05:18

Przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu USA i przywódca republikańskiej większości Kevin McCarthy powiedział w poniedziałek, że prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin po krótkim buncie wojskowym w Rosji wygląda "znacznie słabiej", a nawet "jak zupełnie inny człowiek".



Jego zdaniem Putin, jakiego znał, nigdy nie pozwoliłby założycielowi PMK "Wagnera" Jewgienijowi Prigożynowi posunąć się tak daleko w krytyce samego Putina i dowództwa wojskowego, ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa.

05:05

To szczęśliwy dzień - nasi żołnierze posuwali się do przodu na wszystkich odcinkach frontu, powiedział w wieczornym wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wystąpienie zostało nagrane w pociągu w drodze powrotnej z linii frontu do Kijowa, poinformował Ukrinform.



To był pracowity dzień, dużo emocji, powiedział Wołodymyr Zełenski, miałem zaszczyt nagrodzić naszych żołnierzy, osobiście im podziękować i uścisnąć dłoń. Dzięki za wszystkie słowa wsparcia chłopaki! Dzięki za uściski - bardzo ciepłe. Wszystkim naszym żołnierzom - od szeregowca, marynarza do generała - brawo!