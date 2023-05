Prezydent Ukrainy składa wizytę w Holandii. Wołodymyr Zełenski wygłasza przemówienie w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze. Instytucja w marcu wydała nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. "Tylko w kwietniu Rosjanie popełnili 6139 zbrodni wojennych, w których zginęło 207 cywilów, w tym 11 dzieci" – mówił Zełenski. Rosjanie z kolei przygotowują się do obrony położonego nad Morzem Azowskim okupowanego Mariupola. Czwartek jest 435. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią zbieramy w relacji na żywo z 04.05.2023 r.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, Jan Anthonie Bruijn, marszałek holenderskiego Senatu, a także Vera Bergkamp, przewodnicząca Izby Reprezentantów. / REMKO DE WAAL / PAP/EPA

11:44

"Dziękuję wam za uwagę i szacunek dla Ukrainy, który dziś odczułem. To uwaga i szacunek ludzi, którzy cenią sobie wolność i nie tolerują tyranii, podobnie jak my na Ukrainie" - powiedział Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do narodu holenderskiego wygłoszonym w Hadze. "My się nie boimy - to agresor musi zacząć się bać pełnej siły sprawiedliwości, tylko on powinien odczuwać lęk" - podkreślił ukraiński przywódca.

11:38

"Tylko w kwietniu Rosjanie popełnili 6139 zbrodni wojennych, w których zginęło 207 cywilów, w tym 11 dzieci" - mówił prezydent Ukrainy w Hadze.

11:26

"Tutaj w Hadze chcemy zobaczyć Władimira Putina, który zostanie osądzony za zbrodnie wojenne i wierzę, że tak właśnie się stanie" - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze.

11:10

Philippe Klose, burmistrz Brukseli, przekazał merowi Kijowa dwie nowoczesne karetki pogotowia.

11:06

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest dziś w Holandii. Polityk spotkał się już m.in. z Janem Anthonie Bruijnem, marszałekiem holenderskiego Senatu, a także Verą Bergkamp, przewodniczącą Izby Reprezentantów.