Do pięciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wieżowcu w Kijowie - poinformował mer stolicy Ukrainy. W nocy w 24-piętrowy blok mieszkalny trafiły odłamki rosyjskiej rakiety. W ostatnich dniach siły ukraińskie wznowiły poważne operacje ofensywne przeciwko rosyjskim wojskom na trzech głównych kierunkach w południowej i wschodniej części Ukrainy - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Kolaboranci, którzy mają rosyjskie paszporty, "ewakuują się” z okupowanego obwodu chersońskiego na Krym – powiadomił rano sztab generalny ukraińskiej armii. W komunikacie po raz kolejny poinformowano o tworzeniu przez armię rosyjską nowych szpitali dla wojska na zajętych terenach Ukrainy. Według sztabu armia przeciwnika ponosi duże straty zarówno pod względem ludzi, jak też broni i sprzętu wojskowego. Niedziela jest 487. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy w naszej relacji.

Zniszczenia po ataku w Kijowie / Viktor Kovalchuk / PAP

12:43

Alaksandr Łukaszenka wystąpił oficjalnie jako ten, kto pomógł Władimirowi Putinowi, przynajmniej doraźnie, wybrnąć z krytycznej i potencjalnie bardzo ryzykownej sytuacji. Nie ma wątpliwości, że za tę pomoc wystawi Kremlowi rachunek - powiedziała w rozmowie z PAP analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) Anna Maria Dyner, specjalizująca się w tematyce białoruskiej.



W całej sprawie jest więcej znaków zapytania, niż odpowiedzi, ale chociaż wersji Łukaszenki nikt nie potwierdził, to też nikt jej nie zaprzeczył, więc stała się obowiązująca. Dlatego można ostrożnie powiedzieć, że Łukaszenka rzeczywiście zdołał z tego kryzysu wyciągnąć wizerunkową korzyść dla siebie - oceniła Dyner.

12:15

Jewgienij Prigożyn zniszczył rosyjską narrację na temat wojny na Ukrainie - ocenił Leo Kunnas, przewodniczący komitetu obrony narodowej parlamentu Estonii.



Prigożyn powiedział, że wojna przeciwko Ukrainie jest zbudowana na kłamstwie, cały plan działań Rosji jest nieuzasadniony i że ani Ukraina, ani NATO nie stanowiły dla Rosji zagrożenia w lutym 2022 roku, kiedy rozpoczęto inwazję na pełną skalę - przypomniał Kunnas na antenie radia Vikerraadio.



Założyciel Grupy Wagnera oświadczył, że wojna na Ukrainie to wynik ambicji ministra obrony Siergieja Szojgu, a liczba zgonów rosyjskich żołnierzy jest systematycznie zaniżana. Prigożyn kompletnie zniszczył rosyjską narrację na temat wojny - zauważył estoński polityk i emerytowany pułkownik.

11:50

Rosjanie zaatakowali m.in. Chersoń na południu Ukrainy, ostrzeliwując budynki mieszkalne. Zginął 44-letni mężczyzna, a co najmniej jedna osoba została ranna - poinformował szef Chersońskiej Wojskowej Administracji Obwodowej Ołeksandr Prokudin.

11:49

Do pięciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wyniku trafienia odłamków rosyjskiej rakiety w 24-piętrowy blok mieszkalny w stolicy Ukrainy, Kijowie - poinformował mer tego miasta Witalij Kliczko.



W ruinach w budynku w dzielnicy Sołomiańskiej ratownicy znaleźli ciała jeszcze dwóch osób. Operacja likwidacji następstw katastrofy trwa. Ratownicy wciąż pracują w uszkodzonym budynku. Ogółem, w domu, w który trafiły odłamki rosyjskiej rakiety, zginęło pięcioro ludzi - napisał Kliczko na Telegramie.

Blok mieszkalny w Kijowie został uszkodzony podczas rosyjskiego ataku rakietowego w sobotę w nocy. 11 osób zostało rannych. Według władz wojskowych obrona powietrzna zestrzeliła w sobotę w nocy wokół Kijowa ponad 20 rakiet typu Ch-101 i Ch-555.

11:35

Władimir Putin nie wybacza zdrajcom, dlatego możliwe, że niedługo usłyszymy o śmierci Jewgienija Prigożyna na Białorusi - oceniła Jill Dougherty, była szefowa biura CNN w Rosji, komentując sobotni bunt właściciela najemniczej Grupy Wagnera przeciwko Kremlowi.



Telewizja CNN podkreśliła, że chociaż Putin przetrwał zagrożenie, jego pozycja polityczna jest obecnie słaba - nie tylko w oczach wrogów i większości świata, ale też zwolenników i armii.

Jeśli byłabym Putinem, martwiłabym się ludźmi, którzy oklaskiwali najemników z Grupy Wagnera w Rostowie nad Donem - zauważyła Dougherty.



