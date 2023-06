To już 484. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski apeluje do świata, by nie oczekiwał spektakularnych akcji na froncie. Tymczasem eksperci z ISW twierdzą, że brak pośpiechu w działaniach ukraińskiej armii może być celowy. Najnowsze informacje na temat wydarzeń za naszą wschodnią granicą zebraliśmy dla Was w relacji na żywo z 22 czerwca 2023 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock 07:40 Koalicja państw zachodnich bierze pod uwagę Rumunię jako potencjalną lokalizację do szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16; NATO zbliża się do rozpoczęcia działań mających na celu przekazanie tych samolotów siłom ukraińskim - poinformowało Politico, powołując się na anonimowe źródła w Departamencie Obrony. Żaden z europejskich oficjeli nie potwierdza, ani nie zaprzecza, że Rumunia brana jest pod uwagę jako miejsce szkolenia. Rzecznik holenderskiego ministerstwa obrony powiedział jedynie, że sojusznicy pracują nad utworzeniem centrum szkoleniowego F-16 w Europie Wschodniej. 07:20 Amerykański Instytut Badań nad Wojną proponuje, by nie patrzeć na ukraińską kontrofensywę przez pryzmat codziennych zdobyczy terytorialnych. Ukraińcy mogą grać na wyczerpanie sił przeciwnika, przygotowując w ten sposób grunt pod główne uderzenie - przekonują eksperci. Zobacz również: ISW: Ukraińcy mogą grać na wyczerpanie wroga 07:11 21 czerwca odnotowano ponad 40 poważnych starć na froncie. Ukraińskie Siły Powietrzne przeprowadziły 12 ataków na miejsca koncentracji wojsk okupanta i 6 uderzeń na systemy rosyjskiej obrony powietrznej. W starciach zniszczono rosyjski helikopter Mi-24 i 7 dronów zwiadowczych. W ciągu ostatniej doby Rosja dokonała z kolei 44 ataków z powietrza z użyciem rakiet i irańskich dronów Shahed. Okupanci koncentrują swoje działania w rejonie Łymanu, bachmutu, Awdijiwki i Marijinki. 07:00 Ukraińskie siły przeprowadziły ataki rakietowe na most łączący region Chersonia i Krym - podały źródła rosyjskie. Przedstawiciel rosyjskich władz obwodu chersońskiego, Władimir Saldo stwierdził, że most najprawdopodobniej zaatakowano przy pomocy systemu Storm Shadow. Nie ma informacji o ofiarach. 06:30 "Niektórym wydaje się, że to film rodem z Hollywood i oczekują natychmiastowych postępów. Tak nie będzie" - zakomunikował Wołodymyr Zełenski tłumacząc, że stawką jest życie ludzi. Jan Matoga