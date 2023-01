Wiosna i początek lata będą decydującym okresem w wojnie; jeśli zapowiadana na ten czas wielka ofensywa wroga zakończy się jego klęską, będzie to oznaczało upadek Rosji i Putina - ocenił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki. Od początku napaści na Ukrainę liczba rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ranni, wynosi 180-188 tysięcy - informują brytyjskie media, powołując się na zachodnie źródła wojskowe. Z komunikatu ukraińskiego sztabu generalnego można wywnioskować, że rosyjskie wojska podjęły próbę okrążenia Bachmutu i odcięcia miasta od źródeł zapatrzenia. Poniedziałek jest 334. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy dla was w naszej relacji dnia. Informacje są w niej aktualizowane na bieżąco.

Zniszczony most w Bachmucie / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

14:23

Węgry odblokowały kluczowy pakiet wsparcia na uzbrojenie Ukrainy - dowiedziała się nieoficjalnie korespondentka RMF FM w Brukseli. Chodzi o pół miliarda euro, z którego kraje UE od początku wojny finansują sprzęt wojskowy wysyłany na Ukrainę. W ubiegłym tygodniu Budapeszt zablokował te pieniądze, jak również finansowanie misji szkolenia wojsk ukraińskich.

14:19

Na Ukrainie zapadł pierwszy wyrok za organizację pseudoreferendum w sprawie przyłączenia niektórych regionów do Rosji - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Postępowanie wszczęto przeciwko mieszkańcowi jednego z okręgów w obwodzie chersońskim, który był członkiem tzw. komisji wyborczej. Po odbiciu terenu przez wojsko ukraińskie kolaborant został zatrzymany.

Mężczyzna został skazany na 5 lat więzienia, a przez 10 lat nie będzie mógł zajmować stanowisk w rządzie czy podejmować działalności związanej z wyborami.

14:11

W debacie dotyczącej ewentualnych dostaw dla Ukrainy czołgów Leopard minister obrony Niemiec Boris Pistorius zaapelował o cierpliwość potrzebną do podjęcia decyzji. Podkreślił, że zapada ona w Urzędzie Kanclerskim - informuje portal Tagesschau.

Szefowa MSZ Annalena Baerbock dała w niedzielę do zrozumienia, że Niemcy nie będą blokować dostaw czołgów Leopard z innych krajów.

Minister Pistorius bronił procesu podejmowania decyzji przez kanclerza Olafa Scholza. "To nie tylko kwestia dostarczenia lub niedostarczenia tych czołgów, ale też rozważenia konsekwencji niepodjęcia działań, ale także działania" - wyjaśniał w niedzielę wieczorem w programie ARD "Anne Will".

Jako "kraj Leopardów" Niemcy ponoszą szczególną odpowiedzialność, "której muszą sprostać" - przyznał Pistorius. Leopard to ciężka broń, która może być użyta również do celów ofensywnych i dlatego trzeba "bardzo dokładnie przemyśleć, jeśli chce się jej użyć" - dodał. Zdaniem Pistoriusa, w interesie Niemiec i Europy leży, aby zrobić to ostrożnie i z rozwagą, a "nie w pośpiechu lub lekkomyślnie".

14:10

Okupanci opracowali plan, który przewiduje rusyfikację dzieci i młodzieży na podbitych przez Moskwę terenach południowej Ukrainy; na zrealizowanie tego zadania wróg chce poświęcić 10 lat - powiadomił w poniedziałek portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, stworzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.

Swoją "pracę" Rosjanie rozpoczęli od zbadania nastrojów mieszkańców okupowanych części obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Gdy okazało się, że młodzież nie popiera tam Rosji, postanowiono wzmocnić działania indoktrynacyjne i propagandowe. Kluczową rolę w tym procederze mają odgrywać różne organizacje młodzieżowe, w tym paramilitarne. Niektóre z nich przypominają Hitlerjugend z czasów nazistowskich Niemiec, inne natomiast sowiecki Komunistyczny Związek Młodzieży (Komsomoł) - czytamy w serwisie.

13:49

Siły ukraińskie przeprowadziły w sobotę atak na zakłady mechaniczne w okupowanym przez Rosjan mieście Kadijewka w obwodzie ługańskim. Budynek miał być zajmowany przez odziały Czeczenów, tzw. kadyrowców.

Źródła rosyjskie przekazały, że do ataku doszło w sobotę około godziny 23:00 czasu lokalnego.

