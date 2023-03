Dziś jest pierwsza rocznica wycofania się Rosjan z Buczy – miasta, w którym zamordowali ponad 400 osób. Jedna osoba zginęła i co najmniej dwie są ranne w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu chersońskiego; w ciągu doby przeciwnik ostrzeliwał ten region na południu Ukrainy 64 razy - poinformowały miejscowe władze. Ciężko ranny polski ochotnik walczący na Ukrainie jest już w Polsce. Ukraińscy sportowcy będą bojkotować zawody, w których wystąpią sportowcy z Rosji i Białorusi. Piątek jest 401. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Krzyże na cmentarzu w Buczy / Vladimir Prycek / PAP/EPA

11:02

Nigdy nie wybaczymy, ukarzemy wszystkich odpowiedzialnych - napisał na Facebooku rocznicę wyzwolenia podkijowskiej Buczy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Bucza i rejon buczański. 33 dni okupacji. Ponad 1400 ofiar, w tym 37 dzieci. Ponad 175 osób znalezionych w masowych grobach i izbach tortur. 9 tys. rosyjskich zbrodni wojennych. Minęło 365 dni od kiedy jest to znów wolne ukraińskie miasto. To symbol okrucieństwa okupującej kraj armii" - podkreślił, dołączając do wpisu film z nagraniami z czasów rosyjskiej okupacji Buczy.

09:34

Rosja straciła na Ukrainie już co najmniej sześć radarów rozpoznania artyleryjskiego Zoopark-1M i prawdopodobnie pozostało jej bardzo niewiele tych urządzeń, a odbudowa ich floty będzie trudna ze względu na nałożone sankcje - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:59

Ogłoszony dekretem Władimira Putina wiosenny cykliczny zaciąg do wojska, w ramach którego planowane jest powołanie 147 tys. poborowych, zaangażuje zasoby rosyjskiego ministerstwa obrony potrzebne do szkolenia zmobilizowanych rezerwistów przed wysłaniem ich na wojnę z Ukrainą - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Jak wyjaśniają eksperci ISW, co potwierdzają także inni analitycy wojskowi, Rosja nie jest w stanie jednocześnie szkolić planowych poborowych i mobilizowanych na front rezerwistów ze względu na ograniczone możliwości infrastruktury treningowej.

Ze względu na ryzyko polityczne Putin nie jest najprawdopodobniej gotowy na wysyłanie na front świeżo zmobilizowanych poborowych z planowego zaciągu.

08:44

Jedna osoba zginęła i co najmniej dwie są ranne w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu chersońskiego; w ciągu doby przeciwnik ostrzeliwał ten region na południu Ukrainy 64 razy - poinformowały miejscowe władze.

Rosyjskie wojska atakowały obwód chersoński, prowadząc ostrzał z wyrzutni Grad - powiadomił Ołeksandr Prokudin, szef regionu. Stolica - Chersoń - ostrzelana została dziewięciokrotnie. 25 pocisków trafiło w osiedla mieszkalne, domy prywatne i bloki.

07:39

Wojska ukraińskie odparły w ciągu doby ponad 80 ataków wroga; głównymi celami natarć armii rosyjskiej były Biłohoriwka, Bachmut, Awdijiwka i Marjinka - przekazał Sztab Generalny Armii Ukrainy.

W Bachmucie w obwodzie donieckim w dalszym ciągu trwają intensywne walki - odparto 22 szturmy przeciwnika.





07:08

Dziewięć z dziesięciu dronów Shahed produkcji irańskiej, którymi w nocy Rosjanie atakowali Ukrainę, zestrzeliła obrona powietrzna tego kraju - powiadomił rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Siły Powietrzne informowały, że drony wleciały nad Ukrainę od strony północnych granic kraju.

Wróg zaatakował też Charków, miasto na północnym wschodzie Ukrainy przy użyciu systemów S-300, wystrzeliwując pociski z terytorium obwodu biełgorodzkiego. Przeprowadzono dziewięć ostrzałów. W ataku nikt nie ucierpiał - podały późnym wieczorem w czwartek władze regionu we wstępnej informacji. Doszło do zniszczeń infrastruktury.

07:06

31 marca 2022 roku wojska ukraińskie wyzwoliły podkijowską Buczę. Po wyparciu Rosjan, którzy przez miesiąc okupowali miasto, odkryto masowe groby cywilów, dziesiątki ciał na ulicach, często ze śladami tortur. Skala okrucieństwa, wstrząsające zdjęcia i relacje ocalałych sprawiły, że Bucza stała się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie. Rosjanie zabili ponad 400 mieszkańców Buczy.

05:15

Gabinet Ministrów Ukrainy zdecydował, że ukraińscy sportowcy będą bojkotować zawody, w których wystąpią sportowcy z Rosji i Białorusi.

Decyzja ta jest odpowiedzią ukraińskiego rządu na zaktualizowane zalecenia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dotyczące udziału sportowców z Rosji i Białorusi w zawodach zgodnie, z którymi zawodnicy, którzy nie wspierają wojny mogliby brać udział w rywalizacji jako sportowcy neutralni, bez symboli narodowych.

05:10

Ciężko ranny polski ochotnik walczący w szeregach sił zbrojnych Ukrainy dotarł szczęśliwie przez Kijów do Polski - poinformował w czwartek wieczorem minister Michał Dworczyk. "Jego stan jest poważny, ale stabilny" - dodał.

05:07

Najemnicy z rosyjskiej Grupy Wagnera, walczący w Bachmucie na wschodzie Ukrainy, utworzyli w tym mieście swoją bazę w rozległych podziemiach Artemiwskiej Fabryki Win Musujących - poinformowała ukraińska agencja UNIAN, która przeanalizowała reportaż prokremlowskiego dziennika "Izwiestia".

Podziemne korytarze bachmuckich zakładów są tak rozległe, że można się po nich poruszać samochodem. Jednostki wroga "uwiły sobie tam gniazdo" jeszcze na początku bieżącego roku, rozmieszczając na terenie fabryki swój sztab i szpital polowy. Wagnerowcy ćwiczą się tam też w strzelaniu do celu, wykorzystując do tego puste butelki - powiadomił UNIAN.