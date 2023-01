Prezydent Zełenski dziękuje za gotowość dostarczenia czołgów. Mówi o formowaniu pancernej pięści wolności. Do Polski dotarły z Niemiec systemy Patriot. Czwartek jest 337. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacja w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ratownicy uczestniczą w pracach naprawczych 9-piętrowego budynku mieszkalnego w Charkowie / EUGENE TITOV / PAP

05:12

Do Polski dotarły systemy Patriot, które wzmocnią polską obronę powietrzną i przyczynią się do ochrony wschodniej flanki NATO - poinformowała Bundeswehra.

Liczebność niemieckiej jednostki "wynosi około 350 żołnierzy. W razie potrzeby może zostać zwiększona nawet do 650 żołnierzy. Czas trwania misji będzie ściśle skoordynowany z naszym partnerem sojuszniczym - Polską. Jednostką dowodzi pułkownik Jörg Sievers" - poinformowała niemiecka armia.

05:07

Dziękuję sojusznikom za gotowość dostarczenia nam nowoczesnych, bardzo potrzebnych czołgów; musimy uformować pancerną pięść wolności, po której uderzeniu rosyjska tyrania już się nie podniesie - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jest (już) koalicja czołgów - dodał.

Według Zełenskiego najważniejszymi kwestiami są obecnie szybkość dostaw czołgów, liczba przekazanych Kijowowi pojazdów, a także tempo szkoleń ukraińskich załóg pancernych. Jak dodał przywódca, kolejnym etapem wspierania Ukrainy powinno być dostarczanie jej coraz bardziej zaawansowanych rodzajów uzbrojenia, w tym m.in. samolotów bojowych.

04:59

Na zmianę decyzji w sprawie dostarczenia czołgów Ukrainie wpłynęły zmiana realiów na polu bitwy na Ukrainie i potrzeby ukraińskiej armii - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Dodał jednocześnie, że dostawy czołgów Abrams zajmą "wiele miesięcy".

Pytany, czy znaczy to, że USA spodziewają się, że wojna potrwa jeszcze długo, przedstawiciel Białego Domu odpowiedział twierdząco.

Pytany o gotowość sił USA w Europie do ewentualnej rosyjskiej eskalacji i ataku na państwa NATO, Kirby odparł, że nie ma obecnie żadnych sygnałów, by Rosja szykowała się do takiej napaści, jednak zaznaczył, że Ameryka poważnie podchodzi do swoich zobowiązań sojuszniczych. Dodał też, że zwiększony amerykański kontyngent pozostanie w Europie "w przewidywalnej przyszłości".

04:53

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) próbuje werbować wpływowych ukraińskich przestępców, którzy aktualnie przebywają w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; dostrzegamy te działania i uważnie je obserwujemy - poinformował Ołeksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony (RBNiO).

Tak zwane kryminalne autorytety, czyli najbardziej wpływowi przedstawiciele przestępczego półświatka, mieliby wrócić w rodzinne strony, czyli do obwodu charkowskiego na Ukrainie i realizować tam działania zlecone przez FSB, godzące w bezpieczeństwo państwa - powiadomił Daniłow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.