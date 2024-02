20:50

Siły rosyjskie wystrzeliły podczas ataków na Ukrainę co najmniej 24 pociski balistyczne wyprodukowane w Korei Północnej, zapewne Kn-23/24 - powiadomił prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.



W sumie od 30 grudnia 2023 roku do 7 lutego 2024 roku przeciwnik przeprowadził przy pomocy tego rodzaju pocisków co najmniej 12 ataków na siedem regionów Ukrainy - oznajmił Kostin.



Według niego północnokoreańskie rakiety atakowały m.in. Zaporoże, Kijów, Charków na północnym wschodzie Ukrainy oraz miasta i wsie obwodu kirowohradzkiego w centralnej części kraju.



W tych ostrzałach zginęło 14 cywilów, a ponad 70 doznało obrażeń - poinformował.



19:40

Przedstawiciel administracji USA powiedział, że Rosja wydała dotychczas na wyposażenie, rozlokowanie i utrzymanie żołnierzy na Ukrainie 211 mld dolarów. 315 tys. Rosjan zginęło lub zostało rannych na wojnie.



Moskwa straciła też ponad 10 mld dol. z powodu anulowanych lub opóźnionych transakcji sprzedaży broni. Oczekuje się też, że do 2026 roku straty w efekcie niezrealizowanego, prognozowanego wcześniej wzrostu gospodarczego sięgną 1,3 biliona dolarów - powiedział dziennikarzom zastrzegający anonimowość przedstawiciel amerykańskiego rządu.



Kolejny istotny koszt dla Rosji to 20 zniszczonych lub uszkodzonych przez siły ukraińskie okrętów wojennych i jeden rosyjski tankowiec.

19:02

Rosyjskim mediom propagandowym zakazano informować o okolicznościach śmierci lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego - powiadomił niezależny portal Insider, powołując się na źródła w rosyjskich środkach masowego przekazu.



Mediom propagandowym pozwolono publikować na temat śmierci Nawalnego tylko to, co piszą media centralne.



Źródło w regionalnej telewizji podało, że takie polecenie otrzymano około godz. 15 (godz. 13 czasu polskiego) i jest ono związane z tym, że "kierownictwo chce się zaasekurować".

17:40

"Całkowitą odpowiedzialność za tę tragedię ponoszą rosyjskie władze. Domagamy się przeprowadzenia niezależnego śledztwa i pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności śmierci" - oświadczył polski MSZ w reakcji na doniesienia o śmierci Aleksieja Nawalnego. Lider opozycji antykremlowskiej, uważany za najważniejszego oponenta prezydenta Rosji, Władimira Putina, zmarł w łagrze.

16:40

Władimir Putin nie liczy się z ludzkim życiem i dąży do swoich celów bez względu na koszty - mówi Maurizio Geri, ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego i rosyjskiej wojny hybrydowej z Uniwersytetu George'a Masona w USA, były analityk w kwaterze głównej NATO w Brukseli.

Putin jest byłym szpiegiem KGB, więc nie dba o ludzkie życie. Nie ma ono dla niego wartości. Dąży do realizacji swoich celów, nie zważając na koszty. Zwłaszcza teraz - mówi Geri.

Ale już w 1999 r., kiedy został premierem Rosji, jasne było, z kim mamy do czynienia. Był przecież prawdopodobnie zamieszany w eksplozje w blokach w Bujnaksku, Moskwie i Wołgodońsku. Potem został de facto carem i rozpoczął odbudowę Związku Sowieckiego. Jakakolwiek opozycja była dla niego przeszkodą w realizacji tego celu - dodaje ekspert.

Jego zdaniem śmierć Aleksieja Nawalnego nie będzie miała konsekwencji politycznych w Rosji.



15:29

Ukraińskie wojsko próbuje bronić strategicznych tras, prowadzących do ogarniętego walkami rejonu miasta Awdijiwka, a priorytetem Kijowa jest zminimalizowanie strat podczas prób zajęcia miasta przez Rosję - potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski, który spotkał się w Berlinie z kanclerzem Olafem Scholzem.



