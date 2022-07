"Rosja prowadzi na Ukrainie swoje "igrzyska śmierci", polując na pokojowo nastawionych ludzi w pokojowo nastawionych miastach" - powiedziała w Kongresie USA pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska. Ukraińscy żołnierze rozminowali Wyspę Węży na Morzu Czarnym i usunęli stamtąd rosyjski sprzęt – poinformował wywiad wojskowy Ukrainy. Na wyspie zatknięto też ukraińską flagę zamiast rosyjskiej. Istnieje ryzyko, że Władimir Putin nielegalnie włączy okupowane obszary Ukrainy do Rosji, a następnie będzie groził bronią jądrową "w obronie rosyjskiego terytorium". Może to oznaczać, że Ukraina ma coraz mniej czasu, by odbić te ziemie - ocenia Instytut Studiów nad Wojną. Rosjanie przygotowują grunt pod aneksję ukraińskich terytoriów i na terenach, które kontrolują instalują swoje nielegalne władze - ocenił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Zapowiedział też, że w tym tygodniu USA ogłoszą kolejne dostawy systemów HIMARS dla Ukrainy. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Kijów / PAP/EPA/ROMAN PILIPEY /

22:35

"Ukraińska Prawda" informuje o wybuchach w Chersoniu, Skadowsku i Charkowie.

21:33

Rosja wykorzystuje gaz do stosowania własnych sankcji wobec każdej europejskiej rodziny, uderza w budżety Europejczyków za pomocą nacisku na rynku energetycznym - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na opublikowanym nagraniu.



Zełenski wypowiedział się też o kwestii dostaw broni na Ukrainę.



Nazwa HIMARS stała się dla naszych ludzi jak rodzima - tak jak wcześniej Javelin, NLAW, Stuhna czy Neptun - podkreślił Zełenski, odnosząc się do nazw uzbrojenia wykorzystywanego w działaniach zbrojnych przeciwko armii rosyjskiej.

21:11

Wypowiedź szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa o rozszerzeniu wojny poza Donbas nie jest niczym nowym i tylko potwierdza, że Rosja planuje nielegalną aneksję okupowanych terytoriów na Ukrainie - powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Dodał, że Moskwa zapłaci wysoką cenę, jeśli na to się zdecyduje.

20:52

Na Ukrainę wróciło dotąd 46 dzieci, które zostały deportowane przez Rosję - poinformowała przedstawicielka prezydenta ds. praw dziecka Darja Herasymczuk, cytowana przez agencję Ukrinform.



Nie wiadomo, ile dzieci w nielegalny sposób zostało wywiezionych na terytorium Rosji albo terytoria ukraińskie, które nie są pod kontrolą władz w Kijowie - zaznaczyła Herasymczuk na briefingu. Według niej większość wywiezionych dzieci została deportowana wraz z kimś z rodziny. Siłą wywieziono też dzieci, które straciły rodziców w wojnie, i takie, które nie miały opieki rodzicielskiej.

20:33

"Jeśli Ukraina otrzyma broń dalekiego zasięgu od krajów zachodnich, to rozszerzone zostaną zadania operacji specjalnej" - powiedział rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

20:22

Siły rosyjskie chcą schować uzbrojenie i sprzęt wojskowy w maszynowniach w blokach energetycznych Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze na południowym wschodzie Ukrainy - podał ukraiński koncern Enerhoatom. Elektrownia jest kontrolowana przez Rosjan od początku marca.

19:44

Trwają walki z rosyjską armią na kierunku bachmuckim w Donbasie, siły rosyjskie próbują ustanowić kontrolę nad Bachmutem i Wuhłehirską Elektrownią Cieplną - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Jak dodano, armia rosyjska prowadziła na tym kierunku ostrzały w okolicach m.in. miejscowości Berestowe, Jakowliwka, Sołedar, Bachmutske, Kodema, Majorsk, Nju-Jork. Siły rosyjskie przeprowadziły uderzenia lotnicze na miejscowość Pokrowske.

Wojsko rosyjskie prowadzi działania szturmowe w okolicy miejscowości Berestowe i elektrowni wuhłehirskiej. Trwają walki.

