Pięć osób zginęło, a 36 zostało rannych w wyniku nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów. Sąd w Woroneżu odmówił ukarania działacza Dmitrija Szczerbatiuka grzywną za "zdyskredytowanie armii", ponieważ Federacja Rosyjska nie wypowiedziała wojny. O sprawie poinformował niezależny rosyjski portal 7x7. Horyzontalna Rosja. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował, że z rosyjskiej niewoli do Ukrainy wróciło 45 ukraińskich żołnierzy, w tym obrońcy Azowstalu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył z wizytą do Sofii, stolicy Bułgarii - podała bułgarska telewizja publiczna. Czwartek to 498. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zza naszej wschodniej granicy zbieramy w relacji z 06.07.2023 r.

Ukraińska policja (zdjęcie ilustracyjne) / STEPAN FRANKO / PAP/EPA 16:05 Polscy obywatele nie ucierpieli w ataku rakietowym na Lwów - informuje konsul Tomasz Kowal, kierownik działu polityczno-ekonomicznego w Konsulacie Generalnym RP. Wiadomo jednak, że zginęły dwie parafianki katedry rzymskokatolickiej. Trudno powiedzieć, żeby na terenie Ukrainy ktokolwiek mógł być bezpieczny, bo takie ataki, jak dzisiejszy, mogą się zdarzyć w każdej chwili. Jednoznacznie, zgodnie z rekomendacjami, które można znaleźć na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odradzamy jakiekolwiek podróże do Lwowa i w ogóle na teren Ukrainy - przekazał Kowal. 5 ofiar śmiertelnych i 40 osób rannych, to tragiczny bilans rosyjskiego ataku rakietowego na Lwów. Jednoznacznie, zgodnie z rekomendacjami, które można znaleźć na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odradzamy jakiekolwiek podróże do Lwowa i w ogóle na teren Ukrainy - przekazał Kowal. 5 ofiar śmiertelnych i 40 osób rannych, to tragiczny bilans rosyjskiego ataku rakietowego na Lwów. 15:36 Tematy bezpieczeństwa i obrony stanowiły główną oś rozmów między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Bułgarii Nikołajem Denkowem, jakie odbyły się w Sofii. Ukraiński prezydent przyjechał do Sofii z jednodniową wizytą. 15:29 Amerykański dziennik "New York Times" donosi, że administracja prezydenta USA ma ogłosić dostawę amunicji kasetowej na Ukrainę. 15:21 Byli amerykańscy dyplomaci i oficjele prowadzili nieoficjalne rozmowy z Rosjanami bliskimi Kremlowi oraz z szefem MSZ Siergiejem Ławrowem, by przygotować grunt pod potencjalne negocjacje dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie - podała telewizja NBC News. Do rozmów z Ławrowem miało dojść w kwietniu w Nowym Jorku "za wiedzą, lecz nie z polecenia" administracji USA. 15:15 Rosja znajduje się na krawędzi wojny domowej, do sprowokowania której wystarczy mały wewnętrzny spór - powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Times" Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). 15:09 Ukraina dogoniła Rosję pod względem liczby czołgów - pisze Bloomberg, powołując się na dane Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii i bloga Oryx. Obie strony konfliktu mają mieć do dyspozycji ok. 1,5 tys. maszyn. Zobacz również: Bloomberg: Ukraina dogoniła Rosję w liczbie posiadanych czołgów 15:02 Trzech cywilów zostało rannych podczas rosyjskiego ostrzału Chersonia w południowej Ukrainie - poinformował gubernator obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin. Telegram 14:55 Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował, że z rosyjskiej niewoli do Ukrainy wróciło 45 ukraińskich żołnierzy, w tym obrońcy Azowstalu. Telegram Rosyjski resort obrony również poinformował, że do Rosji wróciło 45 rosyjskich żołnierzy. 