Zgodnie z informacjami przedstawicieli tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, którzy wchodzą w skład Wspólnego Centrum Kontroli i Koordynacji do spraw przestrzegania porozumień pokojowych z Mińska (JCCC), w budynek uderzyło sześć rakiet wystrzelonych z lekkich wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet HIMARS.

Centrum Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy przekazało w serwisie Telegram, że budynek był wykorzystywany przez czeczeńskich bojowników dowodzonych przez prokremlowskiego przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa.

13:46

Łotwa także obniży poziom stosunków dyplomatycznych z Rosją. Od 24 lutego w nadbałtyckim kraju nie będzie rosyjskiego ambasadora.

Szef MSZ Łotwy Edgars Rinkevics podkreślił, że władze podjęły ten krok na znak solidarności z Estonią.

13:44

Negocjacje w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku - powiedział szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

Żadne gry i wąskie interesy polityczne nie powinny stać na przeszkodzie - stwierdził.

13:41

W Łymanie nadal dochodzi do ostrzałów rosyjskich, znaczna część miasta jest zrujnowana, ale od czasu wyzwolenia spod okupacji jesienią 2022 roku wróciło tam około 3 tys. mieszkańców - relacjonuje BBC w reportażu z miasta leżącego dziś 25 km od linii frontu.

W zniszczonym przez Rosjan Łymanie w obwodzie donieckim mieszka obecnie 13 tys. mieszkańców, w tym około 700 dzieci, w ryzykownych okolicznościach i w wyczerpujących warunkach zimy - relacjonuje BBC w materiale opublikowanym w niedzielę wieczorem. W mieście w większości przywrócono dostawy elektryczności, ale nie ma bieżącej wody i centralnego ogrzewania. Otwarto część sklepów, rozpoczęto wypłacanie emerytur. Organizacje państwowe i pozarządowe zaopatrują mieszkańców w kuchnie opalane drzewem i drewno. Codziennie przywożone są darmowe posiłki.

Łyman był ważnym węzłem kolejowym. Teraz - jak relacjonuje BBC - z tras kolejowych przebiegających przez centrum pozostała masa splątanych kabli i zablokowanych torów. Front przebiega około 25 km na wschód od miasta. Co kilka minut słychać odgłosy ognia artyleryjskiego. Jeden z mieszkańców, Ołeksandr, powiedział reporterowi BBC, że rankiem pocisk rakietowy uderzył w piątą kondygnację jego bloku. Ołeksandr mieszka dwa piętra wyżej. Jest jedynym lokatorem domu, stojącego na obrzeżach miasta.

13:26

Norweskie władze aresztowały obywatela Rosji Andrieja Miedwiediewa, byłego dowódcę oddziału w związanej z Kremlem prywatnej firmie wojskowej tzw. grupie Wagnera, który w połowie stycznia przedostał się nielegalnie przez granicę do Norwegii. Mężczyzna wystąpił wcześniej o azyl.

Informację o aresztowaniu Miedwiediewa potwierdził w poniedziałek norweskiemu nadawcy publicznemu NRK Jon Andreas Johansen z norweskiej policji. Podstawą decyzji jest "naruszenie ustawy o cudzoziemcach". Mężczyźnie grozi wydalenie z Norwegii.



13:17

Rosja obniża rangę stosunków dyplomatycznych z Estonią - z Moskwy zniknie ambasador z Tallina, zamiast tego będzie chargé d'affaires.

Rosyjska dyplomacja przekonuje, że to reakcja na niedawne cięcia kadrowe w rosyjskiej ambasadę w Tallinie. Stwierdzono także, że Estonia "celowo niszczy" stosunki z Rosją.

12:49

"Powiem ironicznie - łaskawcy" - w ten sposób w Rozmowie w południe w RMF FM słowa Annaleny Baerbock skomentował Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Minister spraw zagranicznych Niemiec, zapytana w niedzielnym wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI o sytuację, gdyby Polska zdecydowała się na wysłanie na Ukrainę swoich czołgów Leopard 2 bez zgody Niemiec, stwierdziła: "Na razie pytanie takie nie zostało nam zadane, ale gdyby nas o to zapytano, nie stanęlibyśmy na przeszkodzie".

12:48

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pytany w poniedziałek, czy prezydent Rosji Władimir Putin będzie ubiegał się o reelekcję w 2024 roku, stwierdził, że w tej sprawie nie podjęto jeszcze żadnej decyzji. Pierwszą turę wyborów prezydenckich zaplanowano na 17 marca.

