"Natarcie Rosjan zostało zatrzymane, a sytuacja na froncie jest znacznie lepsza niż przez ostatnie trzy miesiące" - powiedział w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla francuskiej telewizji prywatnej BFM TV i dziennika "Le Monde". Zełenski oznajmił też, że w kraju trwa budowa fortyfikacji składających się z trzech linii umocnień, a długość tych konstrukcji to około 2 tys. km. 424 980 - to liczba poległych lub rannych rosyjskich żołnierzy w wojnie w Ukrainie. "NATO nie planuje wysyłania wojsk na Ukrainę i NATO nie jest stroną konfliktu ani sojusznikiem NATO" — powiedział Jens Stoltenberg, sekretarz generalny Sojusz Północnoatlantyckiego. Poniedziałek jest 747. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy dla was w raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.