15:56 Ukrainki szukające schronienia przed rosyjską inwazją w Izraelu są gwałcone, maltretowane, wykorzystywane, a wiele nadużyć umyka uwadze władz, bądź jest celowo ignorowanych, podczas gdy sprawcy mogą dalej popełniać przestępstwa - ocenił dziennik "Times of Israel" w opublikowanym reportażu, w którym zebrano świadectwa skrzywdzonych ukraińskich uchodźczyń. 15:49 Ukraiński państwowy operator sieci przesyłowej Ukrenerho poinformował, że zużycie energii elektrycznej w kraju wzrosło ze względu na chłodniejsze dni i intensyfikację działalności biznesowej po feriach zimowych. Według Ukrenerho, w celu utrzymania równowagi systemu energetycznego we wszystkich ukraińskich obwodach wprowadzono limity zużycia. W przypadku przekroczenia tych limitów stosowane są awaryjne przerwy w dostawie prądu - poinformowała spółka. 15:44 W irańskich dronach wykorzystywanych przez Rosję w atakach na Ukrainę znajdują się części produkowane przez kilkanaście amerykańskich i zachodnich firm - wynika z ustaleń ukraińskiego wywiadu, z którymi zapoznała się telewizja CNN. Różnego typu części, od drobnych elementów jak moduł GPS po silniki, zostały znalezione w dronie, który ukraińskie siły strąciły jesienią ubiegłego roku. Wywiad Ukrainy udostępnił listę tych części administracji prezydenta USA Joe Bidena. 15:20 Pod okupacją rosyjską znajduje się ponad 20 procent ukraińskich gruntów ornych - oświadczył minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski podczas briefingu w agencji Ukrinform. Jak dodał, ziemie te należą do obszarów w największym stopniu zaminowanych. 14:34 Rozpętana przez Rosję wojna, która pociągnęła za sobą zachodnie sankcje, zdemolowała rosyjską służbę zdrowia. Lekarze albo uciekli z kraju, albo zostali wcieleni do wojska - poinformował portal The Insider. Wojna i sankcje nierównomiernie uderzyły w rosyjską służbę zdrowia, ponieważ w Rosji brakuje jednolitego systemu pomocy medycznej. Leczenie w przychodniach jest całkowicie oddzielone od szpitalnego, ma osobne finansowanie i rozgałęzioną sieć placówek. Wiele resortów, jak na przykład Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, ma własne przychodnie, a Federalna Agencja Medyczno-Biologiczna własne szpitale. 14:24 Niemcy szukają kolejnych sposobów, by pomóc Ukrainie chronić jej obywateli oraz infrastrukturę - oświadczyła minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock. Podkreśliła przy tym, że "jakikolwiek spadek determinacji Europy w tej sprawie byłby dobrodziejstwem dla Moskwy" - poinformowała agencja Reutera. 14:13 Prawie 500 osób z Ukrainy było hospitalizowanych od początku wojny w szpitalu klinicznym nr 1 w Lublinie.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie Beata Gawelska podczas konferencji prasowej podkreśliła, że od samego początku wojny placówka przyjmuje pacjentów z Ukrainy. Hospitalizowaliśmy już prawie 500 pacjentów, w dużej mierze w naszych trzech klinikach okulistycznych. Udzieliliśmy ok. 2 tys. porad ambulatoryjnych - wymieniła dyrektor Gawelska, zapewniając, że szpital będzie się dalej starał, aby pacjenci z Ukrainy czuli się tam jak w domu. 13:58 Kluczowe postaci kampanii domagających się od niemieckiego rządu zmiany stosunku do Ukrainy i zaprzestania pomocy temu krajowi mają powiązania z państwem rosyjskim lub skrajną prawicą - wynika ze śledztwa agencji Reutera, w którym zidentyfikowano wielu głównych przedstawicieli tego ruchu. 13:36 Rosja przesunęła nowe jednostki wojskowe na północ Krymu, aby zachować kontrolę nad korytarzem lądowym prowadzącym na półwysep - powiedział przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Czerniak, cytowany przez portal Ukrinform. Taka była ich strategia na zdobycie obwodu donieckiego i wybrzeża Morza Azowskiego, mieli również plany, by odciąć Ukrainę od Morza Czarnego - powiedział. Ale państwo okupacyjne nie było w stanie zrealizować żadnych planów na Ukrainie. Biorąc pod uwagę, że nasi zagraniczni partnerzy dostarczają nam nowe rodzaje broni, tak zwany korytarz lądowy na Krym z pewnością nie jest (z ich punktu widzenia) bezpieczny - dodał.