14:46 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Sofii z premierem Bułgarii Nikołajem Denkowem. "Głównym tematem naszych rozmów jest oczywiście bezpieczeństwo naszych krajów i Europy, wsparcie i współpraca obronna. Podstawowym priorytetem jest energia i wzmacnianie naszej jedności w Europie" - poinformował ukraiński przywódca. 14:39 Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów. Według najnowszych danych, przekazanych przez Państwową Służbę Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, życie straciło 5 osób, a 36 zostało rannych. Szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki poinformował, że spod gruzów zniszczonego budynku mieszkalnego wydobyto ciało kobiety. Telegram 14:32 Mieszkaniec rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego zginął w wyniku ostrzału Sił Zbrojnych Ukrainy - poinformował gubernator Wiaczesław Gładkow. 14:24 Skutki "buntu Prigożina" mogą być dewastujące dla rosyjskiego reżimu - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. 14:16 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Turcji, by spotkać się z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem przed szczytem NATO, który odbędzie się w Wilnie w dniach 11-12 lipca. O wizycie ukraińskiego przywódcy poinformowała turecka gazeta "Sabah". Do wizyty ma dojść jutro. 14:10 Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołaj Patruszew nazwał bunt Grupy Wagnera "zdradą" i powiedział, że z powodu tych działań Rosja "znalazła się na skraju konfliktu wewnętrznego". 14:02 Dlaczego Niemcy chcą dostarczać myśliwce arabskim dyktaturom, ale nie Ukrainie? - pyta portal dziennika "Bild". Rząd odmawia stworzenia programu szkoleniowego dla ukraińskich pilotów, o ewentualnych dostawach samolotów nie wspominając. Za to "wywiera presję" na eksport myśliwców do Arabii Saudyjskiej - twierdzi gazeta. 13:55 Według najnowszych danych, przekazanych przez portal RBK-Ukraina, w wyniku nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów zginęły cztery osoby, a 40 zostało rannych (wcześniej informowano o 37 rannych). Akcja ratunkowa trwa. 13:47 Portugalska firma Tekever rozpoczęła wytwarzanie dronów bojowych dla Sił Zbrojnych Ukrainy - podały lizbońskie media, dodając, że za produkcją urządzeń nie stoi rząd Portugalii Antonio Costy. 13:40 Siły rosyjskie przeprowadziły minionej nocy atak rakietowy na cele cywilne we Lwowie, w efekcie czego zginęły 4 osoby, a 37 zostało rannych. Do ataku odniosło się Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, które nazwało je "ciosem w punkty tymczasowego rozmieszczenia Sił Zbrojnych Ukrainy i zagranicznych najemników". 13:30 Sąd w Woroneżu odmówił ukarania działacza Dmitrija Szczerbatiuka grzywną za "zdyskredytowanie armii", ponieważ Federacja Rosyjska nie wypowiedziała wojny. O sprawie poinformował niezależny rosyjski portal 7x7. Horyzontalna Rosja. Powodem wszczęcia postępowania wobec działacza była pikieta, na której stał z plakatem "Stop Wojnie". Policja twierdziła, że udzielono mu pouczenia, ale mężczyzna nie reagował i kontynuował swój protest. Uzasadniając swój wyrok, sędzia uznała, że wniosek policji dotyczący "zdyskredytowania armii" przez obywatela Woroneża opierał się wyłącznie na ich przypuszczeniach. Odniosła się do faktu, że w Rosji "stanu wojennego nie ogłoszono". 13:22 Wielka Brytania zniosła sankcje wobec byłego wiceprezesa Sbierbanku Lwa Chasisa - poinformował portal RBC, powołując się na komunikat opublikowany na stronie internetowej brytyjskiego rządu. Chasis został wpisany na listę sankcyjną w marcu 2022. Z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę zdecydował się zrezygnować z posady w Sbierbanku; z tego samego powodu opuścił też Rosję. 