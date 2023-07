09:29

Ukraińska policja państwowa zwraca się do Interpolu w sprawie kolaborantów, którzy uciekli do krajów Unii Europejskiej i podają się tam za ofiary wojny - podał w sobotę portal NV.UA, powołując się na przedstawiciela policji w obwodzie charkowskim Serhija Bołwinowa.

Bołwinow, który jest szefem zarządu śledczego policji w obwodzie charkowskim wskazał, że nie zawsze kolaboranci uciekają do Rosji. Część z nich ukrywa się w krajach UE przedstawiając się jako obywatele Ukrainy, którzy ucierpieli w wyniku wojny. Ukraina przekazała dotąd 25 wniosków w sprawie takich osób - dodał Bołwinow.

"Każdego, kto był zamieszany we współpracę z Rosjanami podczas okupacji, umieszczamy w bazie i przekazujemy zgłoszenie do Interpolu. Informujemy naszych kolegów zagranicznych, że ludzie ci nie są 'ofiarami wojny' ani uchodźcami politycznymi, jak próbują się tam przedstawiać, ale są podejrzewani na Ukrainie o przestępstwa" - powiedział przedstawiciel policji.

Zapewnił, że policja ukraińska postanowiła pojmać kolaborantów, a podejrzenia o popełnienie przestępstwa są podstawą, by ludzie ci zostali wydani Ukrainie i osądzeni w ojczyźnie.

09:07

"Nikt nie liczył, że Ukraina już dziś stanie się członkiem NATO, ale chcielibyśmy uzyskać bardziej konkretne obietnice" - powiedziała deputowana do Rady Najwyższej w Kijowie Iwanna Kłympusz-Cyncadze, była wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej w rządzie Wołodymyra Hrojsmana.

Jak dodała, "faktem jest jednak także to, że Ukraina na razie nie odpowiada wszystkim standardom Sojuszu". I to, co robią nasi żołnierze, którzy niezwykle szybko opanowują natowski sprzęt to za mało, by wejść do NATO - powiedziała.

Podsumowując szczyt w Wilnie Kłympusz-Cyncadze oceniła jednocześnie, że jest to krok ku przyszłemu sukcesowi, jakim będzie członkostwo Ukrainy w NATO.

Widać jednak brak zdecydowania w Sojuszu, by zrealizować ambicje o silnym bloku wojskowo-politycznym. W niektórych stolicach bez wątpienia istnieje pewien strach przed potencjalną reakcją Rosji na taką decyzję - powiedziała.

Zdaniem b. wicepremier kraje Zachodu powinny wreszcie przyznać, że Rosja rozumie jedynie język siły.

Rosja rozumie wyłącznie język siły i język jedności. I właśnie silne, ambitne kroki, jak członkostwo Finlandii w NATO, jak odblokowanie członkostwa Szwecji, to są kroki, które jedynie wzmocniły NATO i dały Rosji do zrozumienia, że nie ma ona wpływu na tę grupę państw, na cywilizowany, wolny świat - podkreśliła.

Deputowana zwróciła także uwagę, że choć ukraińska armia wdraża standardy NATO, to nie są one stosowane we wszystkich innych sferach życia.

Uważam, że my jako Ukraina w ciągu tej inwazji, przez półtora roku, nie skoncentrowaliśmy się na żadnym kroku politycznym na rzecz transformacji, która zbliżałby nas do Sojuszu. I póki będą te grzechy wewnątrz Ukrainy, to w Sojuszu znajdą się zawsze ci, którzy będą to wykorzystywali jako podstawę, by nie zapraszać Ukrainy. To oznacza pracę domową do odrobienia i ona jest skomplikowana i ogromna i to też trzeba sobie uświadomić - oświadczyła.

Bardzo dużo zależy od wewnętrznych zmian na Ukrainie. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie realnej demokracji, praworządności i balansu władzy - wyjaśniła Iwanna Kłympusz-Cyncadze.

08:49

O usunięciu ze stanowiska dowódcy rosyjskiej 58. Armii gen. Iwana Popowa informowaliśmy już wczoraj. Dziś brytyjskie ministerstwo obrony podało nowe fakty w tej sprawie.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w wyciekłym nagraniu wideo, przeznaczonym dla jego żołnierzy, Popow przeprowadził zjadliwy atak na kierownictwo rosyjskiego ministerstwa obrony, które oskarżył o "uderzenie w nas od tyłu, podstępne ścięcie armii w najtrudniejszym i najbardziej drażliwym momencie".

"Komentarze Popowa zwracają uwagę na poważne niezadowolenie, jakie wielu oficerów prawdopodobnie żywi wobec wyższego kierownictwa wojskowego. Skargi te w dużej mierze przypominają te, które złożył właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn przed swoim buntem w czerwcu 2023 roku. Bezpośrednia krytyka ze strony podwładnych może stać się coraz większym problemem dla ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa Sztabu Generalnego generała Walerija Gierasimowa" - oceniono.

08:28

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną wskazuje, że ministerstwo obrony w Mińsku, jak i źródła niezależne potwierdziły 14 lipca, iż instruktorzy rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera, wcześniej stacjonujący w Afryce, przybyli na poligon na Białorusi. Według resortu obrony, instruktorzy szkolą oddziały białoruskiej obrony terytorialnej na poligonie w pobliżu Osipowicz.

Źródła białoruskie cytowane przez ISW przekazały, że instruktorzy przybyli na Białoruś 11 lipca. Grupa Wagnera zamierza przeprowadzać rotację swych wojsk w Afryce i wysłanie instruktorów na Białoruś jest częścią tej rotacji - oceniły te źródła. Według ekspertów ISW prawdopodobnie na Białoruś przybywa kadra dowódcza, by przygotować infrastrukturę i stworzyć warunki do rozmieszczenia na Białorusi regularnych oddziałów wagnerowców.

08:00

Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock powiedziała, że rozmowy pokojowe na Ukrainie "są prowadzone codziennie".

Jak dodała, osobiście uczestniczy w rozmowach pokojowych w celu rozwiązania konfliktu zbrojnego.