"Pierwsza partia amerykańskich czołgów Abrams dotarła na Ukrainę "- poinformował prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. W nocy ogłoszono alarm przeciwlotniczy na terenie całej Ukrainy. Nad obwodem odeskim, na południu Ukrainy, zestrzelono w nocy 19 atakujących region dronów Shahed i 11 rakiet Kalibr. Ukraińskie służby wykryły w Charkowie, na północnym wschodzie kraju, rosyjską sieć agenturalną, która gromadziła informacje o lokalizacji naszych wojsk - powiadomiła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Poniedziałek to 579. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia z tym związane zbieramy w naszej relacji z 25.09.2023 r.

Czołg Abrams podczas ćwiczeń / Shutterstock

14:39

Nie będziemy wspierać Ukrainy w żadnej sprawie na arenie międzynarodowej, dopóki rząd w Kijowie nie przywróci praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu - powiedział w poniedziałek premier Węgier Viktor Orban podczas inauguracji jesiennej sesji parlamentu.

14:37

Dowódca Sił Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy, generał pułkownik Oleksandr Syrski, nagrodził żołnierzy, którzy brali udział w wyzwoleniu od Rosjan Kliszczejówki.

14:12

"Dobre wieści od ministra (obrony Rustema) Umierowa. Abramsy są już na Ukrainie i są przygotowywane do wzmocnienia naszych brygad" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Telegramie. Jak dodał, jest wdzięczny sojusznikom za wypełnianie warunków porozumień w zakresie pomocy jego krajowi w odparciu rosyjskiej inwazji, a Kijów poszukuje nowych kontraktów na uzbrojenie, poszerzając geograficzny zasięg poszukiwań.

13:27

W dniach 18-25 września jednostki uderzeniowe "armii dronów" uderzyły w 205 jednostek rosyjskiego sprzętu, w tym w 64 działa - przekazał minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fiodorow, podaje Ukrinform.

12:59

Polska złoży jutro w Brukseli wniosek o przedstawienie 27 państwom członkowskim UE przez Komisję Europejską informacji na temat rozmów z Ukrainą w sprawie zboża - poinformował PAP Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.

We wtorek na spotkaniu przygotowawczym Polska złoży wniosek o zaproszenie na środowe spotkanie Komitetu Stałych Przedstawicieli Komisji Europejskiej do przejrzystego przedstawienia wszystkim 27 państwom członkowskim informacji na temat rozmów ze stroną ukraińską w kontekście wyzwań przed Wspólną Polityką Rolną i sytuacji europejskich rolników, w tym konsekwencji ukraińskiej skargi złożonej w WTO. Oczekujemy, że Komisja przedstawi informacje w Radzie, transparentnie, w gronie 27 państw. Czekamy na realizację zapowiedzi z komunikatu Komisji z 15 września. Ukraina miała do 19 września przedstawić propozycje, ale nie uczyniła tego - oświadczył polski dyplomata.

12:56

Dwie osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku bombami lotniczymi na miasto Berysław w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - powiadomiły lokalne władze.

Rano rosyjskie siły powietrzne zrzuciły na Berysław cztery bomby lotnicze. Jedna z nich trafiła w budynek administracji mieszkaniowej, inna zburzyła dom mieszkalny.

Zginęły dwie osoby. Są to 73-letni mężczyzna i 70-letnia kobieta - poinformował szef władz obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin.

"Jeszcze dwie osoby zostały ranne. 55-letni mężczyzna jest w skrajnie ciężkim stanie. Do szpitala trafiła także 59-letnia kobieta z obrażeniami pleców i nóg" - napisał gubernator.

11:17

Ukraińskie służby wykryły w Charkowie, na północnym wschodzie kraju, rosyjską sieć agenturalną, która gromadziła informacje o lokalizacji naszych wojsk - powiadomiła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

"Przestępcy zbierali dane wywiadowcze o lokalizacji umocnień i trasach przemieszczania sprzętu wojskowego Sił Obrony, w tym przy użyciu linii kolejowych. Do zadań specjalnych wrogiej agentury należało zbieranie materiałów kompromitujących żołnierzy" - podaje agencja Interfax-Ukraina, powołując się na komunikat SBU.