14:51

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali w Berlinie umowę o bezpieczeństwie pomiędzy obydwoma krajami. "To historyczny krok" - podkreślił Scholz, informując o szczegółach kolejnego pakietu zbrojeniowego Niemiec dla Ukrainy o wartości ok. 1,1 mld euro.



Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy kanclerz poinformował o kolejnym pakiecie zbrojeniowym o wartości około 1,1 mld euro. Obejmuje m.in. dostawę 36 haubic, 120 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej, dwóch dodatkowych systemów przeciwlotniczych Iria-T i rakiet rakiet do nich - przekazał Scholz.



Porozumienie w sprawie bezpieczeństwa między obydwoma krajami stanowi historyczny krok naprzód. Potwierdza też, że Niemcy będą w dalszym ciągu wspierać niepodległą Ukrainę w jej obronie przed rosyjską wojną agresywną, tak długo, jak będzie to konieczne - zapewnił kanclerz. Poinformował też, że "ukraińscy partnerzy otrzymają wsparcie w budowaniu nowoczesnych sił zbrojnych, które odstraszą każdy przyszły atak".

14:41

Coraz trudniejsza sytuacja w oblężonej przez siły rosyjskie Awdijiwce w obwodzie donieckim. Jak poinformował ukraiński generał Ołeksandr Tarnawski, dowództwo podjęło decyzję o wycofaniu się z pozycji "Zenit" na południowo-wschodnich obrzeżach miasta.



14:31

Świat obiegła informacja o śmierci Aleksieja Nawalnego - lider antykremlowskiej opozycji zmarł w kolonii karnej. Doniesienia skomentował m.in. przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Napisał w serwisie X, że "Unia Europejska obarcza wyłączną odpowiedzialnością za śmierć Nawalnego rosyjski reżim". Z kolei Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że jest "głęboko zasmucony i zaniepokojony" doniesieniami, a "Rosja musi odpowiedzieć na wszystkie poważne pytania dotyczące okoliczności śmierci opozycjonisty". Z kolei redaktor naczelny "Nowej Gaziety" i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Dmitrij Muratow nazwał śmierć Nawalnego zabójstwem.

13:35

Departament Federalnej Służby Więziennej Rosji poinformował, że nie żyje rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny. "Poczuł się źle na spacerze" - przekazano w oficjalnym komunikacie. Nawalny miał 47 lat.

12:32

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali w Berlinie umowę o bezpieczeństwie pomiędzy obydwoma krajami. Zawarte porozumienie stanowi ważne wsparcie ze strony rządu RFN dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy.

Wieczorem Zełenski udaje się do Paryża, gdzie również ma podpisać takie porozumienie z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem. Jako pierwsza porozumienie takie zawarła z Ukrainą 12 stycznia Wielka Brytania w trakcie wizyty premiera Rishiego Sunaka w Kijowie.

Piątkowy przyjazd Zełenskiego to jego druga oficjalna wizyta w Niemczech od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W sobotę Zełenski będzie uczestniczył w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

11:01

Ukraińska artyleria wystrzeliwuje około 2 tys. pocisków dziennie. Ten stan nie potrwa już długo, bo Kijów alarmuje, że zapasy amunicji są na wyczerpaniu. W amerykańskim Kongresie trwa równocześnie batalia o udzielenie Ukrainie wsparcia finansowego. Joe Biden oskarża republikanów o blokowanie pakietu pomocowego. Tymczasem "Forbes" donosi, że amerykański prezydent ma wszelkie możliwości i narzędzia prawne, by nawet jutro wysłać siłom Kijowa amunicję. Miliony sztuk amunicji. Co naprawdę dzieje się w USA?

10:38

Ukraina robi wszystko, by jak najszybciej zakończyć wojnę na sprawiedliwych dla niej warunkach i zapewnić trwały pokój - oświadczył w piątek prezydent Wołodymyr Zełenski rozpoczynając wizytę w Niemczech. Zełenski uda się potem do Francji, a następnie na Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa.

Są to "dwa ważne dni"; których tematem będzie "nowa architektura bezpieczeństwa dla Ukrainy" - podkreślił Zełenski w komentarzu na Telegramie. Do komentarza załączono zdjęcia z przylotu ukraińskiego prezydenta do Niemiec i powitania na lotnisku.