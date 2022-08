Amerykański wywiad ostrzega przed intensywnymi atakami Rosjan na Ukrainie i wzywa swoich obywateli do opuszczenia tego kraju. Tymczasem dziś do Kijowa udał się prezydent Andrzej Duda. Jutro na Ukrainie święto - Dzień Niepodległości. Oddziały rosyjskie wwiozły na teren Zaporoskiej Elektrowni Atomowej kolejne dwa transportery opancerzone i sześć ciężarówek. Ukraina przywraca połączenie kolejowe z sąsiednią Mołdawią. Wtorek jest 181. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za wschodnią granicą śledzimy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Obchody Dnia Niepodległości w Odessie / Alena Solomonova / PAP 10:58 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział na uroczystości z okazji dnia flagi państwowej, że flaga Ukrainy znów powiewać będzie nad anektowanym w 2014 roku przez Rosję Krymem i terenami, które znalazły się pod rosyjską okupacją w czasie obecnej wojny. "Błękitno-żółta flaga Ukrainy znów będzie powiewać tam, gdzie ma prawo być - we wszystkich tymczasowo okupowanych miastach i wsiach Ukrainy" - mówił Zełenski. Wymienił Melitopol, Berdiańsk i Chersoń, miasta na południu kraju zajęte przez Rosję w pierwszych tygodniach inwazji, a także Zaporoską Elektrownię Atomową. Wymienił także miasta Krymu: Jałtę, Kercz, Dżankoj i Symferopol, dodając, że w tych miejscach wraz z ukraińską flagą powinna znajdować się także flaga Tatarów krymskich. Zełenski zapewnił, że naród ukraiński nie zamieni swych barw narodowych na żadne inne. "Nigdy nie uznamy innych barw na naszej ziemi i w naszym niebie!" - oświadczył. Uroczystość, która odbyła się w centrum Kijowa, poprzedza obchodzony 24 sierpnia Dzień Niepodległości Ukrainy. 10:48 Od początku inwazji Rosji na Ukrainę ukraińskie służby rozbiły 102 wrogie grupy dywersyjne i zwiadowcze; zatrzymano 1669 osób podejrzanych o współpracę z wrogiem - poinformował ukraiński wiceminister spraw wewnętrznych Jewhen Jenin 09:49 Oddziały rosyjskie wwiozły na teren Zaporoskiej Elektrowni Atomowej kolejne dwa transportery opancerzone i sześć ciężarówek - poinformowała spółka Enerhoatom, operator ukraińskich siłowni jądrowych. Pojazdy te trafiły do strefy remontowej. Rosjanie zwiększyli też liczbę wojskowych na terenie elektrowni. Enerhoatom opublikował zdjęcie wjeżdżających rosyjskich pojazdów opancerzonych, pomalowanych jaskrawoczerwoną farbą. Telegram 09:33 Rosyjscy wojskowi, którzy w samozwańczej Ługańskiej Republice Ludowej (ŁRL) przeprowadzają przymusową mobilizację na wojnę z Ukrainą, niszczą paszporty mieszkańców siłą wcielanych do armii - poinformował lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. W minionych tygodniach lojalne wobec Kijowa władze Ługańszczyzny informowały, że na terenie samozwańczej ŁRL, a także na zajętych wiosną i wczesnym latem terytoriach obwodu ługańskiego trwa przymusowa mobilizacja na wojnę z Ukrainą. Do walki posyłani są wszyscy mężczyźni do 65. roku życia, w tym górnicy, cieszący się dotąd statusem chronionej grupy zawodowej, oraz osoby z grup inwalidzkich. W poniedziałek Hajdaj oznajmił, że agresorzy uprowadzają na Ługańszczyźnie nieletnich w wieku 14-18 lat, a następnie stawiają ich bliskim ultimatum: do wojska muszą pójść albo schwytani nastolatkowie, albo ktoś z opiekujących się nimi mężczyzn, np. ojciec lub brat. 