części terytorium. To byłoby jak oddanie wolności - podkreśliła.

Potwierdzono doniesienia o śmierci kolejnych 17 dzieci w zniszczonym przez rosyjskie wojska Mariupolu. Oprócz tego 14 osób poniżej osiemnastego roku życia zostało tam rannych - poinformowała ukraińska Prokuratura Generalna.

W komunikacie prokuratury przekazano również, że we wtorkowym rosyjskim ostrzale miejscowości Iwaniwka w rejonie iziumskim obwodu charkowskiego zginął 12-letni chłopiec. Ogółem od 24 lutego, czyli początku inwazji Kremla na Ukrainę, potwierdzono śmierć 261 dzieci, a ponad 460 odniosło różnego rodzaju obrażenia

Rosyjscy żołnierze popijają kawę i palą papierosy w przerwach między walkami o Donbas. Widać to na zdjęciach, zrobionych aparatem fotograficznym znalezionym przez Ukraińców pod Ługańskiem. Jednak większość zdjęć w aparacie pokazuje życie kogoś innego, w innym czasie, w innym miejscu.

Żołnierze ukraińskiej 24. Brygady zmechanizowanej, przeszukując w połowie maja miejsce, w którym w Ługańsku stacjonowali rosyjscy żołnierze, znaleźli cyfrowy aparat fotograficzny. Na jego karcie pamięci znajdowało się ponad tysiąc zdjęć. 11 z nich, a także trzy krótkie filmy, pokazywały rosyjskich żołnierzy w trakcie przerw między starciami z Ukraińcami.

Redaktor naczelny rosyjskiego niezależnego wydawnictwa "Nowaja Gazieta" i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Dmitrij Muratow wystawił na aukcję swój pamiątkowy medal noblisty. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane UNICEF i przeznaczone na pomoc dzieciom na Ukrainie - poinformowało Radio Swoboda.

Medal jest licytowany na platformie internetowej domu aukcyjnego Heritage Auctions. Finalna aukcja ma odbyć się 20 czerwca w Nowym Jorku.

22 marca Muratow ogłosił, że sprzeda swoje pamiątkowe odznaczenie, a zysk z tej transakcji przeznaczy na rzecz ofiar rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Decyzja noblisty uzyskała poparcie zespołu redakcyjnego "Nowej Gaziety".

W początkowej fazie inwazji rosyjskie wojska napotkały twardy opór i poniosły ogromne straty, a dezercje i niesubordynacja żołnierzy, w tym Rosgwardii, dodatkowo pogłębiły problemy - podkreśla "Wall Street Journal".

Z dokumentów, do których dotarł "WSJ", wynika m.in., że 4 marca dowódca bazy wojskowej zarządził zwolnienie ze służby kilkuset żołnierzy, którzy odmówili wykonywania obowiązków w pobliżu ukraińskiej granicy. Inny dokument z 25 maja opisuje odrzucenie apelacji 115 wojskowych Rosgwardii, zwolnionych ze służby za odmowę wejścia na Ukrainę w lutym i na początku marca.

Na legitymacji jednego ze zwolnionych rosyjskich żołnierzy dodano adnotację: "Podatny na zdradę, oszustwo i nieszczerość. Odmówił udziału w specjalnej operacji wojskowej" - wynika ze zdjęcia dokumentu, opublikowanego w maju przez prawnika żołnierza Maksima Grebeniuka.

"Rosja przejęła kontrolę nad większą częścią Siewierodoniecka. Główna droga do enklawy Siewierodoniecka prawdopodobnie pozostaje pod kontrolą ukraińską, ale Rosja nadal osiąga stałe, lokalne zdobycze, co umożliwia jej silna koncentracja artylerii. To nie odbyło się bez kosztów, a siły rosyjskie poniosły w tym procesie straty. Przekroczenie rzeki Doniec, która stanowi naturalną przeszkodę na osi frontu, ma kluczowe znaczenie dla sił rosyjskich, gdy umocowują się w obwodzie ługańskim i przygotowują się do przeniesienia uwagi na obwód doniecki" - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Wczoraj w podpisanych dokumentach między premierem Polski a premierem Ukrainy znalazło się sformułowanie, że Polska w sposób szczególny zaangażuje się w odbudowę obwodu charkowskiego - powiedział w Polsat News szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jestem przekonany, że polskie firmy, włączając się w odbudowę, na pewno na tym skorzystają, podobnie jak Ukraińcy mieszkający w tym obwodzie - zaznaczył.

Od początku wojny funkcjonariusze straży granicznej odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,771 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 21,4 tys. osób.

"Rosjanie robią wszystko, żeby potem można było oświadczyć, że (zniszczonych miejsc - przyp. red.) nie da się już odbudować. Od 2014 roku nie włożyli ani grosza w odbudowę okupowanej części obwodu ługańskiego i teraz też nie mają takiego zamiaru. Dlatego rujnują, co się da" - napisał na Telegramie szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

"Najeźdźcom nie są potrzebne szkoły, szpitale, zakłady przemysłowe i miejsca pracy. Oni po prostu dewastują i plądrują nasz region. Robią to jeszcze ze złością, ponieważ sami, siedząc wyłącznie na gazociągach, nie posiadają w swoich domach prawie niczego, co dla Ukraińców jest częścią codziennego życia" - dodał Hajdaj.