Sztab napisał, że ukraińska armia zadaje straty przeciwnikowi na wszystkich kierunkach aktywnych działań zbrojnych.

19:20

Na Ukrainie 86 osób będzie poddanych kontroli pod względem tego, czy są oligarchami - poinformował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Zgodnie z ustawą za oligarchę uznane mają być osoby spełniające co najmniej trzy z czterech wymienionych w nim kryteriów. Oligarchą jest, kto po pierwsze - bierze udział w życiu politycznym. Po drugie - ma znaczny wpływ na media. Po trzecie - jest właścicielem (kontroluje działalność gospodarczą) przedsiębiorstw o pozycji monopolistycznej. Po czwarte - potwierdzona wartość aktywów tej osoby przewyższa milion razy minimum socjalne.



18:53

Rosjanie chcą krwi, a nie negocjacji - oświadczył szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba, komentując wypowiedź swojego rosyjskiego odpowiednika Siergieja Ławrowa na temat rozszerzenia "geograficznych zadań" rosyjskiej armii na Ukrainie.



Przyznanie się ministra spraw zagranicznych Rosji do marzeń o tym, by zająć więcej ukraińskiej ziemi świadczy, że Rosja odrzuca dyplomację i jest skoncentrowana na wojnie i terrorze - podkreślił Kułeba.

18:21

W imieniu tych, którzy wciąż żyją, i tych, którzy czekają na powrót członków rodziny z frontu, proszę o broń, o systemy obrony powietrznej, by rosyjskie rakiety nie zabijały dzieci w moim kraju - powiedziała w Kongresie pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska.

18:00

Od 24 lutego w Kijowie ogłoszono 457 alarmów przeciwlotniczych, trwających łącznie 492 godziny i 53 minuty. Ostatni, 36-minutowy alarm ogłoszono we wtorek. Jednak życie w ukraińskiej stolicy toczy się w miarę normalnie. Sklepy są otwarte, mosty na Dnieprze - przejezdne. Uczniowie przystępują do matur i egzaminów na studia, ale podczas zagrożenia muszą schodzić do schronów.

17:33

Rosja prowadzi na Ukrainie swoje "igrzyska śmierci", polując na pokojowo nastawionych ludzi w pokojowo nastawionych miastach - powiedziała w Kongresie USA pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska. Żona prezydenta Wołodymyra Zełenskiego opowiedziała historie zabitych przez Rosję cywilów.

16:53

Estoński parlament uchwalił we wtorek ustawę pozwalającą na pozbawianie obywatelstwa osób, które nabyły je w drodze naturalizacji - poinformowała agencja Interfax-Ukraina. W szczególności chodzi o osoby, które biorą udział w rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

16:20

MSZ Ukrainy liczy na to, że Chiny nie będą upolityczniać rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wpłyną na Moskwę, by zmusić ją do zakończenia wojny - oznajmił rzecznik ukraińskiego resortu spraw zagranicznych Ołeh Nikołenko.

Dodał, że Kijów oczekuje natomiast, iż Pekin wykorzysta swój wpływ na Moskwę, by zmusić ją do zakończenia wojny i powrotu do przestrzegania prawa międzynarodowego.

15:40

Ambasadorowie państw członkowskich przy UE przyjęli w środę w Brukseli pakiet nowych sankcji wobec Rosji. Zakłada on zakaz importu rosyjskiego złota i jednocześnie wzmacnia kontrolę eksportu w zakresie produktów podwójnego zastosowania i zaawansowanych technologii.



Projekt, aby wejść w życie, będzie musiał zostać zaakceptowany przez państwa członkowskie w ramach Rady UE.



14:44

Stworzenie w Ukrainie schronienia dla ponad 1 tys. ukraińskich cywilów, głównie sierot z terenów, gdzie prowadzone są obecnie działania zbrojne, m.in. Doniecka i Ługańska - to jeden z celów łódzkiej Fundacji Happy Kids. Innym jest tworzenie w Ukrainie rodzinnych domów dziecka.

