Ukraiński żołnierz w okolicach Bachmutu / Maria Senovilla / PAP/EPA

07:20

W rejonie Bachmutu Rosjanie kontynuują ataki. Trwają ciężkie walki o miasto, ale wojska rosyjskie atakowały także (nieskutecznie) w rejonie miejscowości Nowomarkowe i Chromowe - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Na kierunku awdijiwskim celem natarć Rosjan były okolice miejscowości Nowokałynowe, Stepowe, Siewerne i Perwomajske. Dalej na południe wojska rosyjskie atakowały w rejonie Marjinki i Nowomychajliwki.

06:48

Spotkałem się dziś w Żytomierzu z władzami regionu. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, sytuacji ekonomicznej i społecznej. Podjęliśmy decyzję, by odbudować sektor energetyczny po rosyjskich atakach. Już przygotowujemy nasz sektor energetyczny na kolejną zimę - zapewniał w poniedziałek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

06:42

W piątek papież Franciszek rozpocznie trzydniową wizytę na Węgrzech. Do Budapesztu wróci po ponad półtora roku. Spędził tam kilka godzin we wrześniu 2021 r., gdy odprawił mszę na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego i spotkał się z władzami kraju. Z wypowiedzi papieża i jego współpracowników wynika, że będzie to także podróż zwrócona ku wojnie na Ukrainie.

Po raz pierwszy od rozpoczęcia rosyjskiej agresji Franciszek będzie tak blisko Ukrainy, w kraju z nią graniczącym.



06:39

W pobliżu okupowanego Melitopola w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy Rosjanie gromadzą "potężne siły" - ocenił w ukraińskiej telewizji lojalny wobec władz w Kijowie mer miasta Iwan Fedorow.

Fedorow powiedział, że jedno ze skupisk rosyjskich oddziałów znajduje się w Kyryliwce, miejscowości położonej na południe od Melitopola na wybrzeżu Morza Azowskiego, "gdzie wróg zajął wiele ośrodków rekreacyjnych, hoteli itp".

06:35

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku wspiera w różnej formie ludność i instytucje tego kraju. Według jej władz, organizacja zebrała już 1.7 mln dolarów i nieprzerwanie organizuje różnego rodzaju inicjatywy pomocowe na rzecz Ukrainy.

W reakcji na rosyjską napaść natychmiast podjęliśmy decyzje o zbiórce środków - zarówno dla uciekinierów ukraińskich w Polsce, jak też pozostałym w swoim kraju - powiedział PAP prezes i dyrektor wykonawczy FK Marek Skulimowski.