"Nikt i nigdzie na świecie nie może czuć się bezpiecznie, dopóki agresor nie jest pokonany. Tego dowodzi każdy dzień na Ukrainie, wszystko to, co rosyjskie wojska i służby specjalne okupanta robią na naszej ziemi wobec naszych ludzi" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym we wtorkowy wieczór. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Żołnierze Gwardii Narodowej Ukrainy z psami pracują na jednym z punktów kontrolnych w obw. charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP 06:32 Nikt i nigdzie na świecie nie może czuć się bezpiecznie, dopóki agresor nie jest pokonany. Tego dowodzi każdy dzień na Ukrainie, wszystko to, co rosyjskie wojska i służby specjalne okupanta robią na naszej ziemi wobec naszych ludzi - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym we wtorkowy wieczór. Rosja ma przegrać. Świat nie może mieć innego celu - powiedział ukraiński prezydent. Każdy przejaw rosyjskiego terroru, każdy dzień agresji to dodatkowe argumenty, że wszystko ma zakończyć się przed trybunałem - w nowej Norymberdze w sprawie raszyzmu, w sprawie tych, którzy niszczą życie i ludzi, którzy mają rakiety przeciwko muzeom i kierowane bomby lotnicze przeciwko cerkwiom - oznajmił Zełenski. Wideo youtube 06:25 Odbudowa Ukrainy to temat środowej dwustronnej konferencji w Rzymie, zorganizowanej przez rząd Włoch. Wezmą w niej udział premierzy obu krajów: Giorgia Meloni oraz Denys Szmyhal. W obradach uczestniczyć będą przedstawiciele setek włoskich firm. Jak podkreślono, celem jest przedstawienie konkretnej oferty ich udziału w odtworzeniu infrastruktury i wielu sektorów w zaatakowanym przez Rosję kraju. Zobacz również: Prigożyn: Nie będziemy brać jeńców, wszystkich zabijemy Maciej Nycz