13:15 Rosyjski szantaż atomowy wymierzony w państwa zachodnie osiąga częściowe sukcesy. Kreml nie chce jednak żadnego wypadku nuklearnego - ocenił były estoński dyplomata i ekspert ds. bezpieczeństwa Rainer Saks. 13:07 Pięciu cywilów w obwodzie chersońskim zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału od początku dnia - poinformował gubernator obwodu Ołeksandr Prokudin. 12:59 Rosyjscy okupanci ściągają do okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej na południu Ukrainy niedoświadczonych i niekompetentnych pracowników. Co gorsza, takie osoby są tam powoływane na kierownicze stanowiska - ostrzegł ukraiński państwowy koncern energetyczny Enerhoatom. 12:50 Rosyjskie MSZ poinformowało, że od 1 października br. cofnięta zostanie zgoda na działalność Konsulatu Generalnego Finlandii w Petersburgu. To - zdaniem resortu - odpowiedź na "konfrontacyjne działania fińskich władz". W odpowiedzi na wydalenie z Finlandii dziewięciu rosyjskich dyplomatów, rosyjski MSZ zapowiedział wydalenie dziewięciu pracowników ambasady Finlandii w Moskwie i Konsulatu Generalnego w Petersburgu. 12:44 Szef komisji spraw zagranicznych niemieckiego Bundestagu Michael Roth uważa, że pomimo trwającej wojny z Rosją można przyjąć do NATO część Ukrainy kontrolowaną przez władze w Kijowie. Propozycja spotkała się z ostrą krytyką ze strony polityków SPD, czyli partii Rotha - pisze portal tygodnika 'Spiegel". 12:37 Lwowska Obwodowa Administracja Wojskowa poinformowała, że ofiary śmiertelne nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów to 32-letnia Anastazja, jej 60-letnia matka Mirosława, 35-letni Michaił i 62-letnia Irina. Ponadto 37 osób zostało rannych. 12:27 Państwo musi pokazać, że jest sprawne i funkcjonuje, a z perspektywy Rosjan - niestety - najlepiej pokazać to niszcząc obiekty w Ukrainie. Brzmi to strasznie, ale taka jest właśnie Rosja - mówił w internetowym Radiu RMF24 Maciej Milczanowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym, który był gościem Tomasza Terlikowskiego. "Atak na Lwów ma pokazać, że Ukraina jest w zasięgu instalacji militarnych Rosji" "Atak na Lwów ma pokazać, że Ukraina jest w zasięgu instalacji militarnych Rosji" 12:19 Kreml nadal wykazuje zaniepokojenie ryzykiem zbrojnego buntu w Rosji po rebelii najemniczej Grupy Wagnera i jej szefa Jewgienija Prigożyna z 23-24 czerwca - informuje w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Zobacz również: ISW: Kreml obawia się kolejnego puczu 12:10 Po zakończeniu wojny Ukraina zrezygnuje z poboru w takiej formie, w jakiej obowiązywał wcześniej - powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal. "Podstawą naszej obrony będzie armia zawodowa. Jednocześnie zostaną utworzone dwa komponenty rezerwowe. Wszyscy podlegający służbie wojskowej będą stale przechodzić obowiązkowe ćwiczenia w niektórych specjalnościach wojskowych" - napisał na Telegramie. 12:01 Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że rosyjskie władze "nie śledzą ruchów Jewgienija Prigożyna". 11:55 Wyjazd szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna na Białoruś był jednym z warunków negocjacji w celu zakończenia buntu - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wcześniej Alaksandr Łukaszenka poinformował, że na Białorusi nie ma ani Prigożyna, ani najemników Grupy Wagnera. Zobacz również: Łukaszenka ujawnił, gdzie obecnie jest Prigożyn i wagnerowcy 11:47 Ukraińska policja otrzymała informację, że podczas nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów zamkniętych było co najmniej 10 schronów. Wszczęto w tej sprawie postępowanie karne. 11:41 Raiffeisen Bank International odkłada wyjście z Rosji, ponieważ Austria ma nadzieję na szybkie zakończenie wojny w Ukrainie - donosi agencja Reutersa. 