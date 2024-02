"Dziesiątki tysięcy ofiar śmiertelnych. Dziesiątki tysięcy dzieci zostało deportowanych, wiemy o tym. Stosunek wynosi jeden do pięciu. Na każdego naszego żołnierza zabitego w akcji przypada pięciu żołnierzy rosyjskich" - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Fox News Rosyjski atak dronów wywołał pożar w ukraińskim porcie w Odesie nad Morzem Czarnym - poinformował gubernator regionu Ołeh Kiper. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Ewakuacja ludności z miescowości Kiwszariwka k. Kupiańska w obwodzie charkowskim / Yevhen Titov / PAP

09:49

Dziesiątki tysięcy ofiar śmiertelnych. Dziesiątki tysięcy dzieci zostało deportowanych, wiemy o tym. Stosunek wynosi jeden do pięciu. Na każdego naszego żołnierza zabitego w akcji przypada pięciu żołnierzy rosyjskich - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Fox News, nagranym zaledwie kilka kilometrów od linii frontu.

Odpowiadając na pytanie, dlaczego zdymisjonowano naczelnego dowódcę sił zbrojnych generała Wałerija Załużnego i jego kluczowych współpracowników, powiedział, że był to reset, restrukturyzacja i zmiana kierownictwa dowództwa wojskowego.

Musimy być szybsi, co oznacza, że musimy przeskoczyć całą tę biurokrację. Nie mamy innej szansy. Musimy być sprytni, zaawansowani technologicznie i szybcy. Czas to pieniądz, a w naszym przypadku nie chodzi o pieniądze, ale o ludzkie życie - podkreślił prezydent.

06:43

Im więcej szalonych wypowiedzi słyszymy z Moskwy, tym większa musi być nasza siła - stwierdził w czwartek w codziennej odezwie publikowanej w mediach spolecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tylko siła naszej obrony życia, nasza zdolność do osiągania własnych celów może przywrócić Rosję do stanu przynajmniej częściowej trzeźwości. Rosyjskie szaleństwo musi przegrać tę wojnę. Zrobimy wszystko, by tak się stało - zapewnił.