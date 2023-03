Uzgodnienie przez europejskich partnerów planu dotyczącego dostaw amunicji dla ukraińskiej artylerii to strategiczny krok - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na Kreml przybył prezydent Chin - Xi Jinping. Putin powitał go słowami "drogi przyjaciel". Wizyta chińskiego przywódcy potrwa do środy. Rosja rozpoczęła śledztwo przeciwko prokuratorom i sędziom Międzynarodowego Trybunału Karnego. To reakcja na wydanie przez MTK nakazu aresztowania Władimira Putina. Awdijiwka w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy może wkrótce stać się "drugim Bachmutem" - oświadczył przedstawiciel wojskowych służb prasowych Ukrainy Ołeksij Dmytraszkiwski. Wielka Brytania jest gotowa pomóc Polsce wypełnić luki w obronie przeciwlotniczej spowodowane wysłaniem przez Warszawę części swoich myśliwców MiG-29 na Ukrainę - powiedział wiceminister obrony Wielkiej Brytanii James Heappey niemieckiemu dziennikowi "Welt". Najważniejsze informacje dotyczące 390. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w relacji z 20.03.2023 r.