11:34 Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował, że w mieście została ogłoszona dwudniowa żałoba w związku z nocnym atakiem sił rosyjskich, w którym zginęły co najmniej cztery osoby, a 37 zostało rannych. 11:27 Rosjanie uchylający się od poboru nie będą mogły zdać egzaminu na prawo jazdy. Przepis wejdzie w życie 11 lipca - poinformowała agencja RIA Nowosti. 11:21 Szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki powiedział, że w pobliżu budynku mieszkalnego, który został zniszczony podczas nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów, znajdował się schron, ale w momencie ataku znajdowało się tam zaledwie pięć osób. Schron jest w dobrym stanie i był otwarty w momencie ataku. Ale z całego domu było tam tylko pięć osób. Szkoda - stwierdził. 11:15 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Sofii - podała bułgarska telewizja publiczna. Wizyta odbywa się na zaproszenie rządu Bułgarii, ale ukraiński przywódca spotka się również z raczej niechętnym Ukrainie prezydentem Bułgarii Rumenem Radewem. 11:07 Powiedzmy Brukseli: zakaz importu mrożonej maliny z Ukrainy to jest priorytet. Ta decyzja musi być wydana jak najszybciej - mówił wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Zwrócił uwagę, że tylko w od stycznia do kwietnia br. import ukraińskich malin do Polski wzrósł do ponad 7 tys. ton. 11:03 Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa twierdzi, że protestujący we Francji rzekomo używają broni, którą kraje zachodnie dostarczyły Ukrainie. W lipcu 2022 roku Europol poinformował, że grupy przestępcze, a także uchodźcy, przemycają broń z Ukrainy. 10:56 Dwie rosyjskie korwety, Gromkij i Sowriemiennyj, zawinęły do portu w Szanghaju we wschodnich Chinach, gdzie wezmą udział w ćwiczeniach. Na przełomie czerwca i lipca obie jednostki przepłynęły w okolicach Tajwanu i Japonii, budząc niepokój władz obu państw - pisze agencja Reutera. 10:44 Według najnowszych danych Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, w wyniku nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów zginęły cztery osoby, a 37 zostało rannych. Telegram 10:38 18 żołnierzy batalionu "Ajdar" stanie przed sądem wojskowym w Rostowie nad Donem. Proces ma ruszyć 7 lipca. 10:31 Prezydent Andrzej Duda jest dobrze przygotowany do szczytu NATO w Wilnie - zapewnił w TVP Info szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Będzie to kluczowa konferencja w tym sezonie politycznym - ocenił. 10:25 Pierwsza w Polsce teatralna scena ukraińska zostanie dziś otwarta w przestrzeniach Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu. Będzie stałym miejscem prezentacji dla Ukraińców i wszystkich zainteresowanych ukraińskim językiem i kulturą. 10:20 Rosyjska ambasada w Niemczech "stanowczo zalecała", aby obywatele rosyjscy powstrzymali się od ściągania samochodów z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi do Niemiec ze względu na rosnącą liczbę konfiskat. Ze względu na sankcje niemieckie służby celne traktują wjazd prywatnym samochodem z Rosji do Niemiec jako podstawę do zatrzymania pojazdu. 10:14 W ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków zginęło w całej Ukrainie sześć osób cywilnych, a około 50 zostało rannych - podał portal Ukrainska Prawda na podstawie informacji z obwodowych administracji wojskowych z całego kraju. Cztery osoby poniosły śmierć w nocnym ostrzale rakietowym Lwowa, a 34 zostały ranne. W obwodzie chersońskim na południu Ukrainy w wyniku rosyjskiej agresji zginęły dwie osoby. W tym obwodzie odnotowano 10 rannych, w tym dziecko. 