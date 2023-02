14:47

Szwajcaria odrzuciła prośbę Hiszpanii o zezwolenie na przekazanie Ukrainie dział przeciwlotniczych wyprodukowanych w Szwajcarii - poinformował szwajcarski rząd.

Madryt złożył prośbę w styczniu. Chodziło o przekazanie dwóch armat 35 mm.

14:31

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wziął udział w zdalnym spotkaniu, w którym wzięło udział 35 ministrów, aby umówić sprawę wykluczenia rosyjskich i białoruskich sportowców z udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Zełenski powiedział, że zasada neutralności nie może mieć zastosowania w przypadku rosyjskiej inwazji na Ukrainę - przekazał rzecznik litewskiego ministerstwa sportu.

14:18

Do rosyjskiego ataku odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Dziś wróg wystrzelił co najmniej 70 rakiet w kolejnym zmasowanym ataku. Co najmniej 60 rakiet zostało zestrzelonych. Celem byli cywile i infrastruktura cywilna. Niestety są ofiary. Chciałbym złożyć kondolencje wszystkim bliskim i przyjaciołom. Kilka rosyjskich rakiet przeleciało nad przestrzenią powietrzną Mołdawii i Rumunii. To wyzwanie dla bezpieczeństwa zbiorowego NATO. Ten terror może i musi zostać zatrzymany. Zatrzymany przez świat. Dziękuję wszystkim, którzy to rozumieją. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają. I - co oczywiste - dziękuje siłom powietrznym, wszystkich żołnierzom obrony przeciwlotniczej, wszystkim, którzy chronią Ukrainę i naszych ludzi" - powiedział w najnowszym nagraniu.

Telegram

14:01

"W wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę uszkodzone zostały w piątek sieci wysokiego napięcia w zachodnich, centralnych i wschodnich regionach kraju" - poinformował premier Denys Szmyhal w komunikacie na serwisie Telegram.

Określił on rosyjskie ostrzały jako "kolejne próby zniszczenia ukraińskiego systemu energetycznego i pozbawienia Ukraińców światła, ciepła i wody". Zapewnił, że mimo to Ukrainy "nie da się złamać i zastraszyć".

Podkreślił, że większość wystrzelonych w piątek rosyjskich pocisków rakietowych została strącona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.

13:27

Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat przekazał, że Rosjanie zaatakowali dziś Ukrainę wykorzystując osiem samolotów i trzy okręty.

"Siły powietrzne zadziałały skutecznie. Wróg rozpoczął atak od wykorzystania dronów shahed w nocy. W ten sposób próbowano wykryć słabe punkty obrony przeciwlotniczej. Wystrzelono także 6 pocisków manewrujących Kalibr. Następnie wystrzelono pociski z samolotów oraz ze statków na Morzu Czarnym. W ataku brały udział trzy okręty i osiem samolotów TU-95".

13:16

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkają się z ukraińskimi żołnierzami, którzy kilka dni temu rozpoczęli w Polsce szkolenie na czołgach Leopard - dowiedziała się PAP w Pałacu Prezydenckim.

13:06

Ukraina sprowadziła ciała 61 zabitych wojskowych - powiadomiło ministerstwo reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych.

"Przekazanie ciał odbyło się zgodnie z normami Konwencji Genewskiej i międzynarodowego prawa humanitarnego" - powiadomiono w komunikacie opublikowanym w Telegramie.



W proces sprowadzenia ciał żołnierzy zaangażowany był resort oraz Biuro Pełnomocnika ds. Zaginionych we współpracy ze strukturami siłowymi.



Ogółem, jak wskazano, od początku działania biura pełnomocnika (o jego powołaniu powiadomiono w maju ub.r.) udało się odzyskać ciała 888 poległych żołnierzy.





12:59

Donieck po nocnym ostrzale.