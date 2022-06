"Rosja prowadzi konsekwentną, zbrodniczą politykę deportacji naszych rodaków. Przymusowo deportuje zarówno dorosłych, jak i dzieci. Jest to jedna z najohydniejszych zbrodni wojennych Rosji. Do tej pory deportowano łącznie ponad 200 tys. ukraińskich dzieci" - stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wielka Brytania wystąpiła do USA o zgodę na przekazanie Ukrainie systemu artylerii rakietowej M270 MLRS - podał portal Politico. O sprawie mieli rozmawiać prezydent USA Joe Biden i brytyjski premier Boris Johnson. MLRS to starsza i cięższa wersja systemu HIMARS. Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Gdzie jest "rzeźnik z Syrii", rosyjski generał Aleksandr Dwornikow?- pyta włoski dziennik "Il Messaggero". Przypomina, że został on wezwany przez prezydenta Władimira Putina, by dowodził agresją na Ukrainie po fiasku ofensywy na Kijów. Gazeta odnotowuje, że od dwóch tygodni generał nie pokazuje się publicznie. Rzymski dziennik pisze o przypuszczeniach amerykańskich obserwatorów, których zdaniem Dwornikow mógł jako kolejny trafić na listę oficerów, "wyczyszczonych" przez Putina, rozczarowanego przebiegiem wojny od 24 lutego, która miała być błyskawiczna, a zamienia się w "bagno". 05:18 Wielka Brytania wystąpiła do USA o zgodę na przekazanie Ukrainie systemu artylerii rakietowej M270 MLRS - podał portal Politico. O sprawie mieli rozmawiać prezydent USA Joe Biden i brytyjski premier Boris Johnson. MLRS to starsza i cięższa wersja systemu HIMARS.

Według Politico, który powołuje się na osobę wtajemniczoną w rozmowy oraz dokument, Biden i Johnson rozmawiali na temat przekazania rakiet Ukrainie w środę rano, a w czwartek będzie to przedmiotem rozmowy szefów dyplomacji obu państw. 05:10 Rosja prowadzi konsekwentną, zbrodniczą politykę deportacji naszych rodaków. Przymusowo deportuje zarówno dorosłych, jak i dzieci. Jest to jedna z najohydniejszych zbrodni wojennych Rosji. Do tej pory deportowano łącznie ponad 200 tys. ukraińskich dzieci - stwierdził w opublikowanym w mediach społecznościowych wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nieuchronność kary to zasada, której Ukraina z pewnością nauczy Rosję - zapewnił.