10:08 Nocny atak sił rosyjskich na Lwów pokazuje, że Ukraina potrzebuje więcej obrony powietrznej i konieczne jest wdrożenie mechanizmów karania państw trzecich za eksport do Rosji ważnych komponentów do produkcji rakiet - napisał na Telegramie szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. "Potrzebne są mechanizmy karania państw za reeksport do Federacji Rosyjskiej ważnych komponentów do produkcji rakiet" - stwierdził najbliższy współpracownik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Telegram Według Andrija Jermaka Władimir Putin obawia się możliwości udzielenia gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie przez Zachód i przyłączenia Ukrainy do NATO. "NATO to gwarancja tego, że Putin będzie się bał" - napisał szef kancelarii prezydenta. "Zaproszenie naszego kraju do NATO wraz ze wzmocnieniem zdolności obronnych pozwoli nam pokonać Rosjan. Członkostwo w NATO zagwarantuje bezpieczeństwo w Europie na wiele lat. Bez tego reżim rosyjski, jeśli zachowa on swoją integralność, będzie w stanie kontynuować terror powietrzny" - uważa Jermak. Podkreślił on w swoim wpisie, że nie ma gwarancji, iż podczas rosyjskich ataków któryś z pocisków przypadkowo nie trafi w terytorium sąsiednich państw. Podsumował, że decyzja o przyjęciu Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego byłaby historyczna i zmieniłaby Europę oraz pomogła w zachowaniu pokoju na świecie poprzez wzmocnienie architektury bezpieczeństwa. 10:02 Ciężar odpierania ukraińskiej kontrofensywy ponoszą formacje wojskowe ściągane z całej Rosji, co podkreśla do jakiego stopnia wojna zaburzyła ustaloną strategię obronną tego kraju - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy silnie umocnionych linii broni 58. Armia Ogólnowojskowa, która zwykle zabezpiecza niestabilny rosyjski region Kaukazu, a w okolicach Wełykiej Nowosiłki front utrzymują 5. Armia Ogólnowojskowa i piechota morska, które rutynowo stacjonują 7000 km dalej jako równowaga dla potęgi Chin. Z kolei wokół Bachmutu na wschodzie Ukrainy obrona jest obecnie w dużej mierze tworzona przez pułki powietrznodesantowe stacjonujące zwykle w zachodniej Rosji, które zwykle działają jako elitarne siły szybkiego reagowania w przypadku napięć z NATO. "Sposób, w jaki Rosja akceptuje ryzyko w całej Eurazji, podkreśla, jak wojna zaburzyła ustaloną strategię narodową Rosji" - uważa brytyjski resort obrony. 09:56 Podczas nocnego ataku rakietowego na Lwów zniszczona została jedna z podstacji elektrycznych, przez co bez prądu jest ok. 150 osób - poinformowała agencja UNIAN. 09:49 Dlaczego to Lwów został minionej nocy zaatakowany pociskami rakietowymi Kalibr? Mówi się, że Rosjanie uderzyli w nasze miasto, bo leży daleko na zachodzie kraju, więc ma słabszą obronę powietrzną - powiedział PAP lwowski dziennikarz Wołodymyr Pawliw. W porównaniu z miastami znajdującymi się bliżej frontu i ze stolicą, we Lwowie brakuje jednostek obrony powietrznej - dodał dziennikarz. Usłyszałem w nocy wybuch, około trzeciej. Rano zadzwoniła znajoma i powiedziała, że "uderzyło" w dom mojego znajomego. To koło uczelni wojskowej. Zadzwoniłem do niego, on potwierdził, ale nic mu się nie stało - powiedział Wołodymyr Pawliw. 09:43 Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej poinformował, że wraz z Federalną Służbą Bezpieczeństwa zidentyfikował "zwolennika radykalnych poglądów" w obwodzie tiumeńskim, który na zlecenie Ukrainy rzekomo przygotowywał atak terrorystyczny. 09:36 Kanały na Telegramie powiązane z rosyjskimi władzami publikują zdjęcia szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna w perukach i różnych przebraniach. Telegram 09:30 Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow powiedział w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Times", że zagrożenie atakiem na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej zmalało. 