Od czasu wybuchu wojny byłem już kilkunastokrotnie za naszą wschodnią granicą, m.in. po to, aby wspólnie z władzami obwodowymi Ukrainy wytypować budynki do remontu. Wybrane nieruchomości znajdują się na terenach nieobjętych wojną, w zachodniej części kraju i Z dala od militarnych i strategicznych węzłów, które mogłyby być atakowane. Chodzi m.in. o obwód czerniowiecki, zakarpacki czy iwanofrankowski. To właśnie tam już rozpoczęliśmy umieszczanie dzieci z domów dziecka, ale również matek i seniorów uciekających ze wschodniej części Ukrainy - wyjaśnił prezes Fundacji Happy Kids Aleksander Kartasiński.

14:27

Dziennikarze z portugalskiej telewizji publicznej RTP zostali ostrzelani przez rosyjskie wojska w miejscowości Łymany w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy - poinformowała agencja Ukrinform za Narodowym Związkiem Dziennikarzy Ukrainy. Nikt z przedstawicieli mediów nie zginął ani nie odniósł obrażeń.

Ekipa telewizyjna na czele z doświadczonym portugalskim korespondentem wojennym Antonio Mateusem trafiła pod ostrzał. Uciekali i nagrywali - relacjonował ukraiński dziennikarz Andrij Kowałenko, współpracujący z RTP.

Jak przekazał Ukrinform, na Ukrainie wszczęto do tej pory 46 postępowań w związku z przestępstwami popełnionymi przez rosyjskie wojska wobec dziennikarzy.

13:35

"Po zniszczeniu przez Ukraińców mostu Antonowskiego w okupowanym Chersoniu rosyjskie wojska i kolaboranci Kremla mogą wkrótce stracić możliwość zaopatrzenia i zorganizowanego odwrotu z miasta" - ocenił na Facebooku lojalny wobec Kijowa wiceprzewodniczący rady obwodu chersońskiego Jurij Sobolewski.

Samorządowiec zapowiedział rychłą kontrofensywę ukraińskich sił na południu kraju. "Zmartwili się nasi nieliczni obywatele, którzy pospieszyli się i zapisali (już) na odbiór rosyjskich paszportów. Armia Ukrainy (jest) blisko, przyjaciele" - napisał Sobolewski.

13:16

Cele wojskowe Rosji na Ukrainie nie skupiają się już tylko na wschodniej części kraju - stwierdził szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow cytowany przez AFP.

12:56

W okolicach Melitopola w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy rosyjskie samozwańcze władze wypłacały mieszkańcom emerytury w fałszywych rublach. Po ujawnieniu sprawy próbowały zrzucić winę na mera lojalnego wobec Kijowa - podała agencja UNIAN za lokalnymi mediami.

11:43

Ukraińscy żołnierze rozminowali Wyspę Węży na Morzu Czarnym i usunęli stamtąd rosyjski sprzęt - poinformował wywiad wojskowy Ukrainy. Na wyspie zatknięto też ukraińską flagę zamiast rosyjskiej.

Wideo youtube

Wśród pozostawionego na wyspie rosyjskiego sprzętu był system naprowadzania, samolot bezzałogowy Orłan-10, przenośne wyrzutnie rakietowe, granatniki i broń palna. Ukraińscy żołnierze znaleźli też dokumenty osobiste rosyjskich żołnierzy i elektroniczne nośniki informacji.

"Oprócz tego znaleziono i ewakuowano no terytorium kontrolowane przez nasze władze ukraińskiego kota, który przeżył kilka miesięcy pod okupacją" - przekazano w komunikacie.

Wyspa Węży w północno-zachodniej części Morza Czarnego, leżąca przy głównych szlakach żeglugowych do Odessy i sąsiednich portów, została zajęta przez Rosję pierwszego dnia inwazji na Ukrainę, 24 lutego. Następnie, według strony ukraińskiej, Rosjanie rozmieścili tam zmodernizowane systemy rakiet przeciwlotniczych, stacje walki elektronicznej i inną broń oraz sprzęt, by zapewnić osłonę dla ewentualnego desantu lub zmasowanego ostrzału Odessy.

Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły w ostatnich tygodniach ataki na rosyjski garnizon na wyspie przy użyciu pocisków i dronów. 30 czerwca Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, powiedział, że na wyspie nie ma już żołnierzy rosyjskich.