Według SBU agenci szczególnie interesowali się pracownikami wojskowych komisji uzupełnień. Te informacje były im potrzebne do późniejszych prób werbunku i przygotowania operacji informacyjnych przeciwko Ukrainie.

11:10

Pojutrze dojdzie do rozmowy ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy - dowiedział się dziennikarz RMF FM. Robert Telus i Mykoła Solski będą dyskutować o szansach na rozwiązanie konfliktu o embargo na ukraińskie zboże.

11:03

Brukselski portal Politico opisuje, jak Rosja próbuje werbować na Kubie najemników na wojnę przeciwko Ukrainie. Desperacja młodych Kubańczyków jest tak duża, że decydują się na służbę w rosyjskiej armii - czytamy w artykule.

"Zdesperowani młodzi Kubańczycy zaciągają się do rosyjskiej armii w poszukiwaniu lepszego życia, mimo że wielu z nich nie wie, w co się pakuje" - pisze Politico.

Podpisaliśmy pakt z diabłem - cytuje wypowiedź jednego z rekrutów, który znalazł się w rosyjskim mieście Tuła, po tym, jak odezwał się na jedno z wielu ogłoszeń skierowanych do Kubańczyków żyjących zarówno na wyspie, jak i na emigracji, zachęcających do służby w rosyjskim wojsku. A diabeł nie rozdaje cukierków - mówi rozmówca portalu.

Liczba Kubańczyków walczących w szeregach armii rosyjskiej nie jest znana. W sierpniu ukraiński portal Informnapalm opublikował dane 198 Kubańczyków, którzy wstąpili do rosyjskiej armii.



09:41

Władimir Putin miał dać ministrowi obrony Rosji Siergiejowi Szojgu czas do początku października na zatrzymanie ukraińskiej kontrofensywy i przejęcie inicjatywy na froncie - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

08:38

W niedzielę wojska rosyjskie ostrzeliwały obwód chersoński 87 razy, zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych - przekazał Ołeksandr Prokudin, gubernator tego położonego na południu Ukrainy regionu.

Dodał, że rosyjskie wojska ostrzelały dzielnice mieszkaniowe, placówki medyczne i edukacyjne, cerkiew, obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie berysławskim i obiekty przemysłowe w Chersoniu.

Dziś nad ranem Rosjanie przeprowadzili dwa kolejne ataki, w tym na Chersoń, uszkodzono w mieście placówkę edukacyjną - relacjonował Prokudin. Dodał, że trwa zbieranie informacji o ofiarach i zniszczeniach w wyniku tych ostrzałów

07:16

Nad obwodem odeskim, na południu Ukrainy, zestrzelono w nocy 19 atakujących region dronów Shahed i 11 rakiet Kalibr; siły rosyjskie użyły również dwóch pocisków Onyks - powiadomili rano przedstawiciele ukraińskiego wojska i władz. W wyniku ataku są zniszczenia w infrastrukturze portowej.

"Zmasowany i kombinowany atak miał miejsce minionej nocy. Zastosowano 19 dronów uderzeniowych typu Shahed i wszystkie zostały zniszczone przez obronę powietrzną" - powiedziała w telewizji ukraińskiej Natalia Humeniuk, rzeczniczka wojsk na południu kraju.

Cytowana przez portal Ukrainska Prawda rzeczniczka dodała, że przeciwnik zastosował także 12 rakiet manewrujących Kalibr, dwie z nich były zestrzelone nad obwodem mikołajowskim i kirowohradzkim.

Głównym celem ataku był obwód odeski, w tym infrastruktura portowa w tym regionie. Jak powiadomił szef tamtejszych władz Ołeh Kiper, w Odessie wybuchł w wyniku ataku pożar w jednym z budynków. Doszło także do innych zniszczeń infrastruktury. Ucierpiała jedna osoba.

"Niestety, wróg podstępnie zaatakował infrastrukturę portową, Znacznych uszkodzeń zaznał dworzec morski w Odessie, doszło do pożaru w budynku hotelu, który od kilku lat jest zamknięty. Rakiety Oniks zniszczyły magazyny zboża" - przekazały w komunikacie Siły Obrony Południa.