09:00 Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała, że według jej ustaleń za zamachem na Darię Duginę, córkę myśliciela Aleksandra Dugina, stoi obywatelka Ukrainy Natalia Wowk, a sama operacja została zorganizowana przez ukraińskie służby specjalne. Dziennikarze i internauci odkryli, że nazwisko Wowk od kilku miesięcy figurowało np. w założonej przez prorosyjskich programistów bazie ukraińskich wojskowych. Mimo to kobieta bez problemu przekroczyła granicę. W sprawie mnożą się pytania. Zobacz również: FSB ekspresowo "rozwiązała" sprawę zabójstwa Duginy. Ale pytań jest wiele 08:48 Rosja zaczęła prace przy budowie mostu pontonowego przez Dniepr w Chersoniu, obok uszkodzonego mostu Antonowskiego, co zwiększy przepustowość w porównaniu z obecną przeprawą promową - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. 08:32 Prezydent Andrzej Duda przybył do Kijowa na zaproszenie prezydenta Ukrainy. Zobacz również: Andrzej Duda w Kijowie. Przyjechał na zaproszenie Zełenskiego 07:27 Rosyjskie władze okupacyjne w obwodzie zaporoskim niezgodnie z prawdą uznają wjeżdżających tam Ukraińców za "ubiegających się o azyl", co oznacza, że nie wprost ogłosiły "niepodległość" od Ukrainy - podał amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Tymczasem ukraińscy partyzanci w dalszym ciągu atakują rosyjskie wojsko na okupowanych terenach Ukrainy. ISW przytacza doniesienia o ataku cywilów na rosyjskiego żołnierza w Melitopolu na południu kraju w nocy z 21 na 22 sierpnia. Ukraińskie Centrum Ruchu Oporu ogłosiło, że partyzanci zaatakowali rosyjskiego żołnierza, który napastował niepełnoletnią dziewczynę. 07:14 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o obowiązkowych schronach w każdym nowym obiekcie budowlanym - podała agencja Ukrinform. 05:02 Blisko 1000 dzieci zostało zabitych lub rannych w wojnie na Ukrainie - poinformowała dyrektor wykonawcza UNICEF Catherine Russell. Jest to średnio ponad pięć dziennie. Jej zdaniem prawdziwa liczba ofiar śmiertelnych może być nawet wyższa. UNICEF szacuje, że jedna na 10 szkół na Ukrainie została uszkodzona lub zniszczona. Eskalacja działań wojennych zdewastowała system edukacji. Rodziny nie czują się bezpiecznie wysyłając dzieci do szkół. 04:55 Ukraina po 23-letniej przerwie przywróciła połączenie kolejowe z sąsiednią Mołdawią, nową linią może przewozić 10 milionów ton towarów rocznie, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow napisał na Facebooku, że linia zapewni alternatywną trasę z czarnomorskiego portu Odessa i może być wykorzystana do transportu zboża. Mołdawia graniczy z Rumunią, członkiem Unii Europejskiej. 04:50 Posiadamy informacje, że Rosja planuje zwiększenie intensywności ataków przeciwko budynkom państwowym i infrastrukturze cywilnej na Ukrainie - przekazał amerykańskim mediom przedstawiciel administracji USA. Alert wydała też ambasada USA w Kijowie, zachęcając swoich obywateli do opuszczenia tego kraju. Informacje te mają opierać się na danych amerykańskiego wywiadu. Zobacz również: Ostrzeżenie USA: Rosja planuje intensyfikację ataków na Ukrainie Zobacz również: Otrucie szefa okupantów w Chersoniu. Leczenie odbywa się w tajemnicy

Rusza nowy sezon ligi ukraińskiej. Gdzie będą rozgrywane mecze?

FSB ekspresowo "rozwiązała" sprawę zabójstwa Duginy. Ale pytań jest wiele

Andrzej Duda w Kijowie. Przyjechał na zaproszenie Zełenskiego Joanna Potocka