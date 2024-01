Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył z niezapowiedzianą wizytą na Litwę. "Władimir Putin nie zakończy wojny, dopóki nie zniszczy Ukrainy" - powiedział w środę w Wilnie. Kolejnym celem jego podróży będą dwa pozostałe kraje bałtyckie, Łotwa i Estonia. W Rosji pojawiły się w ostatnich dniach wezwania do przeprowadzenia ofensywy w obwodzie charkowskim na Ukrainie w celu utworzenia tam tzw. strefy buforowej o szerokości do 15 km; taka operacja miałaby służyć "odepchnięciu" ukraińskich sił od granicy z obwodem biełgorodzkim w Rosji - powiadomił w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Środa jest 686. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji z 10.01.2024 r.

Wołodymyr Zełenski odwiedził Litwę / TOMS KALNINS / PAP/EPA

14:07

Kijów pomoże Rosjanom w poszukiwaniu ich bliskich, którzy zaginęli, wysłani przez Moskwę na wojnę przeciwko Ukrainie. Wypełniamy lukę informacyjną, wynikającą z braku zainteresowania rosyjskich władz losem swoich żołnierzy - poinformowały w środę służby, podlegające ukraińskiemu wywiadowi.

"Regularnie zwracają się do nas bliscy żołnierzy Federacji Rosyjskiej, którzy poszukują jakichkolwiek informacji o swoim zaginionym na Ukrainie synu, mężu, ojcu, bracie. Od lata 2023 r. otrzymaliśmy blisko 3 tysięcy zapytań na temat zaginionych" - wyjaśnił ukraiński Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych.

13:44

Władimir Putin nie zakończy wojny, dopóki nie zniszczy Ukrainy - powiedział w środę w Wilnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

On nie zamierza przestać. Chce zająć cały nasz kraj. A niepewność partnerów w postaci wahań co do pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy i szybkiego reagowania, dodaje odwagi i siły Federacji Rosyjskiej - powiedział prezydent Ukrainy na konferencji prasowej po spotkaniu z litewskim przywódcą.

13:33

Szef opozycyjnej partii CDU Friedrich Merz wezwał kanclerza Niemiec Olafa Scholza, aby nie opóźniał już dostaw pocisków manewrujących Taurus dla Ukrainy, gdyż broń ta ogromnie pomogłaby w odpieraniu rosyjskiej inwazji.

Wahania dotyczące dostaw pocisków Taurus muszą się skończyć - powiedział Merz gazecie "Rheinische Post".

Przywódca chadeków z zadowoleniem przyjął apel kanclerza do sojuszników o zwiększenie wysiłków na rzecz Ukrainy. "To dobre przesłanie, jednak powinno ono również dotyczyć samych Niemiec" - przyznał we wtorek Merz.

13:27

Posądzany o prorosyjskość premier Słowacji Robert Fico opublikował w gazecie "Pravda" komentarz, w którym skrytykował strategię Zachodu wobec wojny w Ukrainie. Wprost napisał, że chce normalizacji stosunków z Rosją.

12:58

W pierwszym roku wojny w Ukrainie Władimir Putin kilkukrotnie groził Zachodowi bronią jądrową. Choć Kijów przekonywał sojuszników, że jest to blef, szantaż zadziałał - pisze w swojej książce główny korespondent ds. zagranicznych "Wall Street Journal" Jarosław Trofimow. Dziennikarz informuje, że Stany Zjednoczone kilkukrotnie nie odważyły się przekazać Ukrainie broni, która mogłaby radykalnie zmienić przebieg konfliktu.

12:57

Premier Słowacji Robert Fico uważa, że strategia Zachodu wobec wojny Rosji przeciwko Ukrainie nie działa, a wojska ukraińskie nie są dolne do przeprowadzenia znaczącej kontrofensywy.

Szef rządu napisał w komentarzu w gazecie "Pravda", że pozycja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jest zachwiana, podczas gdy umacnia się politycznie rosyjski dyktator Władimir Putin.

Według Fico Zachód myli się w swojej ocenie Rosji. Jego zdaniem reżim Putina sprawuje pełną kontrolę nad okupowanymi terytoriami Ukrainy, a próby przekonania społeczności międzynarodowej o demoralizacji rosyjskich żołnierzy i ogromnych stratach ludzkich okazują się "pustym demagogicznym myśleniem życzeniowym".



12:29

Witalij Ihnatjew, "minister spraw zagranicznych" separatystycznego mołdawskiego Naddniestrza, jest podejrzany o publiczne wezwania do zmiany granic i kolaborację z Rosją - powiadomiły ukraińskie media, powołując się na komunikat Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

"Tzw. ministra spraw zagranicznych nieuznawanego Naddniestrza, posiadacza obywatelstwa ukraińskiego Witalija Ihnatjewa, wezwano na przesłuchanie do SBU w związku z podejrzeniem o działalność kolaboracyjną i zamach na integralność terytorialną Ukrainy" - powiadomił portal Ukrainska Prawda.



12:28

Rosyjskie samoloty w ciągu ostatniego tygodnia dwukrotnie przypadkowo odpaliły amunicję lotniczą, a powtarzające się zdarzenia tego typu wynikają z niewystarczających szkoleń i zmęczenia załóg - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej przywołano komunikat rosyjskiego ministerstwa obrony, według którego 2 stycznia jeden z samolotów odpalił amunicję, w wyniku czego uszkodzonych zostało dziewięć budynków mieszkalnych w Pietropawłowce w rosyjskim obwodzie woroneskim.

Drugi incydent miał miejsce 8 stycznia, gdy niekierowana bomba FAB-250 spadła na wioskę Rubiżne w obwodzie donieckim na okupowanych terenach Ukrainy, a zdarzenie to zostało potwierdzone przez prorosyjskie władze Ługańskiej Republiki Ludowej. Jak zaznaczono w aktualizacji, oba te przypadki miały miejsce, gdy rosyjskie samoloty były w powietrzu.

10:36

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała agenta działającego dla rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, który namierzał fabryki broni i miejsca pobytu żołnierzy ukraińskich w Zaporożu na południowym wschodzie kraju.

Zatrzymany to były naczelnik obwodowego zarządu MSW Ukrainy, który zwolnił się z pracy w 2014 roku. Do FSB został zwerbowany na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę przez agenta tej służby, z którym studiował jeszcze w czasach ZSRR - poinformowała SBU w środę na Telegramie.



10:13

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył z niezapowiedzianą wizytą na Litwę. Kolejnym celem mojej podróży będą dwa pozostałe kraje bałtyckie, Łotwa i Estonia - poinformował ukraiński przywódca w komunikacie w mediach społecznościowych.

"Estonia, Łotwa i Litwa to nasi niezawodni przyjaciele i pierwszoplanowi partnerzy. Dzisiaj przybyłem do Wilna, a następnie udam się do Tallina i Rygi. Przeprowadzę rozmowy z prezydentem, premierem i przewodniczącym Sejmu (Litwy), a także spotkam się z politykami, (przedstawicielami) mediów i społecznością ukraińską" - zapowiedział Zełenski na platformie X (d. Twitterze).