Dowódca ukraińskich sił powietrznych Mykoła Oleszczuk potwierdził we wtorek na Telegramie, że Ukraina dokonała ataku na portowe miasto Teodozja na okupowanym Krymie, w wyniku czego zniszczony został rosyjski okręt desantowy "Nowoczerkask". Opublikowany w poniedziałek późnym wieczorem na stronie parlamentu Ukrainy projekt ustawy o mobilizacji przewiduje obniżenie dolnej granicy wieku osób podlegających temu obowiązkowi z 27 do do 25 lat. Wtorek jest 671. dniem wywołanej przez Rosję wojny w Ukrainie. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji z 26.12.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Ruiny Marjinki / NEXTA / Twitter 16:10 Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Walerij Załużny uważa, że nie ma nic specjalnego w tym, że ukraińscy żołnierze wycofali się na obrzeża Maryjnki, którą Rosjanie przez prawie 2 lata niszczyli ulica po ulicy i dom po domu. "Sytuacja jest zupełnie taka sama jak w Bachmucie - ulica po ulicy, blok po bloku, nasi bojownicy są wypierani - i potem mamy, co mamy. To jest wojna, dlatego teraz wycofaliśmy się na obrzeża Marjinki i w niektórych miejscach za miaste zajęliśmy już pozycje" - przekazał dowódca. Dodał także, że "Marjinki już nie ma". 16:00 Przekrojowo o sytuacji na froncie w Ukrainie piszemy tu. Zobacz również: Wojna w Ukrainie: Sytuacja na froncie i perspektywy 12:00 Pierwsza grupa sześciu ukraińskich pilotów przygotowujących się do walki na myśliwcach F-16 przeszła bazowe szkolenie w Wielkiej Brytanii i obecnie kontynuuje je w Danii - poinformował we wtorek brytyjski rząd. Grupa sześciu doświadczonych ukraińskich pilotów została przeszkolona przez brytyjskie Królewskie Siły Powietrzne (RAF). 11:23 Minister obrony Rosji - Siergiej Szojgu poinformował prezydenta Władimira Putina o skutkach ukraińskiego ataku w porcie Teodozja na Krymie - poinformowała agencja Interfax. 10:29 NATO i UE powinny wysłać żołnierzy na Ukrainę w ramach gwarancji bezpieczeństwa; taki scenariusz jest już rozważany w niektórych kręgach, ponieważ wojna prowadzona przez Rosję przeciwko Ukrainie jest w zasadzie wojną decydującą o przyszłości Europy - zaalarmował w rozmowie z PAP ekspert ds. bezpieczeństwa Nicolas Tenzer z Instytutu Sciences Po w Paryżu oraz Centrum Analiz Polityki Europejskiej (CEPA). "Myślę, że większość przywódców demokratycznych w Europie nie mówi obecnie wystarczająco dużo o Ukrainie. Powinni bardziej podkreślać (konieczność) zwycięstwa Ukrainy i całkowitej porażki Rosji" - uważa Tenzer, który zwrócił uwagę na przesunięcie zainteresowania opinii publicznej i mediów na konflikt w Strefie Gazy. 09:00 Zatopiony przez Ukraińców okręt desantowy Nowoczerkask miał na pokładzie transport bezzałogowców Szahid przywiezionych z Iranu - taką informację nieoficjalnie przekazują ukraińskie media. 08:32 Resort obrony Rosji potwierdził we wtorek, że rosyjski okręt desantowy "Nowoczerkask" został uszkodzony w ukraińskim ataku powietrznym - pisze Reuters. Wcześniej strona ukraińska powiadomiła o przeprowadzonym ataku na jednostkę w Teodozji na okupowanym Krymie. Rosyjskie ministerstwo podało, że Ukraina wykorzystała pociski manewrujące wystrzelone z samolotów. Poinformowano o zniszczeniu dwóch ukraińskich bombowców Su-24, wykorzystanych do ostrzału. Nie ma potwierdzenia tej informacji ze strony ukraińskiej. Zobacz również: Rosjanie potwierdzają uszkodzenie okrętu "Nowoczerkask" 07:26 Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził we wtorek w porannym komunikacie przeprowadzenie ataku pociskami manewrującymi na rosyjski okręt desantowy "Nowoczerkask" w Teodozji na okupowanym Krymie. W mieście częściowo wstrzymano ruch uliczny. "Ok. godz. 02.30 26 grudnia lotnictwo taktyczne Sił Powietrznych zaatakowało pociskami manewrującymi duży okręt desantowy Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej +Nowoczerkask+ w okolicy Teodozji" - napisał sztab. 06:50 Ukraińskiej stolicy grozi epidemia odry. Trzeba jak najszybciej zaszczepić dzieci, szczepionek jest pod dostatkiem - napisały władze miejskie Kijowa na swojej stronie internetowej. Zobacz również: Ukraina: Kijowowi grozi epidemia odry 06:44 Dowódca ukraińskich sił powietrznych Mykoła Oleszczuk potwierdził we wtorek na Telegramie, że Ukraina dokonała ataku na portowe miasto Teodozja na okupowanym Krymie, w rezultacie ktorego zniszczony został rosyjski okręt desantowy "Nowoczerkask". "Rosyjska flota staje się coraz mniejsza ! Podziękowania dla pilotów sił powietrznych i wszystkich zaangażowanych w tę wymyślną akcję" - napisał Ołeszczuk. 06:40 Opublikowany w poniedziałek późnym wieczorem na stronie parlamentu Ukrainy projekt ustawy o mobilizacji przewiduje obniżenie dolnej granicy wieku osób podlegających temu obowiązkowi z 27 do do 25 lat. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej 19 grudnia podsumowującej mijający rok, oświadczył, że armia proponuje zmobilizowanie dodatkowych 450 - 500 tys. osób. Zastrzegł jednak, że "jest to bardzo delikatna sprawa" oraz, że przedstawiciele armii i rządu będą jeszcze na ten temat rozmawiać zanim projekt trafi pod obrady parlamentu.

06:30 Wołodymyr Zełenski zwrócił się z ważnym apelem do rosyjskich pilotów. Komunikat prezydenta ma związek z ostatnimi zestrzeleniami samolotów okupanta. "Musicie wybrać, czy chcecie brać udział w tej wojnie" - mówi Zełenski i dodaje, że wkrótce Ukraina będzie silniejsza. Zobacz również: Zełenski w świątecznym nastroju zwraca się do rosyjskich pilotów. "Wybierajcie" Zobacz również: Wojna w Ukrainie: Sytuacja na froncie i perspektywy

Rosjanie potwierdzają uszkodzenie okrętu "Nowoczerkask"

Ukraina: Kijowowi grozi epidemia odry Renata Gaweł