12:53 Rosja czeka na nowe drony i przygotowuje rakiety do kolejnego ataku, choć ma problem z uzupełnianiem ich zapasu - powiedział przedstawiciel Wywiadu Wojskowego Ukrainy (HUR) Wadym Skibicki. Rosjanie będą teraz próbowali stosować nowe metody. Jeśli nie będą mieli wystarczającej liczby rakiet do masowego nalotu, połączą ataki różnymi pociskami o wysokiej precyzji, X-22 i S-300 - zwłaszcza w rejonach przyfrontowych, oraz drony kamikadze. Widzimy, jak Rosjanie przez dwa dni z rzędu aktywnie ich używali. Teraz przygotowują rakiety do kolejnego zmasowanego uderzenia - powiedział Skibicki. 11:47 Amerykańskie systemy obrony powietrznej Patriot dotrą na Ukrainę tak szybko, jak to możliwe. Przygotowania do przekazania tej broni już się rozpoczęły - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. W grudniu USA ogłosiły kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości prawie 2 mld dolarów, w którym znalazła się pierwsza bateria systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot. Wcześniej informowano, że ukraińscy żołnierze rozpoczęli już szkolenie z obsługi tych systemów. 10:43 W całej Ukrainie od kilkunastu minut obowiązuje alarm przeciwlotniczy. Przed kolejnymi ostrzałami terytorium kraju ostrzegał ukraiński resort obrony. Poranny alarm poprzedziły też nocne bombardowania okolic Charkowa i Zaporoża. W Zaporożu celem armii Putina była po raz kolejny infrastruktura krytyczna. Ostrzelano ją - jak informują miejscowe władze - przy użyciu rakiet S300. W miejscu ich uderzenia wybuchł poważny pożar, zniszczone są dwa budynki magazynowe. Ranna w tym ataku została jedna osoba. Uszkodzony w wyniku eksplozji został też pobliski budynek mieszkalny i zaparkowane przy nim auta. W obwodzie charkowskim ostrzelano Kupiańsk, Wowczańsk oraz miejscowości Strileczna i Dworiczna. Rannych zostało dwóch cywilów. O poranku w ukraińskich mediach społecznościowych pojawiło się sporo informacji o możliwych nalotach z terytorium Białorusi. Nad tamtejszym niebem zauważono sporą liczbę rosyjskich samolotów w tym zwiadowczego Beriewa A-50 oraz ciężkie myśliwce typu MIG31. 10:19 Właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn przyznał, że jego najemnicy nie są w stanie przełamać ukraińskiej obrony w Bachmucie w obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy - ocenia w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Retoryka Prigożyna jest prawdopodobnie ukierunkowana na to, by niepowodzeniami Grupy Wagnera w zajęciu Bachmutu obarczyć rosyjski resort obrony i rosyjski przemysł zbrojeniowy, a tym samym uwolnić się od odpowiedzialności za niepowodzenia - uważają analitycy ISW. Najemnicy mieli powiedzieć Prigożynowi, że nie byli w stanie przebić się przez ukraińskie linie w Bachmucie z powodu niewystarczającej ilości pojazdów opancerzonych i amunicji. Zobacz również: "Każdy dom to forteca". Wagnerowcy nie mogą zdobyć Bachmutu 09:05 W zniszczonym w noc noworoczną przez ukraińskie wojska budynku w Makiejewce, w obwodzie donieckim, nie tylko stacjonowali rosyjscy żołnierze, ale prawdopodobnie przechowywano tam też amunicję, która eksplodowała podczas uderzenia, powodując wtórne eksplozje - ocenił brytyjski resort obrony. Budynek został całkowicie zniszczony w wyniku ukraińskiego ataku i - jak potwierdziło rosyjskie ministerstwo obrony - zginęło w nim 89 rosyjskich żołnierzy. 