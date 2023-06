05:53

"Rozmawialiśmy (też) o ostatnich wydarzeniach w Rosji i o tym, jak mogą one wpłynąć na przebieg działań wojennych i sytuację bezpieczeństwa w regionie. Opowiedziałem (przezydentowi Dudzie) o sytuacji na froncie i o zagrożeniu, jakie stwarzają okupanci w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej" - czytamy w komunikacie.



Jak poinformował ukraiński przywódca, rozmowa z prezydentem Polski Andrzejem Dudą była ostatnią z rozmów, jakie przeprowadził w niedzielę. Wcześniej rozmawiał m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem.

05:48

Zbliżający się szczyt NATO, który odbędzie się 11 i 12 lipca w Wilnie, był jednym z tematów niedzielnej rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy - poinformował wieczorem Wołodymyr Zełenski na Telegramie.



"Uzgodniliśmy nasze stanowiska w przededniu szczytu NATO w Wilnie i innych wydarzeń międzynarodowych" - podkreślił Zełenski.



05:38

Po opadnięciu wody okupanci próbują wrócić na swoje pozycje na lewym brzegu Dniepru, ale ich działania utrudniają ich własne miny, które rozniosła woda - powiedziała rzeczniczka ukraińskich wojsk na południu kraju Natalia Humeniuk, cytowana przez agencję Interfax-Ukraina.



Dodała, że zanim Rosjanie z powrotem zajmą tereny na lewym brzegu, muszą je najpierw rozminować.



Rzeczniczka zwróciła też uwagę, że rosyjscy okupanci mają duże problemy związane z infekcjami jelitowymi, co jest spowodowane spożywaniem nieoczyszczonej wody. Z powodu kłopotów logistycznych mają też problemy z dostarczeniem odpowiedniej ilości wody zdatnej do picia.

05:30

Portal Ukrainska Prawda przypomniał w kontekście największej elektrowni jądrowej w Europie, że we wtorek szef ukraińskiego wywiadu Kyryło Budanow powiedział, iż Rosjanie zaminowali teren wokół elektrowni i niektóre jej elementy. W czwartek prezydent Zełenski informował, że Rosja prawdopodobnie przygotowuje się do przeprowadzenia ataku terrorystycznego w elektrowni jądrowej w Zaporożu, co może doprowadzić do uwolnienia promieniowania. Amerykański think tank, Instytut Studiów nad Wojną, uznał taki scenariusz za "mało prawdopodobny, ale nie niemożliwy".



Zełenski dodał w wieczornym wystąpieniu, że w rozmowach ze światowymi przywódcami wymieniał się również ocenami tego, co dzieje się w Rosji (w kontekście nieudanego puczu - red.), i że wszyscy podobnie postrzegają rozwój sytuacji i wiedzą, jak na nią reagować.

05:08

Uwaga, jaką świat przykłada do zagrożenia w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, jest wciąż niewystarczająca - powiedział w niedzielę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w tradycyjnym przekazie wideo.



Ukraiński przywódca powiedział, że rozmawiał w niedzielę o zagrożeniach w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej z prezydentem USA Joe Bidenem, premierem Kanady Justinem Trudeau i prezydentem Polski Andrzejem Dudą.



"Możemy i musimy podjąć - wszyscy razem na świecie - bardzo konkretne kroki, aby zapobiec jakimkolwiek incydentom radiacyjnym" - powiedział Zełenski.



Dodał, że "równie niewystarczająca była reakcja na wysadzenie przez Rosjan elektrowni wodnej w Nowej Kachowce i celową próbę rosyjskich terrorystów zniszczenia tamy na innym zbiorniku - w Krzywym Rogu".