12:44

Szef dyplomacji UE Josep Borrell wyznał, że ma nadzieję, że podczas poniedziałkowego spotkania ministrów spraw zagranicznych w Brukseli państwa członkowskie zatwierdzą kolejną transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy w wysokości 500 mln euro.

12:14

Od początku napaści na Ukrainę liczba rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ranni, wynosi 180-188 tysięcy - informują brytyjskie media, powołując się na zachodnie źródła wojskowe.

Według dziennika "The Sun", liczbę 188 tys. zabitych i rannych Rosjan podali Amerykanie podczas piątkowego spotkania grupy kontaktowej w sprawie Ukrainy w bazie Ramstein w Niemczech, aby przekonać do zwiększenia pomocy dla Kijowa. Ponadto wywiad amerykański szacuje, że od początku wojny Ukraińcy zniszczyli lub przechwycili 2 tys. rosyjskich czołgów.

12:11

UE zatwierdzi nową transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy - zapewniła w Brukseli minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna przed spotkaniem szefów dyplomacji państw unijnych. "Nie mam wątpliwości, że taką decyzję podejmiemy dzisiaj" - powiedziała Colonna przed rozpoczęciem posiedzenia.

11:19

Wiosna i początek lata będą decydującym okresem w wojnie; jeśli zapowiadana na ten czas wielka ofensywa wroga zakończy się jego klęską, będzie to oznaczało upadek Rosji i Putina - ocenił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki w rozmowie z portalem Delfi, działającym na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Według Skibickiego kluczowym kierunkiem działań wroga pozostaną obwody doniecki i ługański, natomiast kolejny szturm na Kijów z terytorium Białorusi lub operacja na południu Ukrainy, np. w regionie zaporoskim, wydają się mniej prawdopodobne.

10:36

Sytuacja w atakowanym przez rosyjskie wojska Bachmucie, na wschodzie Ukrainy, jest straszna; w mieście co minutę dochodzi do eksplozji, dlatego przebywanie tam przypomina spacer po polu minowym - relacjonował korespondent ukraińskiej telewizji Espreso z Donbasu Artem Łahutenko.

Ludzie tam nie żyją, lecz próbują przeżyć. W Bachmucie bez przerwy trwają walki, nie ma tam żadnego bezpiecznego domu ani ulicy. Dosłownie co chwila gdzieś w pobliżu przelatuje pocisk wroga. Na obrzeżach miasta słychać odgłosy strzałów z broni palnej - powiadomił dziennikarz.

Jak dodał, w strategicznie ważnym mieście nie ma obecnie elektryczności, gazu, ogrzewania ani dostępu do internetu; nie działa telefonia komórkowa.

10:14

Oddajemy Ukrainie wszystkie nasze haubice kalibru 155 mm; chcemy w ten sposób stworzyć precedens, aby inne kraje nie miały już żadnych wymówek, dlaczego nie mogą dostarczyć Kijowowi broni niezbędnej do wygrania wojny - oświadczył ambasador Estonii na Ukrainie Kaimo Kuusk

09:55

Właściciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn dostał od Putina szansę wykazania się poprzez zajęcie ukraińskiego Bachmutu, jednak zawiódł i jego rola na Kremlu zaczyna maleć; rośnie za to znaczenie regularnej armii rosyjskiej - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Prigożyn zapewne naprawdę wierzył, że los mu sprzyja i może zdobyć polityczne wpływy i sięgnąć po przywództwo w rosyjskim establishmencie wojskowym, rywalizując z ministrem obrony Siergiejem Szojgu czy szefem sztabu generalnego gen. Walerijem Gierasimowem, ale teraz te nadzieje wydają się złudne - zaznaczają badacze amerykańskiego think tanku.

09:48

Skupianie się przez nowego dowódcę rosyjskiej operacji na Ukrainie generała Walerija Gierasimowa na poprawie drobnych spraw dyscyplinarnych w sytuacji impasu na froncie i ciężkich strat zostało źle przyjęte w wojsku, jak również przez jego krytyków - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej przekazano, że generał Gierasimow prawdopodobnie rozpoczął swoje tournée od poprawy codziennej dyscypliny rozmieszczonych tam żołnierzy. Od czasu objęcia przez niego dowództwa oficerowie próbują ograniczyć nieregulaminowe umundurowanie, poruszanie się cywilnymi pojazdami, używanie telefonów komórkowych i niestandardowe fryzury.

