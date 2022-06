"Całe tymczasowo okupowane terytorium naszego kraju jest obecnie strefą totalnej katastrofy, za którą pełną odpowiedzialność ponosi Rosja" - podkreślił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. "Ukraina udowodniła, na gruncie jakich wartości stoi i nie możemy cofać się pod wpływem rosyjskiej agresji. Nie możemy pokazywać, że boimy się przyjąć do swojego grona europejski naród tylko dlatego, że Rosja nam grozi wojną" - powiedział PAP ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki. Departament Handlu USA poinformował o dodaniu 71 rosyjskich i białoruskich przedsiębiorstw do "czarnej listy" organizacji, z którymi handel i współpraca są zabronione. Są wśród nich firmy z branż lotniczej i stoczniowej, a także instytuty naukowo-badawcze. Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczony budynek w Lisiczańsku w obwodzie ługańskim / STR / PAP/EPA

06:42

Po 100 dniach od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę działania funkcjonariuszy straży granicznej koncentrują się na legalizacji pobytu Ukraińców w Polsce - poinformowała PAP rzeczniczka straży granicznej por. Anna Michalska. Dodała, że w ostatnim czasie odnotowywana jest mniejsza liczba osób wjeżdżających do Polski.

06:18

Pomoc dla Ukrainy nie zostanie zawieszona, nawet jeżeli procedury jej wejścia do Unii Europejskiej się wydłużą - zapewnił w rozmowie z PAP ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki. Ukraina udowodniła, na gruncie jakich wartości stoi i nie możemy cofać się pod wpływem rosyjskiej agresji. Nie możemy pokazywać, że boimy się przyjąć do swojego grona europejski naród tylko dlatego, że Rosja nam grozi wojną - powiedział.



Wiadomo, że status kandydata nie oznacza natychmiastowego czy automatycznego członkostwa, ale trzeba Ukraińcom pokazać, że nie są osamotnieni i należą do naszej rodziny - stwierdził Cichocki. Ze swojego doświadczenia wiemy, jak bardzo ważne jest członkostwo w Unii Europejskiej dla umocnienia instytucji czy wolnego rynku. Wiemy, że perspektywa członkostwa będzie takim właściwym bodźcem dla zmian, które często są trudne i kosztowne, szczególnie dla państwa podkopanego gospodarczo przez wojnę - podsumował ambasador RP w Kijowie.



05:30

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już 100 dni. Dramat tego czasu prezentujemy na zdjęciach zebranych w poniższej galerii.

05:20

Sytuacja w Donbasie nie zmieniła się w sposób istotny w ciągu ostatnich 24 godzin. Mamy pewne sukcesy w walkach o Siewierodonieck - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, jest zbyt wcześnie, aby mówić o szczegółach.

Całe tymczasowo okupowane terytorium naszego kraju jest obecnie strefą totalnej katastrofy, za którą pełną odpowiedzialność ponosi Rosja - podkreślił ukraiński prezydent.

05:10

Departament Handlu USA poinformował o dodaniu 71 rosyjskich i białoruskich przedsiębiorstw do "czarnej listy" organizacji, z którymi handel i współpraca są zabronione. Są wśród nich firmy z branż lotniczej i stoczniowej, a także instytuty naukowo-badawcze.

Restrykcje zabraniające m. in. eksportu i dostępu do amerykańskiej technologii i będące reakcją na agresję Rosji na Ukrainę, dotknęły 70 rosyjskich i 1 białoruskie przedsiębiorstwo. Objęły kilka instytutów naukowo badawczych Rosyjskiej Akademii Nauk. W tej grupie znalazło się też kilka firm produkujących części do samolotów i fabryka montująca gotowe maszyny pasażerskie i towarowe z Woroneża, będąca jedna z największych tego rodzaju w Rosji. Restrykcje dotknęły także Grupę Lotniczą Iljuszyna.



Na "czarnej liście" Departamentu Handlu od lutego znalazły się już 322 podmioty pośrednio lub bezpośrednio pracujące dla potrzeb wojska.