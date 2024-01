Zełenski przekazał, że była to 50. wymiana jeńców od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny. Do domów wróciło w sumie 3035 Ukraińców.

15:41

Do budżetu państwa wpłynęły pierwsze pieniądze przejęte z aktywów skonfiskowanych Rosjanom i ukraińskim kolaborantom objętym sankcjami - oligarsze Olegowi Deripasce, a także okupacyjnym zarządcom obwodów chersońskiego i zaporoskiego - poinformował Witalij Kowal, przewodniczący Fundacji Mienia Państwowego Ukrainy.

Aktywa o wartości ponad 32 mln hrywien, czyli około 3,4 mln zł, zostały przejęte po skonfiskowaniu przedsiębiorstwa Deripaski na Ukrainie, a także pieniędzy należących do kolaborantów i okupacyjnych namiestników w regionach chersońskim i zaporoskim - Wołodymyra Saldo i Dmytro Worony - przekazał Kowal

14:38

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o powrocie kolejnych 207 ukraińskich obywateli z rosyjskiej niewoli.

"Pamiętamy o każdym Ukraińcu w niewoli. O żołnierzach i cywilach. Musimy ich wszystkich sprowadzić. Pracujemy nad tym" - zapewnił Zełenski.

14:00

Być może już dziś Ukraina otrzyma od Stanów Zjednoczonych pierwszą partię precyzyjnie naprowadzanych bomb Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB); to nowy typ uzbrojenia, który pomyślnie przeszedł testy, lecz nie trafił jeszcze na wyposażenie żadnej armii świata - ujawnił portal Politico.

Najnowsza wersja GLSDB została opracowana przez koncerny Boeing i Saab. Są to bomby o zasięgu około 150 km, ważące ponad 100 kg, wyposażone w silnik rakietowy i wystrzeliwane z różnych wyrzutni naziemnych. Amerykańskie siły zbrojne posiadają już podobny rodzaj bomb, lecz jest to uzbrojenie typu powietrze-ziemia.

GLSDB przystosowane do stanowisk naziemnych to nowość. Ukraina będzie pierwszym krajem świata, który otrzyma to uzbrojenie i wykorzysta je w warunkach bojowych - czytamy na łamach serwisu.

12:50

Ukraińskie drony zaatakowały terminal naftowy w Petersburgu. Uszkodzona została instalacja wykorzystywana do produkcji mazutu - informują lokalne władze.

12:07

Rosyjskie siły zbrojne odeszły od werbunku więźniów na krótkoterminową służbę wojskową i wróciły do standardowej rekrutacji jako głównego sposobu pozyskiwania nowego personelu wojskowego - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

12:02

Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie zawieszenia ceł przywozowych i kontyngentów na import z Ukrainy do UE na kolejny rok oraz tymczasowe odstępstwo od przepisów Wspólnej Polityki Rolnej dla unijnych rolników na 2024 rok.

11:30

Porozumienie przywódców na szczycie UE ma kluczowe znaczenie dla naszej wiarygodności, a także zagwarantowania wsparcia Ukrainie broniącej się przed inwazją Rosji - napisał szef Rady Europejskiej Charles Michel w zaproszeniu wystosowanym do członków Rady Europejskiej. Jak przypomniał, na ostatnim posiedzeniu w grudniu 26 przywódców zdecydowanie poparło "wyważony schemat negocjacyjny, który uwzględniał jasny zestaw głównych priorytetów - wsparcie dla Ukrainy, zarządzanie migracją i jej wymiarem zewnętrznym, wsparcie dla Bałkanów Zachodnich oraz reakcję na klęski żywiołowe".

"Ten schemat negocjacyjny przygotowuje grunt pod sfinalizowanie porozumienia w liczbie 27 państw. Zapewnienie porozumienia ma kluczowe znaczenie dla naszej wiarygodności, a także dla naszego zobowiązania do zapewnienia niezachwianego wsparcia Ukrainie. Na nas spoczywa ciężar znalezienia rozwiązania i zrealizowania go. Biorąc pod uwagę okoliczności, skorzystamy również z okazji, aby w dalszym ciągu pilnie zająć się wszystkimi aspektami naszej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Obejmuje to dostawy amunicji zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z marca 2023 roku oraz dostosowanie odpowiednich instrumentów UE w celu szybszego dostarczania pomocy, przy jednoczesnym uzupełnianiu wysiłków dwustronnych" - napisał w liście Michel.



10:58

Odwrócenie się USA od konfliktu na Ukrainie i odcięcie tego kraju od pomocy byłoby strzałem do własnej bramki, który zapisze się w historii - ocenił w tekście na łamach pisma "Foreign Affairs" dyrektor CIA William Burns. Podkreślił też, że to, co USA robią w sprawie Ukrainy, ma bezpośrednie przełożenie na kalkulacje Pekinu wobec Tajwanu.

09:48

Na pograniczu obwodów charkowskiego i ługańskiego na wschodzie Ukrainy trwa spodziewana ofensywa rosyjska; Rosjanie odniosą w niej pewne sukcesy taktyczne, które zapewne nie przerodzą się w postępy o znaczeniu operacyjnym - ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

08:55

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła ostatniej nocy 14 z 20 dronów kamikadze Shahed-136/131 irańskiej produkcji, wystrzelonych przez wojska rosyjskie; Rosjanie zaatakowali też trzema pociskami typu Iskander - poinformowały rano Siły Powietrzne Ukrainy. Wskutek ostrzału ranna została jedna osoba; uszkodzeniu uległo kilka niemieszkalnych budynków.

07:56

Przywódcy państw UE spotkają wieczorem w Brukseli na nieformalnej kolacji; w czwartek rano już w trakcie oficjalnych rozmów podejmą próbę znalezienia kompromisu w sprawie pomocy makrofinansowej dla Ukrainy i rewizji budżetu UE. Przyjęcie tych rozwiązań jest cały czas blokowane przez Węgry.

06:45

Rosyjska armia strąciła ukraińskiego drona nad obwodem pskowskim - przekazało Ministerstwo Obrony Rosji.

05:40

Mimo ogólnego wzrostu tureckiego eksportu produktów podwójnego zastosowania do Rosji w 2023 r., w październiku i listopadzie ubiegłego roku odnotowano gwałtowny spadek. W tym czasie Ankarę odwiedzali wysocy rangą przedstawiciele administracji USA - podał portal Middle East Eye.

Z danych opublikowanych przez Państwowy Turecki Instytut Statystyczny (TUIK) wynika, że w zeszłym roku Turcja zaczęła spowalniać eksport do Rosji części i sprzętu objętych sankcjami. Na przełomie całego 2023 roku był on znacznie wyższy niż w roku poprzednim, jednak dane z października i listopada wskazały na znaczący spadek w porównaniu z rokiem 2022.

05:35

"Jestem optymistą, jeśli chodzi o możliwość porozumienia w sprawie pakietu 50 mld euro na pomoc Ukrainy" - powiedział wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis po spotkaniu Rady ds. Handlu i Technologii USA-UE w Waszyngtonie, odpowiadając na pytanie Polskiej Agencji Prasowej. Zaznaczył jednak, że KE ma alternatywne plany, jeśli to się nie uda.

05:30

Rosyjskie drony szturmowe uderzyły w nocy w cele cywilne w drugim co do wielkości mieście Ukrainy, Charkowie, na północnym wschodzie kraju, wywołując pożar i powodując szkody w infrastrukturze - podały wieczorem miejscowe władze. Ranne zostały trzy osoby.