Jak wskazano, działania te spotkały się ze sceptycznymi reakcjami, ale największe drwiny wzbudziły próby poprawy standardu golenia się przez żołnierzy. Urzędnicy Donieckiej Republiki Ludowej określili ustalanie priorytetów jako "farsę", która "utrudni proces niszczenia wroga", a właściciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn skrytykował dowództwo wojskowe, sugerując, że "wojna to czas aktywnych i odważnych, a nie czysto ogolonych".

09:40

Były premier i obecny kandydat na prezydenta Czech Andrej Babisz sprostował swoje słowa z debaty telewizyjnej. W niedzielę wieczorem powiedział, że w przypadku ataku na Polskę nie wysłałby żołnierzy z pomocą. Potem na Twitterze napisał, że artykuł piąty traktatu NATO będzie przestrzegany.

08:23

Z komunikatu ukraińskiego sztabu generalnego można wywnioskować, że rosyjskie wojska podjęły próbę okrążenia Bachmutu i odcięcia miasta od źródeł zapatrzenia; świadczy o tym wzmianka o próbie ataku wroga w pobliżu wsi Stupoczki, położonej na trasie Bachmut-Kostiantyniwka - zauważyła rosyjskojęzyczna redakcja BBC.

Komunikat sztabu może też pośrednio świadczyć o tym, że walki trwają już nie na przedmieściach Bachmutu, ale w samym mieście - zauważyła BBC.

Przed rosyjską inwazją Bachmut liczył ponad 70 tys. mieszkańców. Według szacunków władz w Kijowie może tam obecnie przebywać 7-10 tys. osób.

07:40

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn został w weekend porównany do Grigorija Rasputina, kaznodziei żyjącego podczas rządów ostatniego cara Rosji Mikołaja II. Prigożyn stwierdził, że on nie tamuje krwotoków - co rzekomo potrafił Rasputin, ale jego zadaniem jest przelewanie krwi wrogów Rosji.

07:38

Maroko przekazało Ukrainie około 20 czołgów T-72B, które są obecnie modernizowane w Czechach na koszt USA i Holandii.

06:40

Kandydat na prezydenta Czech Andrej Babisz pytany w debacie, czy w przypadku ataku na Polskę, lub państwa bałtyckie, wysłałby na pomoc czeskich żołnierzy, stwierdził, że z pewnością nie.

06:29

"Niezwykła śmiałość polskich władz!", "Niemcy ugięły się pod presją Polski". Tak renomowana francuska stacja telewizyjna LCI komentuje oświadczenie szefowej niemieckiej dyplomacji Annaleny Baerbock, że władze w Berlinie nie sprzeciwią się dostarczeniu Ukrainie przez nasz kraj czołgów Leopard.

06:22

Włoska Izba Deputowanych rozpoczyna prace nad kolejną ustawą o dalszych dostawach uzbrojenia na Ukrainę. Przewiduje on rozszerzenie na cały bieżący rok upoważnienia dla rządu, by wysyłał sprzęt do zaatakowanego przez Rosję kraju. Wcześniej ustawę tę przyjął Senat. Przygotowywany jest też szósty akt prawny w tej sprawie.

05:54

Przeciwnik koncentruje główne wysiłki na działaniach ofensywnych w rejonie Bachmutu; podejmuje nieskuteczne ataki na kierunkach zaporoskim, awdijewskim i łymanskim - powiadomił sztab generalny armii ukraińskiej.

Na kierunkach kupiańskim, nowopawliwskim i chersońskim siły przeciwnika są w obronie - podano w komunikacie.

05:53

Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapowiedział m. in. dostawy Ukrainie czołgów Challenger. Zapewnił, że "przyjaciele Ukrainy pomogą zakończyć wojnę tak szybko jak to możliwe w 2023 r.

Musimy dostarczyć czołgi. Jestem dumny, że jesteśmy pierwszym krajem, który wyśle czołgi Challenger i spodziewamy się że inne kraje postąpią podobnie. Chcemy dostarczyć Ukrainie samoloty i inną niezbędną broń do obrony waszego kraju - powiedział były brytyjski premier.

05:28

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina nie ma innej możliwości ocalenia swojego państwa niż zwycięstwo w wojnie z Rosją. Zdaniem prezydenta zwycięstwo jest możliwe w 2023 r. jeśli Ukraińcy pozostaną zjednoczeni.