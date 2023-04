"Nie mogę określić obecnej sytuacji jako dobrej, ale walczymy. Jesteśmy silniejsi niż rok temu" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla telewizji Al-Arabija. Putin nie walczy na Ukrainie za swój kraj, ale o swoje życie" – dodał. Jeden dywizjon przeznaczonych dla Ukrainy systemów przeciwrakietowych Patriot trafił do służby - poinformował rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego Jurij Ihnat, cytowany przez agencję Ukrinform. Najnowsze informacje o sytuacji na zaatakowanej przez Rosję Ukrainie zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraińscy żołnierze w okolicach Bachmutu / Maria Senovilla / PAP/EPA

06:28

Jeden dywizjon przeznaczonych dla Ukrainy systemów przeciwrakietowych Patriot trafił do służby - poinformował rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego Jurij Ihnat, cytowany przez agencję Ukrinform.



Jeden z dywizjonów już trafił do służby i działa. Inne, które nam obiecano, są w drodze na swoje przyszłe pozycje - powiedział Ihnat. Wyraził nadzieję, że obecność systemów "przyniesie wyniki, jeśli chodzi o samoloty rosyjskie".



05:55

Nie mogę określić obecnej sytuacji jako dobrej, ale walczymy. Jesteśmy silniejsi niż rok temu - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla telewizji Al-Arabija. Putin nie walczy na Ukrainie za swój kraj, ale o swoje życie - dodał.

Zełenski mówił w wywiadzie, że Ukraina nie może oddać Bachmutu, bo jego zajęcie przez Rosjan dałoby im przyczółek do ataku na Kramatorsk i Słowiańsk.



Ukraiński prezydent wezwał analityków, którzy kwestionują strategiczne znaczenie Bachmutu, do udania się do tego miasta i przekonania się na miejscu "co może się wydarzyć i jakie są zagrożenia".



Zełenski wyraził przekonanie, że Ukraina odeprze rosyjską inwazję i przygotowuje się do kontrofensywy. Nasza armia przygotowuje się i robimy wszystko, co możemy, aby była silniejsza - oświadczył.