10:23

Z rosyjskiej armii napływają nieoficjalne doniesienia, że w walkach o Siewierodonieck i Lisiczańsk zginęło 10-11 tys. żołnierzy wroga - poinformował minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow, występując za pomocą wideołącza w debacie zorganizowanej w Waszyngtonie przez think tank Atlantic Council.

10:19

Rosjanie całkowicie zaprzestali dokonywania ekshumacji w Mariupolu - przekazał lojalny wobec władz w Kijowie doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko. Ekshumacja jest możliwa tylko za opłatą, a w mieście wzrasta liczba niekontrolowanych pochówków.



Samorządowiec poinformował również, że w Mariupolu narastają trudności z dostępem do wody pitnej. By ją dostać, mieszkańcy są zmuszeni do oczekiwania w kolejkach nawet przez pięć godzin.

09:45

Trzy osoby - małżeństwo i 13-letni chłopiec - zginęły w wyniku ostrzału Charkowa - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow. Według portalu Suspilne ostrzelany został przystanek.

09:43

Minionej doby na południu Ukrainy siły ukraińskie zadały rosyjskim okupantom kolejne straty; wyeliminowano 41 żołnierzy, samolot, trzy wyrzutnie rakiet i cztery haubice wroga - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

09:40

Siły ukraińskie uszkodziły most w okupowanym przez Rosjan Chersoniu, który ma kluczowe znaczenie dla kontroli terenów na zachód od Dniepru. Kontrola przepraw przez rzekę będzie istotna dla wyniku walk w tym regionie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:52

Pięć osób zginęło, a dwanaście zostało rannych na skutek rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim w ciągu ostatniej doby - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Telegramie.

Dwie osoby zginęły w Krasnopolu, jedna w Kramatorsku, jedna w Sołedarze i jedna w Awdijiwce.

08:46

We wtorek z Ukrainy do Polski wjechało 21,7 tys. osób, natomiast z Polski na Ukrainę wyjechało 22,1 tys. osób. Od początku wojny do Polski z Ukrainy przyjechało 4,897 mln osób, a wyjechało do tego kraju 2,979 mln osób - poinformowała Straż Graniczna.

08:00

Pracownicy z Korei Północnej mogą zostać wysłani do odbudowy zajętych przez Rosję terytoriów w Donbasie na wschodzie Ukrainy - poinformował południowokoreański portal nknews.org, powołując się na wypowiedź ambasadora Rosji w Korei Północnej - Aleksandra Macegory.

07:41

Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy z wtorku na środę ataki m.in. w obwodach zaporoskim i dniepropietrowskim; są zabici i ranni - poinformowały władze obwodowe.

W obwodzie zaporoskim zaatakowano we wtorek wieczorem z wyrzutni Grad i artylerii centrum miasta Hulajpole. Władze obwodowe podały, że są ofiary śmiertelne, choć nie podały ich liczby. Na miasto spadło ponad 20 pocisków. Uszkodzone zostały m.in. siedziba rady miejskiej, poczta i budynki mieszkalne.

Siły rosyjskie po raz kolejny ostrzelały w nocy Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim. Zginęły dwie osoby, a dziewięć odniosło obrażenia. Z wyrzutni Grad wystrzelono ponad 30 pocisków. Zniszczone zostały budynki mieszkalne.

07:30

Istnieje ryzyko, że Putin nielegalnie włączy okupowane obszary Ukrainy do Rosji, a następnie będzie groził bronią jądrową "w obronie rosyjskiego terytorium". Może to oznaczać, że Ukraina ma coraz mniej czasu, by odbić te ziemie - ocenia Instytut Studiów nad Wojną.

Według ISW, Kreml może podjąć próbę aneksji okupowanych ziem w obwodach chersońskim, zaporoskim, donieckim i ługańskim nawet już 11 września. Putin może następnie sięgnąć po groźby nuklearne, by odstraszyć wspieraną przez zachodnich partnerów Ukrainę od kontrofensywy.

"Po aneksji Putin może oświadczyć, wprost lub nie wprost, że rosyjska doktryna, która pozwala na użycie broni nuklearnej, by bronić rosyjskiego terytorium, odnosi się również do nowo anektowanych obszarów. Zagroziłby w ten sposób Ukrainie i jej partnerom atakiem jądrowym, jeśli ukraińska kontrofensywa w celu wyzwolenia okupowanych przez Rosję terytoriów byłaby kontynuowana" - napisano w raporcie.