09:24 Ukraińskie gesty w sprawie rzezi wołyńskiej na pewno są potrzebne, bo sprawa ta wciąż jest niezabliźnioną raną - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Szymon Szynkowski vel Sęk. Minister ds. UE pytany o to, czy w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej Ukraińcy powinni przeprosić, odpowiedział, że "na pewno gesty w tej sprawie są potrzebne, bo ta sprawa ciągle jest wielką niezabliźnioną raną". Dodał jednak, że na konkrety trzeba poczekać do 11 lipca. Zobacz również: Szynkowski vel Sęk: Tusk próbuje upolitycznić sprawę migracji zarobkowej, która jest potrzebą rynku 09:17 190 osób próbowało w środę nielegalnie przekroczyć granicę białorusko-polską i dostać się do Polski. 28 osób zawróciło na Białoruś - podsumowała w codziennym raporcie z ostatniej dobry straż graniczna. 09:11 W tej chwili mamy cztery osoby zabite. Do tego czasu 33 mieszkańców poprosiło o pomoc medyczną. 13 z nich zostało hospitalizowanych. Są skomplikowane przypadki. Służby ratownicze kontynuują akcję. Pod gruzami może być jeszcze kilka osób - oświadczył w rozmowie z PAP mer Lwowa Andrij Sadowy po nocnym ataku sił rosyjskich na miasto. Według szefa Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksyma Kozyckiego, liczba rannych wzrosła do 34. Jest to jeden z największych ataków na cywilną infrastrukturę Lwowa od początku tej wojny. Rosjanie zaatakowali, bo ich celem jest zabijanie cywilów. 35 budynków zostało uszkodzonych. Są to między innymi szkoły i akademiki Politechniki Lwowskiej - poinformował Sadowy. Do akcji ratowniczej władze miejskie zaangażowały wszystkie służby. W wyniku rosyjskiego uderzenia rakietowego wiele osób straciło mieszkania. Teraz zapewniamy ludziom miejsce do tymczasowego zamieszkania. 60 mieszkań zostało poważnie uszkodzonych. Dostarczamy też gorące posiłki. Wszystkie służby działają na pełnych obrotach - powiedział mer. Lwów został zaatakowany Kalibrami. Oczywiście, zadziałała obrona powietrzna, ale niestety liczba tych systemów jest niewystarczająca, dlatego giną ludzie - podkreślił Sadowy. 09:06 Na początku lipca rozpoczęto rozbiórkę trzech obozów do szkolenia sił rosyjskich, znajdujących się na poligonach wojskowych na Białorusi - poinformowała białoruska redakcja Radia Swoboda na podstawie analizy zdjęć satelitarnych wykonanych przez Planet Labs. Mowa o poligonach w obwodzie witebskim, pod Osipowiczami i pod Baranowiczami. Według jednej z wersji, zdecydowano się zlikwidować obozy, bo Rosja ma już wystarczająco dużo środków, by szkolić zmobilizowanych na swoim terytorium. 09:00 Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało, że trzy rosyjskie myśliwce przeprowadziły "niebezpieczne manewry" podczas przechwytywania amerykańskich dronów MQ-9 Reaper w północno-wschodniej Syrii. 08:52 Wskutek nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów zniszczona została duża część budynku mieszkalnego w mieście, co widać na nagraniach zamieszczanych w mediach przez władze Ukrainy. Zginęły co najmniej cztery osoby. "Lwów. Konsekwencje nocnego ataku rosyjskich terrorystów. Niestety, są ranni i zabici" - napisał na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, publikując nagranie z miejsca zdarzenia. Na filmie widać zniszczone górne kondygnacje budynku i samochody. Zarówno budynek, jak i pojazdy są pokryte pyłem. Na nagraniu widać także pracujących ratowników, którzy przeszukują gruzy. Ukraiński przywódca zapowiedział, że "wróg dostanie odczuwalną odpowiedź" na swoje działania. 08:45 W środę z Ukrainy do Polski odprawiono 32,1 tys. osób. Z Polski na Ukrainę wyjechało 32,7 tys. osób - podała straż graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę - SG zanotowała ponad 13 mln 309 tys. wjazdów do Polski i 11 mln 481 tys. wyjazdów na Ukrainę. 