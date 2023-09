Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził postępy ukraińskiej armii na kierunku donieckim na wschodzie kraju. Poinformował o wykryciu przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy osób, które korygowały ogień przeciwnika podczas ataku na Kijów w ubiegłym tygodniu. Środa to 581. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia z tym związane zbieramy w naszej relacji z 27.09.2023 r.

12:17

Ukraina ma dziś liczniejsze i silniejsze systemy obrony powietrznej niż zeszłej zimy, realizuje też unikatowe projekty ochrony swoich obiektów energetycznych - poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal, cytowany przez portal Ukfrinform.

Ukraina ma dzisiaj o wiele więcej systemów obrony przeciwlotniczej, są one też potężniejsze. W zeszłym roku nie mieliśmy ani NASAMS, ani IRIS-T, ani SAMP-T, ani wielu innych systemów. Nasza obrona powietrzna stała się jeszcze bardziej kompleksowa i doświadczona. Nadal pracujemy nad jej rozwijaniem. Przed zimą będzie jeszcze potężniejsza, silniejsza i skuteczniejsza - powiedział Szmyhal.



12:16

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził postępy ukraińskiej armii na kierunku donieckim na wschodzie kraju.

Poinformował o wykryciu przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy osób, które korygowały ogień przeciwnika podczas ataku na Kijów w ubiegłym tygodniu.

Prezydent powiadomił, że podczas narady wysłuchał informacji na temat sytuacji na froncie, dostaw sprzętu i amunicji oraz danych wywiadu. Potwierdził, że na kierunku donieckim ukraińskie siły przesuwają się naprzód. Są też inne pomysły, które są realizowane - dodał.

11:36

Tak szkolą się ukraińscy piloci na F-16:

11:11

Od połowy września Rosja najprawdopodobniej po raz pierwszy zaangażowała do działań wojennych na Ukrainie elementy swojej nowej 25. Armii Ogólnowojskowej - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że formacja ta zaczęła wkraczać na Ukrainę pod koniec sierpnia, a według doniesień, jednostki z dwóch jej komponentów manewrowych, 67. Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych i 164. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych, walczą na froncie w sektorze na zachód od Siewierodoniecka i Kreminnej, wzdłuż granicy między obwodami donieckim i ługańskim.



11:10

Papież Franciszek zaapelował do Polaków podczas audiencji generalnej, by okazywali uchodźcom z Ukrainy "ewangeliczną gościnność". W czasie spotkania z wiernymi zrelacjonował swoją niedawną wizytę w Marsylii, której głównym tematem była migracja.



11:08

Grupa Wagnera poinformowała, że "kontynuuje działania operacyjne na odcinku białoruskim i afrykańskim". Pojawiło się też nazwisko następcy Jewgienija Prigożyna. Ma nim zostać Dmitrij Sytyj - młody rosyjski biznesmen, który posiada rozległe kontakty wśród afrykańskich autokratów. Przejęcie przez niego imperium Prigożyna, ma powstrzymać proces stopniowego wypierania wagnerowców z Afryki przez najemników podległych rosyjskiemu MON.

09:10

Nasze stanowisko jest twarde, na rynek polski zboże z Ukrainy nie może wpływać - podkreślił minister rolnictwa Robert Telus. Zaapelował do Ukrainy, by wycofała skargę na Polskę do WTO. Zaznaczył, że jest zadowolony z dzisiejszego spotkania ze stroną ukraińską, oraz że wkrótce dojdzie do następnego.

Szef polskiego resortu rolnictwa w środę online rozmawiał z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim. Minister dodał, że w najbliższych tygodniach dojdzie do następnego spotkania ze stroną ukraińską.



09:09

Minister obrony Ukrainy Rustem Umierow powiedział w wywiadzie dla CNN, że spodziewa się, iż Rosja podczas nadchodzącej zimy będzie atakować infrastrukturę energetyczną; jak dodał, Ukraina weźmie odwet za takie działania.

Minister powiedział także, że Ukraina potrzebuje uzbrojenia, które "zmieni zasady gry", tj. wpłynie zasadniczo na przebieg działań wojennych.

07:19

"Trzeba rozpocząć poważne rozmowy, nie do końca wiemy, o co Ukrainie chodzi" - tak o sporze wokół ukraińskiego zboża mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Jan Krzysztof Ardanowski. Były minister rolnictwa, poseł PiS i doradca prezydenta Andrzeja Dudy, podkreślał, że ze strony ukraińskiej padają "różne nieskoordynowane wypowiedzi".

06:56

Na moście na okupowany Krym wstrzymany został rano ruch aut; zwykle jest to reakcja na ataki dronów bądź ataki rakietowe ze strony ukraińskiej - podała agencja Reutera. O wstrzymaniu ruchu poinformował też portal Ukrainska Prawda.

Rosyjskie władze okupacyjne nie informują o powodach zablokowania ruchu, a tylko wzywają w komunikatach do zachowania spokoju i wykonywania poleceń pracowników służby bezpieczeństwa transportowego - relacjonuje Ukrainska Prawda.

05:40

Rano polski ambasador przy UE Andrzej Sadoś podejmie ostatnią próbę, by wprowadzić na agendę dzisiejszego posiedzenia ambasadorów UE sprawę eksportu ukraińskiego zboża. Dotychczasowe próby były bezskuteczne. Sprawująca przewodnictwo w UE Hiszpania chciała ten temat omawiać dopiero na początku października.