07:08

Siły rosyjskie prowadzają działania bojowe w stronę Bachmutu w obwodzie donieckim, by stworzyć warunki umożliwiające szturm na to miasto oraz zajęcie Wuhłehirskiej Elektrowni Cieplnej - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Siły rosyjskie przeprowadziły ataki lotnicze na Berestowe, Jakowliwkę, Bachmut, Werszynę, Nju-Jork i Pokrowske, a także ostrzeliwały m.in. Biłohoriwkę i Sołedar.

Wojsko rosyjskie ostrzeliwało też liczne inne miejscowości na wschodzie Ukrainy. Na kierunku charkowskim atakowano m.in. Cyrkuny, Dementijiwkę i Koroboczkyne, zaś na kierunku donieckim m.in. okolice Kramatorska, Siewierska i Werchniokamjanskego. Siły rosyjskie prowadziły też ostrzały na kierunku słowiańskim.

06:54

Gdy wojska rosyjskie terroryzowały rejon Kijowa, zajmowaliśmy się głównie ewakuacjami. Wyprowadzaliśmy ze szpitali i domów starców zarówno osoby zdrowe, jak i niepełnosprawne czy ranne. Ja sama starałam się pomagać ludziom fizycznie i psychicznie: nosiłam ich na noszach, usadzałam w autobusach i tak dalej - powiedziała PAP Wiktoria Iwańczuk, 34-letnia wolontariuszka Czerwonego Krzyża. Pamiętam rozmowę na rosyjskim punkcie kontrolnym. To była jedna z moich pierwszych ewakuacji. Pytali nas: "To prawda, że Wasz prezydent uciekł?, Wasza armia skapitulowała, no nie?" Byli szczerze zaskoczeni naszymi odpowiedziami; mówili, że są zmęczeni i chcą do domów - wspominała kobieta. Dziś jej zadania skupiają się na wschodzie Ukrainy - w rejonach objętych najcięższymi walkami.

05:10

"Możemy zrobić dużo więcej, kiedy robimy to razem. Cieszę się, że spotkałam prezydenta Bidena, Jill Biden i wiceprezydent Kamalę Harris oraz mogłam poznać Drugiego Dżentelmena, by dyskutować o tym, jak uczynić z soft power pierwszych małżonków skuteczne narzędzie" - napisała po spotkaniu w Białym Domu Ołena Zełenska. Pierwsza dama Ukrainy ma dziś wystąpić w amerykańskim Kongresie.

05:05

Rosjanie przygotowują grunt pod aneksję ukraińskich terytoriów i na terenach, które kontrolują instalują swoje nielegalne władze - ocenił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Zapowiedział też, że w tym tygodniu USA ogłoszą kolejne dostawy systemów HIMARS dla Ukrainy.



Kirby stwierdził, że USA mają informacje świadczące o tym, że Rosja zamierza anektować okupowane przez siebie ukraińskie terytoria i będzie chciała wykorzystać fałszywe referenda, by usprawiedliwić przejmowanie ukraińskich regionów.



Jakiekolwiek fikcyjne próby, by legitymizować te nielegalne zagrabienie terytorium tylko pogorszą sprawy dla Rosji - i zapewnimy, żeby tak się stało - powiedział. Dodał, że jeśli Rosja zdecyduje się na realizację swoich planów, odpowiedź USA i sojuszników będzie "szybka i dotkliwa", a Rosja stanie się "jeszcze większym globalnym pariasem". Zapewnił, że USA nigdy nie uznają zagrabionych przez Moskwę ziem.



Kirby zapowiedział również, że USA jeszcze w tym tygodniu ogłoszą kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który będzie zawierał m.in. dodatkowe wyrzutnie i rakiety do systemu artylerii rakietowej HIMARS, a także dodatkową amunicję artyleryjską. Zaznaczył przy tym, że Ukraina dotąd czyni dobry użytek z dostarczonych systemów. USA zobowiązały się dotąd do wysłania 12 wyrzutni HIMARS.