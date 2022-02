Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o powszechnej mobilizacji. Rosyjskie wojska zbliżają się do Kijowa, a Moskwa dąży do przesunięcia swoich sił w głąb kraju - stwierdził wysoki rangą przedstawiciel resortu obrony USA, cytowany przez agencję Reutera. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze związane z rosyjską inwazją na Ukrainę zbieramy w naszej relacji na żywo!

Zdjęcie z proukraińskiej demonstracji w Los Angeles / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

00:32

Rezydencja brytyjskiego premiera na Downing Street 10 w Londynie została podświetlona w barwach ukraińskiej flagi.

Rezydencja brytyjskiego premiera w barwach ukraińskiej flagi / VICKIE FLORES / PAP/EPA

00:27

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch zapowiedział, że prezydent Andrzej Duda weźmie dziś udział w nadzwyczajnym szczycie NATO, który odbędzie się w formie wirtualnej, a także będzie uczestnikiem spotkania liderów państw Bukaresztańskiej Dziewiątki (9 państw wschodniej granicy NATO).

00:24

Demonstracje solidarności z narodem ukraińskim odbywają się na całym świecie. Zdjęcia z protestu w Filadelfii przesłał naszemu korespondentowi jeden ze słuchaczy RMF FM.

00:23

137 Ukraińców - żołnierzy i cywilów - zginęło w pierwszym dniu rosyjskiego ataku - takie informacje przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

00:20

Nancy Pelosi / SHAWN THEW / PAP/EPA

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Kongresu USA Nancy Pelosi poinformowała, że amerykańscy kongresmeni planują przyjęcie kolejnego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy w postaci broni defensywnej o wartości 600 mln dolarów.

To, co robimy w sprawie Ukrainy, to zapewniamy pomoc humanitarną, by pomóc ludziom, ale też chcemy wysłać śmiercionośną broń defensywną na Ukrainę o wartości około 600 mln, by mogła toczyć własną walkę - powiedziała Pelosi dziennikarzom. Nie jest jasne, jak szybko taki pakiet mógłby zostać przyjęty.

00:17

Rosyjskie wojska zbliżają się do stolicy Ukrainy, a Moskwa dąży do przesunięcia swoich sił w głąb kraju - powiedział wysoki rangą przedstawiciel resortu obrony USA, cytowany przez agencję Reutera. Urzędnik, który zastrzegł anonimowość, oświadczył, że do tej pory Rosja wystrzeliła ponad 160 pocisków balistycznych w kierunku ukraińskich celów.

00:15

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o powszechnej mobilizacji - potwierdziła wcześniejsze doniesienia Reutersa ukraińska agencja prasowa Unian. Powołując się na tekst dekretu, umieszczonego na stronie internetowej prezydenta, agencja poinformowała, że mobilizacja zostanie przeprowadzona w ciągu 90 dni od dnia jego ogłoszenia.



Prezydent, jak wyjaśniono w dokumencie, podjął decyzję o powszechnej mobilizacji w związku z agresją wojenną Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie - w celu zapewnienia obrony państwa, wsparcia sił zbrojnych Ukrainy.

00:10

Państwowa Agencja Atomistyki wydała komunikat w związku z przejęciem przez Rosjan kontroli nad elektrownią atomową w Czarnobylu. "Sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje w normie, jak również nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - podkreślono.