08:53 Ministerstwo obrony Rosji potwierdziło śmierć 89 rosyjskich żołnierzy w wyniku ataku sił ukraińskich w okupowanej Makiejewce, w obwodzie donieckim, w noc noworoczną; wcześniej rosyjskie władze informowały o 63 zabitych żołnierzach - podał portal Nowaja Gazieta. Jewropa. "Wśród zabitych był podpułkownik Baczurin, zastępca dowódcy pułku" - przekazało ministerstwo w komunikacie na Telegramie. Ukraińskie siły zbrojne zniszczyły ogniem artyleryjskim rosyjską bazę wojskową, mieszczącą się w budynku szkoły zawodowej w Makiejewce, w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Ukraińcy twierdzą, że zabito około 400 rosyjskich okupantów. Rosyjskie kanały propagandowe informowały o uderzeniu na Makiejewkę podając podobną liczbę zabitych. Kanał telewizyjny Cargrad przekazał w poniedziałek, że źródła będące na miejscu szacowały liczbę zabitych w ataku na "setki osób". Prorosyjski kanał na Telegramie Operatiwnyje Swodki informował natomiast o około 500 zabitych. 07:30 W nocy w zaanektowanym przez Rosję Sewastopolu słychać było wybuchy - poinformował na Telegramie lojalny wobec władz w Kijowie doradca mera okupowanego Mariupola Petro Andriuszczenko. Portal Ukrainska Prawda dodaje, że wybuchy słychać było w okolicach lotniska Belbek. W ostatnim okresie coraz częściej dochodzi do ukraińskich ataków na okupowany od 2014 roku przez Rosjan Krym. Niektórzy eksperci, jak np. były dowódca wojsk USA w Europie generał Ben Hodges, uważają, że Ukraina odzyska półwysep w ciągu kilku miesięcy. 04:57 W swym wtorkowym wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził przekonanie, że Rosjanie rzucą do walki wszystkie siły w celu podjęcia próby zmiany ostatecznego rezultatu wojny lub chociaż opóźnienia ich porażki. Jesteśmy na niego przygotowani, terroryści muszą przegrać. To będzie ostateczna klęska terrorystycznego państwa - dodał. 04:55 We wtorek wieczorem Rosja dokonała ataku rakietowego na miasto Zaporoże - poinformował na Telegramie szef wojskowej administracji obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch. W części wschodniej Ukrainy ogłoszono alarm przeciwrakietowy. "Według wstępnych danych jedna osoba została ranna. Trwa akcja służb" - napisał Staruch. 04:49 Ukraina jest w stanie stworzyć ekonomiczną wersję tego, na co Pentagon przez dekady wydaje miliardy dolarów - sieciowe sprzężenie żołnierzy, broni i informacji wywiadowczych. Ukraińskie siły działają sprawniej niż wielka, ale ociężała armia Rosji - pisze nowojorski dziennik "Wall Street Journal". Programiści i inżynierowie komputerowi gwarantują żołnierzom łączność przy wykorzystaniu szyfrowanych komunikatorów czy anten Starlink firmy SpaceX, ich narzędziami pracy są drony, jakie można kupić w zwykłych sklepach, aplikacje, drukarki 3D. Udało im się zmodyfikować wojskowy system Delta, który daje lokalnym dowódcom dostęp w czasie rzeczywistym do danych wywiadowczych z pola walki - relacjonuje "WSJ". Ukraińskie firmy, które działają na potrzeby swej armii, przypominają raczej grupę start-upów tworzonych w garażach w Krzemowej Dolinie niż projekty finansowane przez Pentagon - podsumowuje dziennik. 04:44 Według naszych informacji Rosja utrzymuje na terytorium okupowanego Krymu lądowe, powietrzne i morskie nośniki ładunków jądrowych - poinformował przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Czerniak, cytowany przez agencję Ukrinform. Mówimy o okrętach, łodziach podwodnych, samolotach i kompleksach lądowych, które mogą uderzyć pociskami nuklearnymi. Potencjalnie Rosja ma nadal taką możliwość - powiedział Czerniak. Podkreślił, że wywiad wojskowy Ukrainy monitoruje ruch rosyjskiej broni jądrowej, zwłaszcza na poziomie taktycznym, i wie, gdzie ona się znajduje.