Siły ukraińskie zatopiły ostatniej doby dwa rosyjskie szybkie okręty desantowe na limanie Dniepru i Bohu w południowej części Ukrainy - podała agencja Ukrinform, cytując komunikat ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe

Początkowo rosyjskie wojska walczyły na Ukrainie niezgodnie z zasadami sztuki wojennej, lecz później wyciągnięto wnioski i zastosowano podejście wywodzące się wprost z sowieckich podręczników; taktyka wroga nie zmieniła się od czasów ZSRR - ocenił ukraiński ekspert wojskowy Jurij Fedorow, cytowany przez agencję UNIAN.

Analityk dostrzegł liczne błędy popełnione przez rosyjską armię w pierwszych tygodniach najazdu na Ukrainę. Odnotowano wiele przypadków, gdy duże konwoje przeciwnika, składające się z kilkuset sztuk sprzętu wojskowego i innych pojazdów, poruszały się zupełnie odsłonięte i w efekcie łatwo stawały się celem ukraińskiego ostrzału. Tak było pod Kijowem i w wielu innych miastach kraju - zauważył Fedorow. Po miesiącu przeciwnik zmienił taktykę i zastosował wzorce rodem z czasów sowieckich, oparte jeszcze na doświadczeniach II wojny światowej. Według tych zaleceń, przed szturmem należy przeprowadzić zmasowany ostrzał artyleryjski, a także użyć samolotów do zniszczenia linii obrony przeciwnika i instalacji wojskowych na tyłach operacyjnych. Nikogo wtedy jednak nie uczono, by oszczędzać życie żołnierzy. W ten sposób rosyjskie wojsko walczy obecnie na Ukrainie, co pociąga za sobą znaczne straty w ludziach - ocenił.

Umowa na ponad 50 sztuk armatohaubic Krab warta ok. 3 mld zł została podpisana w Kijowie. To największy kontrakt eksportowy polskiej zbrojeniówki od lat - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Jak przypomina "DGP", przy odpowiedniej amunicji zasięg tych poruszających się na gąsienicach armatohaubic to ok. 40 km.

Trwają walki o wieś Komyszuwacha w obwodzie ługańskim, którą wojskom rosyjskim udało się częściowo zająć - poinformował sztab generalny ukraińskiej armii.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock została zapytana w programie niemieckiej telewizji publicznej "Markus Lanz" o ostrożne wypowiedzi kanclerza Olafa Scholza, że Rosja nie może wygrać wojny. W odpowiedzi odparła: "Ukraina musi wygrać tę wojnę".

Oczywiście, Rosja nie może wygrać tej wojny, musi ją strategicznie przegrać - zadeklarowała niemiecka minister. Rosja, jej zdaniem, łamie prawo międzynarodowe: Chcą zniszczyć pokój na Ukrainie. Dlatego Ukraina nie może przegrać w żadnych okolicznościach - to znaczy: Ukraina musi wygrać - oświadczyła szefowa niemieckiego MSZ.

Gdzie jest “rzeźnik z Syrii", rosyjski generał Aleksandr Dwornikow? - pyta włoski dziennik "Il Messaggero". Przypomina, że został on wezwany przez prezydenta Władimira Putina, by dowodził agresją na Ukrainie po fiasku ofensywy na Kijów. Gazeta odnotowuje, że od dwóch tygodni generał nie pokazuje się publicznie.

Rzymski dziennik pisze o przypuszczeniach amerykańskich obserwatorów, których zdaniem Dwornikow mógł jako kolejny trafić na listę oficerów, "wyczyszczonych" przez Putina, rozczarowanego przebiegiem wojny od 24 lutego, która miała być błyskawiczna, a zamienia się w "bagno".

Wielka Brytania wystąpiła do USA o zgodę na przekazanie Ukrainie systemu artylerii rakietowej M270 MLRS - podał portal Politico. O sprawie mieli rozmawiać prezydent USA Joe Biden i brytyjski premier Boris Johnson. MLRS to starsza i cięższa wersja systemu HIMARS.



Według Politico, który powołuje się na osobę wtajemniczoną w rozmowy oraz dokument, Biden i Johnson rozmawiali na temat przekazania rakiet Ukrainie w środę rano, a w czwartek będzie to przedmiotem rozmowy szefów dyplomacji obu państw.

Rosja prowadzi konsekwentną, zbrodniczą politykę deportacji naszych rodaków. Przymusowo deportuje zarówno dorosłych, jak i dzieci. Jest to jedna z najohydniejszych zbrodni wojennych Rosji. Do tej pory deportowano łącznie ponad 200 tys. ukraińskich dzieci - stwierdził w opublikowanym w mediach społecznościowych wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nieuchronność kary to zasada, której Ukraina z pewnością nauczy Rosję - zapewnił.