08:39 Liczba rannych w wyniku nocnego ataku rakietowego sił rosyjskich na Lwów wzrosła do 34 - przekazał rano w mediach społecznościowych szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki, dodając, ze uszkodzonych zostało ok. 30 domów i ponad 50 samochodów. Wcześniej informowano o dziewięciu rannych i czterech ofiarach śmiertelnych. "Potwierdzono śmierć czterech osób. W czasie ostrzału wszyscy przebywali w domu" - oświadczył szef władz obwodowych. Rakiety spadły nie tylko na samo miasto Lwów, ale także na wsie w obwodzie lwowskim. Jak dotąd, nie odnotowano jednak ofiar poza miastem. Trwa akcja ratunkowa. 08:33 W nocy z wtorku na środę Kreml poinformował, że Władimir Putin odbył robocze spotkanie z premierem Michaiłem Miszustinem, który przygotował dla prezydenta Rosji raport o rosyjskich "sukcesach" gospodarczych - obecnych i przyszłych. W raporcie wspomniano, że gospodarka "pewnie się odbudowuje" i "rośnie". 08:27 W Rosji odbyły się ćwiczenia "zapewniające stabilne funkcjonowanie Internetu w przypadku jego wyłączenia z zewnątrz" - poinformował portal RBK, powołując się na dwa źródła z rynku telekomunikacyjnego. 08:21 Zniszczyliśmy siedem z dziesięciu pocisków manewrujących Kalibr, którymi Rosjanie minionej nocy ostrzelali Lwów - poinformowały w mediach społecznościowych Siły Powietrzne Ukrainy. "Około godziny 1:00 w nocy wróg rozpoczął uderzenie z Morza Czarnego. Z okrętów nawodnych i podwodnych wystrzelono pociski manewrujące Kalibr" - czytamy w podsumowaniu opublikowanym przez Siły Powietrzne Ukrainy na Telegramie. Telegram "Niestety, pociski trafiły w obiekty cywilne w mieście Lwowie" - poinformowało ukraińskie wojsko. Jak przekazały Siły Powietrzne, pociski rakietowe wpierw zostały skierowane na północ Ukrainy, a następnie nagle zmieniły kurs na zachód kraju. 08:00 Human Rights Watch (HRW), organizacja broniąca praw człowieka, oświadczyła w opublikowanym raporcie, że Rosja i Ukraina powinny zrezygnować z używania amunicji kasetowej, a Stany Zjednoczone "nie powinny dostarczać jej żadnemu państwu". Od początku inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 obie strony sięgnęły już po ten rodzaj amunicji - twierdzi HRW. Rząd Ukrainy stara się przekonać władze USA do przekazania zapasów amunicji kasetowej, a zdaniem amerykańskiej stacji CBS decyzja w tej sprawie może zapaść jeszcze w tym tygodniu. Amunicja kasetowa może być wystrzeliwana z dział i wyrzutni rakietowych albo zrzucana z samolotów. Pojedynczy pocisk zawiera setki małych bomb, które mogą razić rozproszone na dużych obszarach. Ta cecha powoduje, że ofiarami stają się nie tylko żołnierze, ale przede wszystkim cywile. Amunicja kasetowa pozostawia również wiele niewybuchów. Ponad 120 państw podpisało w 2008 roku międzynarodową konwencję zakazującą użycia amunicji kasetowej. Jednak zarówno Rosja, jak Ukraina i USA nie przystąpiły do tego porozumienia. Wysoki rangą urzędnik Pentagonu przyznał w ubiegłym miesiącu, że amunicja kasetowa byłaby bardzo użyteczna podczas ukraińskiej kontrofensywy, jednak zastrzeżenia sojuszników i opinie niektórych członków Kongresu USA spowodowały, że nie jest ona Ukrainie dostarczana. Jak twierdzi HRW, opierając się na zeznaniach ponad 100 świadków, siły ukraińskie użyły amunicji kasetowej w 2022 roku podczas walk toczących się na wschodzie kraju, w rejonie Iziumu. W rezultacie zginęło co najmniej 8 cywilów, a nie mniej niż 15 zostało rannych. Wcześniej HRW informowała o licznych przypadkach wykorzystania przez Rosję amunicji kasetowej na Ukrainie, co spowodowało śmieć dziesiątek ludzi. "Amunicja kasetowa używana przez obie strony wciąż zabija cywilów i będzie odbierać im życie przez wiele lat" - oświadczyła Mary Wareham z HRW. "Obie strony powinny natychmiast zaprzestać jej używania i nigdy już po nią nie sięgać" - dodała. 