11:22

Dla elit epoki Putina liczy się tylko jedno - żeby ich lider miał kontrolę, a z tym akurat są poważne problemy - zauważył niezależny rosyjski portal Meduza, podsumowując reakcję Kremla na sobotni bunt szefa najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna i oceniając, że Władimir Putin staje się "nagim królem".



Faktyczna amnestia Prigożyna, ogłoszona po tym, jak Putin nazwał go zdrajcą, świadczy o tym, że z (kontrolą) są poważne problemy - podkreślono na łamach Meduzy.



11:08

W specjalnym komunikacie Pałac Elizejski podkreślił, że Emmanuel Macron w pierwszej kolejności rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą o ewolucji sytuacji w Rosji w związku z działaniami właściciela najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna i reakcją Kremla. Według części obserwatorów świadczyło to, że polski przywódca jest dla Macrona rozmówcą, który najlepiej potrafi zrozumieć potencjalny wpływ tych wydarzeń na wojnę w Ukrainie oraz na przyszłość Rosji i Unii Europejskiej.

10:56

NATO i Unia Europejska monitorują sytuację w Rosji. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell uruchomił centrum reagowania kryzysowego, więc kraje Unii otrzymują na bieżąco informacje i się nimi dzielą.

10:33

Ta rzeka karmiła nas rybą, nawilżała swoimi wodami pola i cieszyła, gdy nad nią wypoczywaliśmy. Teraz Dniepr wysycha i nie wiemy, czym to się skończy i jak będziemy żyć - mówią mieszkańcy wsi Kuszuhum na południe od Zaporoża, gdzie zaczyna się opustoszały Zbiornik Kachowski.



Sztuczny, rozciągający się na 240 km akwen, tworzyły wody Dniepru, zamknięte pomiędzy tamą elektrowni wodnej w Zaporożu a tamą elektrowni w Nowej Kachowce. 6 czerwca okupujące Nową Kachowkę wojska rosyjskie wysadziły tę ostatnią zaporę, doprowadzając do katastrofy humanitarnej i ekologicznej.



Mieszkam tutaj całe życie, a woda dochodziła aż do tego tunelu. Nie chcę przeklinać, ale sami rozumiecie, co o nich myślimy i co myśli o nich cała Ukraina. Ich władze należałoby powiesić - denerwuje się na Rosjan Oleg, który przyszedł z rodziną popatrzeć na wysychającą rzekę.



Tunel, o którym mówi mężczyzna, przebiega pod torami kolejowymi. Znajdują się one pomiędzy wsią a dawną linią brzegową. Dawną, czyli tą sprzed wysadzenia zapory w Nowej Kachowce. Teraz woda cofnęła się o dobrych 20 metrów w kierunku starego koryta rzeki.



Ta rzeka karmiła nas rybą, nad nią odpoczywaliśmy, a woda z niej służyła do podlewania ogrodów. Dzięki temu mieliśmy warzywa, owoce i jakąś kopiejkę z ich sprzedaży. Nie wiem, co teraz będzie. Na razie mamy jeszcze wodę do picia, ale co będzie dalej - nie wiadomo - dodaje małżonka Olega w rozmowie z PAP.



10:11

Dyktator Rosji Władimir Putin zmierzył się z tym, z czym mierzy się każdy tyran: wypuszczone demony wojny wróciły do domu - ocenił amerykański dziennik "Washington Post", komentując sobotni bunt właściciela najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna.



Napoleon nigdy nie wyobrażał sobie, że inwazja na Rosję doprowadzi do jego wygnania i przywrócenia monarchii we Francji. Hitler nigdy nie wyobrażał sobie, że napaść na Polskę doprowadzi do jego samobójstwa i podziału Niemiec. Saddam Husajn nigdy nie wyobrażał sobie, że inwazja na Kuwejt doprowadzi ostatecznie do jego obalenia i śmierci - wymienił dziennik.



Złudzenie kontroli dyktatora może łatwo runąć - zwłaszcza jeśli prowadzona przez niego wojna przeradza się w przedłużający się krwawy konflikt na wyniszczenie, jak wygląda to obecnie na Ukrainie - dodano.

09:24

W ostatnich dniach siły ukraińskie wznowiły poważne operacje ofensywne przeciwko rosyjskim wojskom na trzech głównych kierunkach w południowej i wschodniej części Ukrainy - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że siły ukraińskie wykorzystują doświadczenia z pierwszych dwóch tygodni kontrofensywy, aby udoskonalić taktykę ataku na głęboką, dobrze przygotowaną rosyjską obronę, i czynią stopniowe, ale stałe postępy taktyczne w kluczowych obszarach.



Tymczasem, jak dodano, w obwodzie ługańskim rosyjskie oddziały podjęły własne znaczące wysiłki w celu przeprowadzenia natarcia w rezerwacie Serebriańskim w pobliżu Kreminnej.



Prawdopodobnie odzwierciedla to ciągłe rozkazy rosyjskiego wyższego dowództwa, aby przejść do ofensywy, gdy tylko jest to możliwe. Rosja poczyniła pewne niewielkie postępy, lecz siły ukraińskie zapobiegły przełomowi - oceniono.

