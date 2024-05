Obrona powietrzna strąciła 17 z 20 rosyjskich dronów, które atakowały w nocy cele na południu Ukrainy – powiadomił w czwartek rano dowódca sił powietrznych armii ukraińskiej generał Mykoła Ołeszczuk. Ukraińskie drony zaatakowały magazyny ropy naftowej we wsi Jurowka pod miastem Anapa w Kraju Krasnodarskim na południu Rosji; w zakładach wybuchł pożar – poinformowała agencja informacyjna Unian z powołaniem na źródła rosyjskie. Czwartek jest 806. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w raporcie dnia.

20:33

Dwie osoby zginęły, a osiem zostało rannych w czwartek w wyniku rosyjskiego ostrzału miasta Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim na południu Ukrainy - powiadomił szef administracji tego regionu Serhij Łysak.

20:15

M2 Bradley, którego Rosjanie szczerze nienawidzą, znów dał im się we znaki. Przekazany przez Amerykanów bojowy wóz piechoty po raz kolejny upolował rosyjski czołg, tym razem z odległości 1500 metrów.

20:02

Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawy o przedłużeniu stanu wojennego na Ukrainie, a także przedłużeniu powszechnej mobilizacji z 14 maja na 11 sierpnia. Jest to jedenaste przedłużenie stanu wojennego i mobilizacji od początku inwazji na Rosję na pełną skalę.

18:30

Ukraina powinna nadal atakować rafinerie w Rosji, a krytykowanie tej strategii przez USA nie jest uzasadnione, ponieważ stwarza ona taką presję na Moskwę, jaką miały wywrzeć sankcje na rosyjski sektor energetyczny - ocenia amerykański magazyn "Foreign Affairs": .

Drony Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) tylko do końca marca zniszczyły 14 proc. zdolności produkcyjnych rosyjskich rafinerii i zmusiły Kreml do wprowadzenia sześciomiesięcznego zakazu eksportu paliw. Jeden z największych na świecie producentów ropy jest teraz zmuszony do importu benzyny. A jednak administracja prezydenta USA Joe Bidena skrytykowała ukraińskie ataki na rafinerie - przypomina "FA".

Zdaniem "FA", taka sytuacja zmusi prawdopodobnie Rosję do zwiększenia eksportu surowca, ponieważ nie dysponuje ona możliwościami składowania go na dużą skalę.

16:30