07:53 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabrał głos po nocnym rosyjskim ataku rakietowym na Lwów. "Skutki nocnego uderzenia rosyjskich terrorystów. Niestety są ranni i zabici. Wyrazy współczucia bliskim. Z pewnością wróg otrzyma odpowiedź. Odczuwalną" - powiedział prezydent na Telegramie. Zełenski opublikował na Twitterze krótkie nagranie wideo, na którym widać skutki rosyjskiego ostrzału. 07:41 Kyiv Independent opublikował zdjęcia z akcji ratunkowej po rosyjskim ostrzale Lwowa. 07:15 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabrał głos po nocnym rosyjskim ataku rakietowym na Lwów. "Skutki nocnego uderzenia rosyjskich terrorystów. Niestety są ranni i zabici. Wyrazy współczucia bliskim. Z pewnością wróg otrzyma odpowiedź. Odczuwalną" - zapewnił prezydent na Telegramie. Telegram 06:57 Liczba ofiar rosyjskiego ataku na Lwów wzrosła do czterech. "W rezultacie rosyjskiego ostrzału rakietowego uszkodzony jest blok mieszkalny. Zniszczone zostały drugie i trzecie piętro w dwóch klatkach schodowych. Po ostrzale rakietowym we Lwowie (...) na godz. 7.00 (godz. 6.00 w Polsce) zginęły cztery osoby, dziewięć zostało rannych. Pracownicy Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych uratowali siedmiu ludzi, ewakuowano 64" - napisał Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko na Telegramie. 06:31 Niezależny białoruski portal Nexta opublikował krótkie nagranie wideo, na którym widać efekt rosyjskiego nocnego ataku na Lwów. 06:20 Kyiv Independent: Rosjanie ostrzelali obwód sumski 279 razy w trakcie minionej doby. 05:56 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał w wywiadzie dla CNN, że chciał, aby kontrofensywa jego wojsk rozpoczęła się "znacznie wcześniej", żeby uprzedzić rosyjską obronę. Potrzebował jednak do tego większej ilości broni. Zełenski powiedział, że ukraińska kontrofensywa została "spowolniona" przez umocnioną rosyjską obronę. Dodał, że żałuje, iż dostawy broni z Zachodu nie pozwoliły na rozpoczęcie działań zbrojnych "znacznie wcześniej". "Chcieliśmy rozpocząć naszą kontrofensywę wcześniej, ale potrzebowaliśmy do tego większej ilości broni" - przyznał Zełenski w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNN. "Jeśli będzie się ona rozwijała wolniej, to większa część Ukrainy zostanie zaminowana. Dajemy naszemu wrogowi czas na rozmieszczenie min i przygotowanie linii obrony. Na niektórych kierunkach frontu nie możemy nawet myśleć o przeprowadzeniu kontrofensywy, ponieważ nie mamy odpowiedniej ilości broni" - dodał Zełenski. Prezydent Ukrainy podziękował także wszystkim sojusznikom za wsparcie zbrojne i humanitarne. 05:46 W nocy z środy na czwartek w całej Ukrainie ogłoszono alarm lotniczy - podały ukraińskie media. Istnieje zagrożenie atakiem pociskami manewrującymi Kalibr. Na początku alarm powietrzny ogłoszono w obwodach kijowskim, sumskim, połtawskim, żytomierskim, czernihowskim, winnickim, czerkaskim i charkowskim. Następnie rozszerzono go na wszystkie regiony centralne oraz zachodnie Ukrainy. Później alarmem został objęty cały kraj. Siły zbrojne Ukrainy ostrzegają ponadto przed atakiem pociskami manewrującymi Kalibr. Jak zauważono, kilka pocisków miało lecieć na północ znad Morza Czarnego. 05:30 Trzy osoby nie żyją, a co najmniej cztery zostały ranne w wyniku nocnego ostrzału rakietowego na blok mieszkalny we Lwowie. Jedna z osób poszkodowanych w stanie ciężkim została przewieziona karetką do szpitala. Zobacz również: Nocny atak rakietowy na Lwów. 5 osób nie żyje, 36 jest rannych >>>NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZE ŚRODY ZNAJDZIECIE TUTAJ<<<