09:11

Bunt właściciela najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna wyeksponował poważne słabości Kremla i rosyjskiego ministerstwa obrony, wzmacniając jednocześnie Alaksandra Łukaszenkę - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).



Obraz Putina, występującego w telewizji państwowej, wzywającego do przerwania zbrojnej rebelii i ostrzegającego przed nową rewolucją październikową, a następnie potrzebującego mediacji od zagranicznego przywódcy, będzie mieć długofalowe konsekwencje - przewiduje ISW.



Kreml stoi w obliczu niestabilności. Porozumienie wynegocjowane przez Łukaszenkę to rozwiązanie doraźne, nie długofalowe, a bunt Prigożyna wyeksponował poważne słabości Kremla i resortu obrony - stwierdzili amerykańscy analitycy.

08:35

Amerykański wywiad dowiedział się już w połowie czerwca, że Jewgienij Prigożyn szykuje rebelię - napisał dziennik "The Washington Post", powołując się na rozmowy z wysokimi urzędnikami administracji USA. Zdaniem wywiadu, Władimir Putin również został poinformowany o zagrożeniu z wyprzedzeniem.

08:08

W sobotnich walkach ze zbuntowanymi najemnikami z Grupy Wagnera zginęło 15 rosyjskich żołnierzy; większość spośród poległych to członkowie załóg zestrzelonego śmigłowca szturmowego i samolotu transportowego - powiadomił ukraiński portal Focus za mediami z Rosji lojalnymi wobec Kremla.



W momencie największej eskalacji napięcia wagnerowcy zestrzelili należący do armii samolot transportowy Ił-18 i śmigłowiec szturmowy Ka-52. Zginęli wszyscy wojskowi znajdujący się na pokładzie tych maszyn, czyli prawdopodobnie kilkanaście osób - poinformował serwis, powołując się na rosyjskie kanały na Telegramie.



Jak podkreślono, ministerstwo obrony w Moskwie jak dotąd nie potwierdziło żadnych strat wśród żołnierzy regularnych sił zbrojnych.



07:50

Amerykański wywiad orientował się w planach rebelii Prigożyna, ale nie miał pewności co do jej celu i został zaskoczony tempem rozwoju wypadków - poinformowała w sobotę stacja CNN opierając się na źródłach w administracji USA. Także przywódcy Kongresu USA zostali poinformowani o ruchach Grupy Wagnera i o gromadzeniu przez nią broni i amunicji.

Mimo tej wiedzy Zachód starał się nie wywierać żadnych nacisków, obawiając się, że Kreml mógłby go oskarżyć o eskalowanie kryzysu. CNN zwraca uwagę na fakt, że podczas trwania buntu nie odnotowano żadnych zmian w rozmieszczeniu rosyjskich sił nuklearnych.



07:40

Jewgienij Prigożyn, szef najemniczej Grupy Wagnera, pokazał, że państwo nie ma w Rosji monopolu na przemoc. Upokorzył Władimira Putina - ocenił wieczorem w komentarzu na Twitterze Mychajło Podolak, doradca ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.



07:35

Późnym wieczorem cytowany przez agencję Reutera gubernator obwodu rostowskiego podał, że najemnicy z Grupy Wagnera wyszli z Rostowa nad Donem.

W piątek Jewgienij Prigożyn, właściciel Grupy Wagnera, oświadczył, że oddziały regularnej rosyjskiej armii zaatakowały obóz jego najemników. Oznajmił, że zamierza "przywrócić sprawiedliwość" w siłach zbrojnych, a jego siły wyruszyły w kierunku Moskwy. Jednak w sobotę wieczorem, po upływie około doby, Prigożyn ogłosił odwrót najemników i ich powrót do obozów polowych.

Według władz w Mińsku decyzja ta była wynikiem rozmów Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Władimirem Putinem.

07:20

W komunikacie ukraińskiego sztabu po raz kolejny poinformowano o tworzeniu przez armię rosyjską nowych szpitali dla wojska na zajętych terenach Ukrainy. Według sztabu armia przeciwnika ponosi duże straty zarówno pod względem ludzi, jak też broni i sprzętu wojskowego.



W miejscowości Kałanczak w obwodzie chersońskim urządzono szpital wojskowy na terenie lokalnej placówki medycznej. "Przebywa w nim około 100 żołnierzy, a leczyć cywilów zakazano" - oznajmił sztab.

07:00

Kolaboranci, którzy posiadają rosyjskie paszporty, "ewakuują się" z okupowanego obwodu chersońskiego na Krym - powiadomił w niedzielę rano sztab generalny ukraińskiej armii.



Na tymczasowo okupowanych terenach obwodu chersońskiego zintensyfikowano proces ewakuacji miejscowych kolaborantów posiadających rosyjskie paszporty na tymczasowo okupowany Krym - powiadomiono w porannym komunikacie sztabu, dodając, że uciekający korzystają z własnych samochodów.



Wszyscy oni są kontrolowani przez Rosjan w ramach tzw. "działań filtracyjnych".