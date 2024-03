Nad ranem rosyjska armia ostrzelała rakietami Charków - drugie co do wielkości miasto Ukrainy. Rakiety spadły też na Krzywy Róg. Zginęło co najmniej 5 osób. "Rakiety, którymi Rosja atakuje Ukrainę, nie mają takich opóźnień, jak dostawy uzbrojenia do obrony mieszkańców mojego kraju" - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Piątek jest 758. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy dla was w relacji dnia. Informacje są tu podawane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Budowa fortyfikacji polowych w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP 09:28 Co najmniej dwie osoby zginęły, a osiem zostało rannych w mieście Chmielnicki, na zachodzie Ukrainy, w wyniku rosyjskich ataków - poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko. Trzy osoby zaginęły po ostrzelaniu przez Rosjan Zaporoża, na południu Ukrainy. 09:15 Dowódca sił powietrznych Ukrainy, generał Mykoła Ołeszczuk oświadczył, że ukraińska obrona strąciła w nocy 55 dronów uderzeniowych produkcji irańskiej Shahed, 35 rakiet manewrujących Ch-101 i Ch-555 oraz dwie kierowane rakiety lotnicze Ch-59. 09:13 Co najmniej dwie osoby zginęły, a 14 zostało rannych w wyniku nocnych rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainę - taka informację przekazało ukraińskie ministerstwo spraw wewnętrznych. 09:11 Rakiety, którymi Rosja atakuje Ukrainę, nie mają takich opóźnień, jak dostawy uzbrojenia do obrony mieszkańców mojego kraju - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski, informując o strąceniu ponad 60 dronów i prawie 90 rakiet, użytych przez okupantów ostatniej nocy. "Shahedy nie są tak niezdecydowane, jak niektórzy politycy. Ważne jest, aby zrozumieć koszt opóźnień i odkładanych decyzji. Systemy Patriot muszą chronić Charków i Zaporoże, a my potrzebujemy obrony powietrznej, aby chronić ludzi, infrastrukturę, domy i tamy. Nasi partnerzy dokładnie wiedzą, czego potrzebujemy. Z pewnością mogą nas wesprzeć. Potrzebujemy tych decyzji. Życie musi być chronione przed tymi nieludźmi z Moskwy" - oświadczył prezydent Ukrainy. 09:08 Ponad 15 uderzeń rakiet w Charkowie, który pozbawiony został prądu, 12 w Zaporożu, gdzie pociski trafiły w zaporę elektrowni na Dnieprze oraz uszkodzenia innych obiektów energetycznych w kraju - to podsumowanie ataków na Ukrainę, przeprowadzonych przez Rosję ostatniej nocy i w piątek rano. "Wróg prowadzi jeden z największych ataków na ukraińską energetykę w ostatnim czasie" - oświadczył minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko. Według jego relacji uszkodzona została m.in. jedna z linii energetycznych, dostarczających prąd do zajętej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Informacje te potwierdził operator ukraińskich elektrowni jądrowych, Enerhoatom. "Ta sytuacja jest skrajnie niebezpieczna i grozi sytuacją awaryjną" - ostrzegł szef Enerhoatomu Petro Kotin. 09:04 Stany Zjednoczone naciskają na Ukrainę, by wstrzymała ataki z użyciem dronów na rafinerie w Rosji; według Waszyngtonu ataki powodują wzrost cen ropy, a także skutkują odwetem - podał brytyjski dziennik "Financial Times" na swej stronie internetowej. Według dziennika Biały Dom "zaczyna być coraz bardziej sfrustrowany" brawurowymi atakami ukraińskich dronów na rafinerie, terminale i magazyny ropy w zachodniej części Rosji. "FT" informuje, że Waszyngton udzielił "kilkukrotnych ostrzeżeń" wyższym rangą przedstawicielom Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Zobacz również: Waszyngton naciska na Kijów. Biały Dom nie chce ataków na rafinerie 05:23 W piątek nad ranem rosyjska armia ostrzelała rakietami Charków - drugie co do wielkości miasto Ukrainy, położone w północno-wschodniej części kraju. Według wstępnych doniesień atak nie spowodował ofiar wśród ludności cywilnej. Jak poinformował mer Charkowa Ihor Terehow, w mieście odnotowano około 15 wybuchów pocisków rakietowych. Celem ataku były obiekty infrastruktury energetycznej. W wyniku ostrzału część Charkowa została pozbawiona dostaw energii elektrycznej oraz bieżącej wody. O nocnym rosyjskim ataku rakietowym poinformował również mer Krzywego Rogu w obwodzie dniepropietrowskim na wschodzie Ukrainj Ołeksandr Wikuł, nie podając szczegółów. Na Zaporoże - miasto położone na południu Ukrainy - Rosjanie wystrzelili 8 rakiet. 04:55 Co najmniej trzy osoby zginęły w czwartek po południu w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodów donieckiego i chersońskiego - poinformowały wieczorem władze obwodowe. W obwodzie chersońskim na południu Ukrainy rosyjskie pociski spadły na tereny wiejskie. Ciężko ranna została 70-letnia kobieta, która zmarła po przewiezieniu do szpitala. W wyniku ostrzału miejscowości Nowohrodiwka w obwodzie donieckim śmierć ponieśli 60-letni mężczyzna oraz 66-letnia kobieta. Dwie osoby zostały ranne. Zobacz również: Potężny atak Rosjan. Rakiety uderzyły m.in. w elektrownię na Dnieprze

